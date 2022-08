Samsungs Galaxy Bud 2 Pro är en överraskande stor omformning av Buds-serien. Istället för att bygga vidare på Buds Pro-designen hämtade dessa Bluetooth-öronproppar istället tydlig inspiration från Galaxy Buds 2 för en liknande känsla och design, och skar sedan bort några onödiga bitar för att få plats med bättre mikrofoner och sensorer för att förbättra passformen, ljud- och brusreducerande förmåga. Att Samsung lyckades med detta samtidigt som de gjorde öronpropparna 15% mindre än de tidigare Buds-öronpropparna är imponerande.

Resultatet är ett redan imponerande par av öronproppar som, i vårt korta test, hade en bra passform, särskilt bra aktiv brusreducering (ANC) och ett fylligt ljud. Det finns också löfte om en fantastisk batteritid (29 timmar med fodralet och med ANC avstängt). De har dessutom en IP7X-klassning som innebär att de tål vattenstänk, även om vi inte haft möjlighet att testa det ännu.

Med ett pris på 2 490 kronor är detta inte de billigaste öronproppar du kan köpa, men de är fullspäckade med funktioner och ser ut att vara redo för att ta sig an det bästa Apple har att erbjuda inom kategorin för Bluetooth-hörlurar.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro - släppdatum och pris

Samsung Galaxy Buds 2 Pro är ganska dyra.

Samsung presenterade sin nya Galaxy Buds 2 Pro den 10 augusti under sitt Unpacked-evenemang, där de även tillkännagav Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4, samt Galaxy Watch 5 och Watch 5 Pro.

Galaxy Buds 2 Pro kostar 2 490 kronor och finns i färgerna Graphite, White och Bora Purple. De går att förbeställa redan nu och släpps till butiker den 26 augusti.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro - design och användning

Jämfört med de senaste Samsung Galaxy Buds Pro är Buds 2 Pro, med sina 5,5 gram, något lättare än Buds Pro med sin vikt på 6,3 gram.

Fodralet och själva öronpropparna på Buds 2 Pro känns lite som en hybrid mellan Samsung Galaxy Buds 2 och de ursprungliga Samsung Galaxy Buds Pro. Den bönliknande designen behåller en liten del av de senaste Pro-öronpropparnas stil, men med lite mjukare inslag och mestadels en rundad design ser de mer ut som Buds 2.

Ändå är utskärningarna för sensorer och mikrofoner mycket tydligare och synliga än på någon tidigare Galaxy Bud-version. Det här handlar dock inte om design, utan det handlar om ljudprestanda och närmare bestämt Active Noise Cancellation (ANC), som kan använda alla dessa mikrofoner för att plocka upp ljud för samtal och filtrera bort allt omgivande brus som du inte vill lyssna på.

Buds 2 Pro kommer som standard med öronproppar i medelstor storlek, men det är enkelt att ta bort dem från själva stjälken och byta ut propparna mot någon av de andra två storlekarna.

Det går inte att prata om öronpropparnas design utan att ta upp passformen. Galaxy Buds 2 Pro känns lika bra och säkra som de ser ut. Genom att ta ett stadigt grepp om öronproppen, trycka in den i hörselgången och sedan vrida knoppen tills den kommer i kontakt med ena sidan av tragus. Detta fungerade perfekt för oss för att få en solid passform och tätning. Det kändes aldrig som att de satt löst, de var aldrig obekväma och de var aldrig nära att ramla ur ögonen. Det finns förresten sensorer på Buds 2 Pro, så öronpropparna känner av om de är i öronen eller inte.

Knopparna har en IPX7-klassning vilket innebär att de tål att sänkas ned i vatten på 1 meters djup i upp till 30 minuter och de ska hålla bra för svett eller en skvätt med vatten.

Vad gäller fodralet har det en bra design med en liten (fickvänlig) fyrkantig och musselformad design, med magnetiserade laddningsportar för varje knopp. Det finns en ström- och anslutningslampa på framsidan, en USB-C-laddningsport på baksidan, och det är allt.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro laddas via en USB-C-port.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro - ljud och brusreducering

Samsung Galaxy Buds 2 Pro bjuder på en mängd funktioner som bland annat aktiv brusreducering.

Låt oss börja med den aktiva brusreduceringen eftersom den är, precis som Samsung lovade, imponerande (trots att vi bara fick möjlighet att testa den under en kort period).

Så fort vi satte Samsung Galaxy Buds 2 Pro-knopparna i öronen kom omgivningsljuden igenom lite annorlunda. Det kan bero på att Samsung överbearbetar ljudet som öronpropparna plockar upp innan det passerar igenom till mina öron. Men när vi höll fingret på ena knoppen ett ögonblick och aktiverade ANC, blev vi ärligt talat lite chockade över tystnaden som uppstod.

För att sätta detta i perspektiv kändes brusreduceringen något mer komplett än vad vi upplever på Apples AirPods Pro. Det är ingen jättestor skillnad, men skillnaden finns där. Samsung säger att öronsnäckorna filtrerar bort 3db mer än den tidigare modellen.

För att vara tydlig levererar inte ANC total tystnad. Det går fortfarande att höra skarpa och höga ljud, inklusive vårt hårdhänta skrivande men praktiskt taget allt annat försvinner.

ANC fantastiskt när du lyssnar på saker som musik eller en film och Samsung Galaxy Buds 2 Pro stöder nu 24-bitars ljud och Dolby Atmos. Apple och Tidal stöder denna form av förlustfritt ljud, men för dem som inte är audiofiler, blir det nog svårt att märka av någon större skillnad på den här fronten.

Kort sammanfattat är detta ett par fantastiska öronproppar. Vi installerade Apple Music på Galaxy Z Fold 4 och klickade in på dess Spatial (Dolby Atmos-stöttade) spellista och blev snabbt imponerade.

Basen kändes lite svag på A Ha - Take On Me, var topparna lät ganska bra, mellantonerna lät bra och alla slagverk lät maffiga. Den höga tonen med ett eko nära slutet var fantastisk.

Cold Heart Remix av Elton john och Dua Lipa bjöd definitivt på ett starkare basbeat. Den allmänna avsaknaden av tungt dunkande bas är en begränsning för nästan alla öronproppar jämfört med over-ear-hörlurar, som helt kan täcka öronen och fylla huvudet med ljud. Men trots detta blev vi imponerade.

I alla låtar vi lyssnade hade stor klarhet i sången. Efter musiklyssnandet öppnade vi Amazon Prime och började spela James Bond No Time to Die, en film med Dolby Atmos-soundtrack.

Det lät fantastiskt. Ljudet lät inte grumligt på något sätt och Dolby Atmos skickade runt ljudet i huvudet, så att du tydligt hör vilken riktning allt ljud kommer ifrån på skärmen.

Så här ser Samsung Galaxy Buds 2 Pro ut i öronen.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro - batteri

Samsung Galaxy Buds 2 Pro ska ha en total speltid på 29 timmar med aktiv brusreducering avstängd.

Varje knopp är utrustad med ett batteri på 61 mAh och Samsung hävdar att Galaxy Buds 2 Pro har en batteritid på 5 timmars uppspelning med ANC på och 8 timmar med ANC avstängt. Laddningsfodralet på 500 mA kan ge totalt 18 timmars speltid med ANC och 29 timmar med ANC avstängt. Fodralet har även stöd för trådlös laddning på Qi-baserade laddare.

Eftersom vi bara fått möjlighet att testa öronpropparna under en kort period, kan vi inte säga jättemycket kring batteriprestandan i praktiken. Men vi kommer se till att testa detta grundligt för vår fullständiga recension av öronpropparna, så håll utkik efter den.

Tidigt omdöme

Samsung Galaxy Buds 2 Pro ser lovande ut efter vårt korta test.

Samsungs Galaxy Buds 2 Pro verkar vara en bra blandning av smart design och vinnande ljudteknik. Knopparna passar perfekt och har en stilren design. Brusreduceringen är över genomsnittet och ljudet är exceptionellt. Här får du ett fylligt ljud i en liten förpackning som du enkel att glömma bort att man ens har på sig.

Prismässigt ligger de i mellanklassen: De är billigare än Apple AirPods Pro, men dyrare än Buds 2 och AirPods 3. Det solida ljudet, den förstklassiga ANC, designen och den potentiella batteritiden kommer sannolikt att resultera i ett bra värde för pengarna.