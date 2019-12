HyperX Alloy Origins - recension

Det här tangentbordet från HyperX samlar alla de bästa delarna för gamers som vill ha ett bekvämt tangentbord med en bra byggkvalitet och en snygg RGB-belysning, utan att behöva krångla med mjukvara eller övriga inställningar innan de kan komma igång. Det är byggt i aluminium, har linjära röda brytare och ett pris på 1 289 kronor.

Här är allt du behöver veta om tangentbordet.

Snabba fakta

Pris: 1 289 kronor

1 289 kronor Brytare: Hyper X Red

Hyper X Red Key Caps: ABS-plast

ABS-plast Anti-ghosting: Ja

Ja Bluetooth: Nej

Nej Belysning: RGB LED

RGB LED Mjukvara: NGenuity

NGenuity Sladd: Avtagbar textilsladd på 1,8 meter

Avtagbar textilsladd på 1,8 meter Material: Aluminium

Aluminium Dimensioner: 442,5 x 132,5 x 36,4 millimeter

442,5 x 132,5 x 36,4 millimeter Vikt: 1 075 gram

1 075 gram Garanti: 2 år

Pris och tillgänglighet

Tangentbordet finns för närvarande tillgängligt att köpa från en rad olika återförsäljare som bland annat Komplett, Inet, CDON, Webhallen och MediaMarkt för ett pris på 1 289 kronor.

Priset kan kännas en aning högt med tanke på att tangentbordets mjukvara är ganska grundläggande. För det här priset får du ett rejält tangentbord för gaming i en fantastisk byggkvalitet, men du får inga dedikerade mediekontroller eller andra häftiga funktioner. Om du däremot är som jag, som sätter hög kvalitet i kombination med så lite krångel som möjligt högt upp i prio-listan och inte behöver varken precisa inställningar eller olika profiler, kan det dock vara värt den extra slanten. Med det här tangentbordet är allt du behöver göra att koppla i sladden och dra igång med spelandet - snabbt och enkelt.

(Image credit: Future)

Design och prestanda

HyperX Alloy Origins är ett ganska kompakt mekaniskt tangentbord med sina dimensioner på 36,4 x 442,5 x 132,5 millimeter och sin vikt på 1 075 gram. Det använder Key Caps i ABS-plast och under dem går det att se både brytarna och den snygga bakgrundsbelysningen.

Det är gjort i aluminium både på ovansidan och den rundade undersidan, något som ger det en riktig premiumkänsla. En speciellt fin detalj som var bland det första jag lade märke till var de justerbara fötterna på tangentbordets undersida, som låter dig ställa in tangentbordet in tre olika höjdlägen. Även om jag själv föredrar att ha tangentbordet så plant som möjligt, är det fint att ha möjligheten att välja.

Du kopplar in tangentbordet med en avtagbar USB-C-sladd i textil på cirka 1,8 meter, men utöver det finns det inga extra portar.

Du hittar några integrerade mediekontroller på tangentbordet (som du kontrollerar med FN-knappen), samt några grundläggande kontroller för belysningen, men utöver det hittar du som tidigare nämnt inte särskilt mycket mer än så - det finns inga dedikerade mediekontroller.

Tangentbordet använder HyperX' egna röda linjära brytare. De är väldigt lika de populära Cherry MX Red, med skillnaden att HyperX valt att minska ned på både aktiveringsavståndet och det totala tryckavståndet (1,8 respektive 3,8 millimeter) med 0,2 millimeter. Detta var ärligt talat inte något jag lade märke till vid användning av tangentbordet, så det är förmodligen ingenting du kommer att störa dig allt för mycket på. För vissa är det till och med att föredra, då det kortare aktiveringsavståndet passar utmärkt för gaming. Det är dock värt att notera att det finns andra dedikerade brytare (exempelvis Cherrys MX Silver-brytare) med ännu kortare aktiveringsavstånd.

(Image credit: Future)

Jag testade tangentbordet både under jobbtid och fritid, för att få en bra kombination av skrivande och spelande. Tangentbordet fungerade lika bra till båda uppgifter och det kändes snabbt och responsivt vid gaming. Eftersom det är ett mekaniskt tangentbord, kan det kännas lite högljutt om du skriver mycket - men detta är såklart en smaksak.

Via de integrerade mediekontroller som finns tillgängliga på tangentbordet, kan du bland annat anpassa RGB-belysningen via FN-knappen. För att höja eller sänka ljusstyrkan håller du in FN-knappen och trycker sedan på uppåt- eller nedåtpilen. Du kan även välja mellan olika ljuslägen genom att trycka på FN-knappen plus F1, F2 eller F3. Dessa lägen ger dig ett skiftande regnbågsläge, ett skiftande enfärgat läge samt ett läge där RGB-belysningen enbart lyser upp vid de tangenter du trycker ned.

Mjukvara

Utöver de integrerade mediekontrollerna, har du även tillgång till HyperX' mjukvara NGenuity, som ger dig möjlighet att ytterligare anpassa dina inställningar. Mjukvaran fungerar helt okej och har ett ganska stilrent gränssnitt, men som tidigare nämnt är möjligheterna här något begränsade. Du kan bland annat anpassa din RGB-belsyning genom att ställa in olika effekter, anpassa specifika tangenter, ändra hastighet på effekterna, skapa macros och spara upp till tre olika profiler.

Det är som sagt ganska grundläggande, men återigen - om du är som jag, kommer detta inte vara någon stor grej. Jag spenderar aldrig jättemycket tid i mjukvaran för att lägga in speciella effekter eller anpassa mina inställningar - de integrerade mediekontrollerna brukar duga fint för mig.

Omdöme

Överlag ger dig HyperX Alloy Origins ett rejält tangentbord för gaming, med ett paket som bjuder på det allra viktigaste - en bra byggkvalitet, god komfort, responsiva tangenter och snygg RGB-belysning. Det här är verkligen ett kompakt och välgjort tangentbord, som imponerar på de delar det väljer att fokusera på.

Brytarna skiljer sig något från Cherry-varianterna du kanske är van med och mjukvaran är grundläggande, utan några häftiga (men kanske onödiga) extrafunktioner. Det ligger dessutom mot den lite dyrare prisklassen, men om du prioriterar hög kvalitet över extrafunktioner är det värt sin prislapp.

Bilder: TechRadar