Google Pixel 4 – recension

Två-minutersrecensionen

Pixel 4 är Googles senaste försök (tillsammans med Google Pixel 4 XL) att skapa en telefon som visar upp det bästa från Android och erbjuder en cocktail av flaggskeppsfotograferingsfunktioner, inklusive maskininlärning och andra AI-konster.

Det är onekligen en av de allra bästa kameratelefonerna du kan köpa just nu och telefonen axlar den manteln från Google Pixel 3, men uppgraderingarna i övrigt är minimala. Google har inte försökt något nytt med Pixel 4, utan tar det säkra före det osäkra med en stegvis uppdatering.

Det är en kompakt enhet som erbjuder en unik design som du inte ser hos andra flaggskepp. Denna unikhet kommer från dess utseende, materialen den använder och det faktum att den är mindre än många andra toppmodeller, som ibland kan vara lite väl stora för den genomsnittliga användaren.

Google har förstärkt skärmen med en 90Hz-uppdateringsfrekvens som erbjuder en mjukare upplevelse när du bläddrar genom sociala medier eller spelar videospel, och det finns gott om processorkraft, med en ny chipset kopplad till 6 GB RAM.

Ett område där Pixel 4 troligtvis kommer att vara frustrerande är batteritiden, som i bästa fall är medioker och i värsta fall kan tömmas förargande snabbt.

(Image credit: Future)

Google Pixel 4 – säljstart och pris

Börjar säljas 24 oktober (dock inte officelt i Sverige)

(dock inte officelt i Sverige) 64GB+6GB RAM: 9 990 kr via import

9 990 kr via import 128GB+6GB RAM: 10 990 kr via import

Du kommer att kunna köpa dig en Pixel 4 snart, eftersom säljstarten är satt till torsdag 24 oktober.

Enda problemet är att telefonen, liksom tidigare versioner i serien, inte släpps i Sverige. Så om du vill ha någon för du skaffa en utomlands eller köpa den via någon svensk onlinehandeln som importerat telefonen.

I dagsläget kostar Google Pixel 4 via dessa kanaler 9 990 kr för modellen med 64 GB lagring, medan 128 GB Pixel 4 kostar 10 990 kr.

Pixel 4 XL bredvid Pixel 4 (Image credit: Future)

Pixel 4 har samma lanseringspris som Pixel 3 hade i USA, medan man i Storbritannien faktiskt går ut med ett lägre lanseringspris än sina föregångare. Det är oklart varför, men det är en trevlig bonus om du är intresserad av den här telefonen, även om du måste köpa den via import.

Design

Gummerad svart beläggning runt sidorna

Kommer I färgerna Oh So Orange, Clearly White och Just Black

Ett av de minsta flaggskeppen på marknaden

Även om det finns mycket med Pixel 4 som inte är nytt jämfört med Pixel 3, har designen uppdaterats avsevärt. Det känns omedelbart som en annan enhet, särskilt om du väljer en av de matta ytorna.

Handenheten har en aluminiumram som går runt enheten och ger en solid struktur, vilken avslutas med en gummerad svart beläggning.

Till en början känns detta lite konstigt när vi rör telefonen. Vi är vana vid den coola, premiumkänslan av metall eller glas när vi plockar upp en flaggskeppssmartphone i dag, och den tråkigare finishen på sidorna va Pixel 4 är inte lika tilldragande.

Efter några minuters hantering av Pixel 4 börjar emellertid finishen kännas mer meningsfull. Den ger ett väldigt bra grepp jämfört med alla glas-/metallkonkurrenter och gör att telefonen ligger riktigt bekvämt i handen.

(Image credit: Future)

Detta kommer inte att falla i allas smak, eftersom end inte känns lika premium som de flesta andra avancerade enheter på marknaden, men det ger ett säkrare grepp om telefonen, och det är något vi kom till att gilla och mer under vår tid med telefonen.

På baksidan är telefonen gjord av glas, men vissa färger har olika ytor. Oh So Orange-varianten av telefonen, som vi har använt för vår recension har en udda, keramisk finish, men den började vi också gilla med tiden. Versionen Oh So White har också samma bakre design.

Om du väljer den glansiga Just Black-varianten (ja, det är de officiella namnen från Google) kommer du att märka att baksidan av telefonen har en mer traditionell glasliknande känsla.

Med sin 5,7-tums skärm är Pixel 4 en av de mindre flaggskeppstelefonerna, och kommer därför att gå att hantera alldeles utmärkt med en hand, där det extra greppet på sidorna hjälper till att hålla den säkert i handen. Pixel 4 mäter 147,1 x 68,8 x 8,2 mm och väger 162 g.

(Image credit: Future)

Det är inte en "kompakt" enhet – de med mindre handflator kan fortfarande behöva använda båda händerna för att bekvämt använda Pixel 4 – men den är lättare att använda med en hand än dess större syskon.

Skärmen tar upp det mesta av telefonens framsida, men det finns fortfarande en ram ovanför och en mindre, men ändå märkbar, ram nedanför, där Google återigen väljer att inte använda en flärp för sin flaggskeppsmodell (Pixel 3 XL fick en flärp, men för Pixel 4 XL har Google återgått till en design med ramar).

Det är ett udda val som vi inte särskilt uppskattar, eftersom det skär ner på mängden skärm som erbjuds. Det är särskilt märkbart när du tittar på video, eftersom det gör att de svarta staplarna på sidan av det du tittar på får ett särskilt tjockt område med svart på ena sidan.

På höger sida av telefonen hittar du ström- och volymknapparna, där den förstnämnda fått en kontrasterande färg mot den svarta kanten av Pixel 4 för att synas lite extra. Detta lägger folk märke till och ger telefonen ett distinkt utseende.

(Image credit: Future)

Det finns också en förändring på baksidan, med ett stort, fyrkantigt kamerablock som sitter i det övre vänstra hörnet - det är en liknande estetik som i den nya iPhone 11-serien. Denna sticker ut från telefonen några millimeter, men vi tyckte inte det var obekvämt när telefonen låg i fickan, och det orsakade inga problem när den låg platt på ett skrivbord.

Det är inte en särskilt snygg implementering, men det har gjort det möjligt för Google att gruppera två kameror (första gången det ingår en andra kamera på baksidan av Googles telefoner), blixt och sensorer till ett område.

Pixel 4 har stereohögtalare, som vi tyckte fungerar bra men som inte erbjuder något banbrytande.

Telefonen kan överleva en kort nedsänkning i vatten tack vare IP68-vattentäthetsgraden, som vi testade genom att doppa den i en parkfontän utan problem.

Det andra du behöver vara medveten om designmässigt är att den här telefonen saknar en fingeravtrycksscanner. Google har beslutat att gå all-in vad gäller ansiktsigenkänning, vilket enligt uppgift är snabbt och enkelt att använda, och vi fann också att så var fallet.

(Image credit: Future)

Även om Apple har haft framgång med Face ID på iPhone X och nyare iPhones är Android-ekosystemet (och särskilt de appar som finns på plattformen) inte riktigt i där än.

Om du för närvarande använder ditt fingeravtryck för att logga in på Android-appar som bankappar, kommer du inte att kunna göra det på Pixel 4. Google säger att man kommer att arbeta tillsammans med apputvecklare för att ordning på ansiktsigenkänning för inloggningar, men det kan ta ett tag för att dyka upp i appar som är viktiga för dig.

Detta är något du bör tänka på för tjänster som dina bankappar - för vilka ansiktsigenkänning sannolikt inte kommer att stödjas vid lanseringen - och det kommer troligtvis också att vara ett problem även på andra håll.

Skärmen

5,7-tums OLED-display

90Hz uppdateringsfrekvens

Ljus och färgglad skärm

Pixel 4-skärmen är mindre än på de flesta Android-flaggskeppstelefoner, men det betyder inte att den inte har en tekniks är på högsta nivå.

Den har en Full HD+-upplösning och, ännu viktigare, det är en ljus och färgglad OLED-panel - Google har tagit lärdom från tråkigheterna med Pixel 2-skärmen. Medan Pixel 4 XL har en högre upplösning, kommer du inte märka av skillnande.

Vi tyckte att skärmen hos Pixel 4 är tillräckligt stor för de flesta saker vi ville göra, även om den ibland känns lite liten när du tittar på videor eller spelar spel. Bortsett från storleken, är skärmen fortfarande vacker och ljus och 1080p-upplösningen är tillräckligt bra nu när Google inte marknadsför sina VR-ansträngningar.

(Image credit: Future)

Höjdpunkten med skärmen är en högre uppdateringsfrekvens – högre än du hittar på de flesta andra enheter. Precis som OnePlus 7 Pro och OnePlus 7T kommer Pixel 4 med 90Hz uppdateringsfrekvens, vilket resulterar i en smidigare upplevelse när du bläddrar genom sociala medier eller spelar spel.

Smarttelefoner har vanligtvis en uppdateringsfrekvens på 60Hz, men Pixel 4 (tillsammans med några andra som ovanstående OnePlus-handenheter) uppdateras 1,5 gånger snabbare. Vi fann skillnaden särskilt märkbar när vi bläddrar igenom vårt Twitter-flöde eller använder Instagram. Det är något du vänjer dig vid snabbt, och som du lika snabbt kommer att sakna om du byter tillbaka till en 60Hz-enhet.

Kameran

Teleobjektivet är ett användbart komplement

Programvara och AI hjälper till att göra bilderna mycket bättre

Night Sight och astrofotografering anmärkningsvärda tillägg

Som nämnts är den stora uppgraderingen på Pixel 4 inkluderingen av en andra kamera på baksidan - det är första gången som Google har lagt mer än ett objektiv på baksidan av en handenhet.

Två bakre kameror är fortfarande ganska blygsamt i dag, där de flesta avancerade flaggskepp kommer med tre, fyra och i vissa fall till och med fem kameror.

Google gillar dock att hålla saker enkla när det gäller hårdvara, och det finns en 12MP-huvudkamera (f/1,7, 77-graders synfält), med hjälp av det nya 16MP-objektivet (f /2.4, 52-graders synfält) , vilket möjliggör förbättrad zoom, bättre bilder med svagt ljus och förbättrad porträttfotografering.

Fotografihårdvaran är inte anmärkningsvärt annorlunda jämfört med Pixel 3, men Google har levererat en annan imponerande kamerainställning här, med bilder som ser ännu mer detaljerade ut än tidigare.

Tillsatsen av teleobjektivet är också märkbar, så att du kan zooma in på motiv utan att förlora kvaliteten. Vi tycker att detta fungerar bra, men det är inte så imponerande som på vissa andra topp-Android-telefoner som Huawei P30 Pro - förvänta dig inte att det här är den optimala zoomkameran på marknaden just nu.

Bild 1 av 2 1x zoom (Image credit: Future) Bild 2 av 2 Inzoomat (Image credit: Future)

På framsidan får du en 8MP-kamera (f/2.0, 90 graders synfält). Den fungerar perfekt för selfie-bilder, även om den saknar den vidvinklade innovationen som vi såg på Pixel 3.

Google har tittat på programvara snarare än hårdvara för att göra sina kameror bättre de senaste åren, och här läggs det till ett förbättrat "neural learning" AI-chip för förbättrad programvarumanipulation av bilder.

Google har också lagt till live HDR+ hos Pixel 4, vilket ger dig en realtid förhandsvisning på skärmen av hur din slutliga bild kommer att se ut, snarare än att bara använda förbättringarna efter att du har tagit ett foto.

Denna teknik leder till en annan ny kamerafunktion som kallas Dual Exposure. Det frikopplar ljusstyrkan i bakgrunden och skuggorna i förgrunden. Vi kunde justera dem oberoende via två skjutreglage på skärmen och efter en minuts justerande, minska de utblåsta bakgrunderna och låta vårt en gång skugga motiv framträda bättre. Det är inte det perfekta botemedlet, men det erbjuder mer mångsidighet än iPhone-kontrollerna om du har tålamod.

Porträttläget är bättre än någonsin, där Pixel 4 kan skilja det motiv vi fotograferade från dess bakgrund mycket effektivt. Du kan se i de två exemplen nedan där kameran har identifierat vad vi ville hålla i fokus, vilket kunde ha varit svårt med dessa motiv.

Bild 1 av 2 Porträttläge på (Image credit: Future) Bild 2 av 2 Porträttläge av (Image credit: Future)

Googles Night Sight-läge, som ser till att kameran hämtar ljus från till synes ingenstans i extremt svag belysningssituationer för överraskande ljusa, tydliga bilder, får också en uppgradering i Pixel 4 - och det behövs, då konkurrenterna, med Huawei och Apple i spetsen, erbjuder liknande starka nattlägen.

Vi tyckte att detta fungerade fantastiskt bra i våra tester och du kan se exempel på resultaten nedan.

Bild 1 av 4 Night Sight av (Image credit: Future) Bild 2 av 4 Night Sight på (Image credit: Future) Bild 3 av 4 Night Sight av (Image credit: Future) Bild 4 av 4 Night Sight på (Image credit: Future)

Pixel 4 har också ett nytt astrofotograferingsläge, som gör att du kan ta ljusa, klara bilder av månen, stjärnorna och galaxerna.

Google säger att du måste ta dig ur ljusförorenade städer och till landsbygden för att dra nytta av detta nya läge, och du måste också hålla Pixel 4 mot en stabil yta eller montera den på ett stativ eller annat stöd - endast när telefonen upptäcker att den är helt stabil kommer den att kunna fånga de 15 bilder med lång exponering som krävs för att producera en väl exponerad och detaljerad bild.

Exemplen som vi tog under vår korta hands-on-tid med handenheten såg imponerande ut, men vi har ännu inte kunnat testa den här funktionen ordentligt - vi kommer säkert att inkludera den i en framtida uppdatering av denna recension.

Bild 1 av 4 (Image credit: Future) Bild 2 av 4 (Image credit: Future) Bild 3 av 4 (Image credit: Future) Bild 4 av 4 (Image credit: Future)

Specifikationer och prestanda

Snapdragon 855 chipset

Den första Google-telefonen med 6 GB RAM

Snabb att använda, oavsett om du spelar spel eller bläddrar igenom appar

Google Pixel 4 kommer med Qualcomms flaggskepp Snapdragon 855-chipset, vilket ger telefonen gott om kraft, och detta kompletteras av Googles första uppgradering av RAM-minnet i en Pixel-telefon.

De första, andra och tredje generationerna i Pixel-serien fick alla 4 GB RAM, men Pixel 4 har nu 6 GB, vilket bättre lever upp till Android-konkurrensen (även om det fortfarande finns massor av rivaler som har 8 GB, och till och med i vissa fall 12 GB RAM).

Vi fann under vår tid med telefonen att den var snabb, kunde ladda appar och spel med lätthet samt erbjuda allt vi behöver från en modern smartphone.

Vi körde benchmarkingstatistik med Geekbench 5 på enheten och fann att den fick i genomsnitt 2 183. Jämfört med andra topptelefoner för tillfället är detta bra men inte fantastiskt – Samsung Galaxy S10 Plus 5G fick ett liknande resultat om 2 197, men båda dessa enheter slogs av OnePlus 7T Pro på 2 584.

Detta är inte den bästa chipset som finns på marknaden i skrivande stund - det är istället Snapdragon 855 Plus-chipset som är utformat för att vara något bättre för spel - men vi fann att Pixel 4 laddade krävande appar och spel utan problem.

Programvara och appar

Levereras med Android 10, Googles senaste operativsystem

Google Assistant får en ny design

Active Edge finns fortfarande kvar

Programvaran på Google Pixel 4 fungerar också smidigt. Du får Android 10, den senaste versionen av Googles mobila operativsystem, som har företagets smarta assistent inbakad och med nya gestkontroller.

Google Assistant har förbättrats i Android 10 och Pixel 4 visar upp den smartare röstassistenten. Du kan nu använda den för att öppna appar och utföra sökningar i dem - till exempel genom att säga "Hej Google, visa mig Beyonce på Instagram" – vilket öppnar den sociala appen och tar dig till popstjärns profilsida.

(Image credit: Future)

Det finns ett nytt sätt att aktivera assistent också: med en svep-gest från nedre högra hörnet av skärmen. Alternativt kan du fortfarande använda väckningsordet "Hej Google" eller pressa sidorna på Pixel 4 - som du kan på Pixel 3 och Pixel 2 - för att få röstassistenten till liv.

Google Assistant i Android 10 är också kontextmedveten, och om du ger den ett andra kommando inom 15 sekunder efter din första fråga behöver du inte väcka den - den lyssnar redan. Du kommer att märka att de nedre mjukvaruknapparna har ändrats från Android 9 Pie till Android 10 - Googles traditionella nyare, hem- och tillbakaknappar har ersatts av ett tunt fält som standard - även om du kan ändra detta i menyn Inställningar .

Den nedre fältet tar upp mindre skärmhöjd och de iPhone-liknande kontrollerna fungerar bra när du väl har vant dig vid dem för att återgå till startskärmen eller öppna nya appar. Men den nu dolda bakåtknappgesten är fortfarande något du inte hittar på en iPhone: svep från höger sida till vänster för att gå tillbaka på vilken sida som helst.

(Image credit: Future)

Pixel 4 markerar slutet på Googles gratis obegränsade molnlagringsförmåner med originalupplösning, en godbit vi har haft sedan den ursprungliga Pixel. Det kommer att säkerhetskopiera dina foton och videoklipp i "hög kvalitet" (kapslat vid 16MP och 1080p HD) precis som alla andra smarttelefoner, och naturligtvis är Twitter upprörda. Detta löper ut för Pixel 2 och Pixel 3 2021, medan den ursprungliga Pixel introducerades med livstidsstöd.

Sammantaget är själva Android 10-programvaran lätt att använda om du har använt en Android-enhet, och vi tyckte att den fungerade smidigt under vår testperiod. Alla de bästa Google-apparna finns här från start, och allt fungerar bara bra.

Motion Sense och gestkontroll

Telefonen kan upptäcka när du är i närheten för att slå på skärmen

Gester är inte tillgängliga i många appar

Motion Sense drar mycket batteri

En annan ny funktion på Pixel 4 är Motion Sense. Detta gör att du kan använda gestkontroller för att utföra enkla uppgifter när det inte är bekvämt att röra skärmen på din smartphone, till exempel när du kör, lagar mat eller tränar.

Vi har redan sett gestkontroll inbyggd i smartphones, där LG G8 är en av de nyare enheterna att erbjuda detta, men istället för att använda en kamera för detta använder Pixel 4 ett radarchip inbäddat i ramen ovanför skärmen.

Radarchipet ger ett bredare 180 graders synfält som gör att Pixel 4 kan upptäcka din hand längre bort. Google säger att man har arbetat med tekniken i fem år - men hittills är funktionen extremt begränsad.

Motion Sense kan upptäcka tre saker: närvaro, räckvidd och gester. Med närvaro upptäcker telefonen om du är i närheten av enheten. Om du är det kommer den att starta alltid-på-skärmen, och när du flyttar dig bort stänger den av skärmen för att behålla batteriet.

Vi tyckte att detta var användbart under vår testperiod, men det kan också vara frustrerande när du har din enhet nära dig. Det beror på att den märker dig och aktiverar sedan ansiktslåset när allt du ville var att kunna se status på skärmen som alltid visas.

(Image credit: Future)

Det är dock sällsynt som detta är frustrerande, men det är fortfarande något vi tycker att du bör ha i åtanke med den här enheten.

När du sträcker dig efter telefonen väcks den för att visa låsskärmen (och visa alla aviseringar du undrar efter) när du rör handen mot den för att plocka upp den. Detta är en särskilt användbar funktion som du snart kommer att glömma bort, eftersom den fungerar intuitivt.

Den mest intressanta av funktionerna är gestdetektering, som låter dig vinka med en hand över handenheten för att utföra vissa funktioner. För tillfället tillåter detta bara grundläggande kontroll, som att hoppa mellan musikspår (du kan inte använda gester för att spela/pausa eller justera volymen), tystnad av larm/timers och lägga på samtal.

Gester stöds också endast av en handfull applikationer vid lanseringen, inklusive YouTube Music, YouTube, Spotify, telefonappen och klocka-appen. Appar som är kompatibla visar en glödande vit kant längst upp på skärmen, vilket ger dig en visuell ledtråd om att funktionen är tillgänglig.

Vi använde ofta den här funktionen med vår tid att testa telefonen, när vi lyssnade på musik på Spotify, men det kommer sannolikt att ta dig några försök att få igång det.

(Image credit: Future)

Det finns ytterligare ett område där gester stöds, och det är på hemskärmen. Ett annat nytt tillägg för Pixel 4-telefonerna är animerade Pokémon-bakgrunder, och om du vinkar din hand över telefonen kommer monstret på skärmen att reagera med en våg eller ett kärleksfullt leende.

Dessa åtgärder är roliga att använda, men den animerade skärmen drar mycket batteri, och vi upptäckte att om vi inkar på Pokémon medan vi lyssnade på musik fick oss att växla till nästa spår, eftersom det är en liknande gest som den som beskrivs ovan.

Du kan dubbelklicka på Pokémon för att gå igenom olika karaktärer, och Pikachu och Eevee finns båda. Det är roligt, särskilt om du är en Pokémon-fan, men återigen är det ganska grundläggande interaktion vi pratar.

Vi är glada över att se vad Google kan göra i framtiden med sin Motion Sense-teknik, men hittills har det inte varit den förändringsfunktion som företaget vill att det skulle vara.

Batteritid

Frustrerande kort batteritid

Laddningen sker imponerande snabbt

Trådlös laddning fungerar

Batteritiden är en av de svagaste delarna hos Pixel 4, och det är ganska tråkigt att hitta så dålig prestanda på det här området på en modern flaggskeppstelefon.

Vi märkte ofta att Google Pixel 4 inte höll en hel dag efter att vi laddat den klockan 07:00, med telefonen dör tidigt på kvällen - och med intensiv användning klarade den sig inte mer än till tidig eftermiddag.

Denna sub-par-prestanda beror utan tvekan på 2 800 mAh-batteriet som driver Pixel 4 - även om den här enheten inte har den största skärmen är det ett förvånansvärt mindre batteri att använda. Pixel 3 hade inte heller bra batteritid - och den telefonen hade ett större batteri på 2 915 mAh.

I vårt batteritidstest - det är där vi kör en 90 minuters video med telefonen med full ljusstyrka - fann vi att telefonen tappade 19 %. Det är inte fruktansvärt, men inte heller det bästa vi har sett och telefoner som OnePlus 7T Pro har tidigare bara fått 10 % bortfall.

(Image credit: Future)

Något förmildrande är att Pixel 4 kommer med en imponerande snabbladdningsteknik, som kan ladda telefonen från 0-50 % på 38 minuter om du använder USB-C-laddaren som ingår i lådan.

Telefonen tog en timme och 53 minuter att ladda helt - som med andra snabbladdningstekniker fokuserar Googles initialt på hastigheten för att ge dig en snabb boost och sedan saktar man ner för att avsluta laddningen av enheten.

Pixel 4 stöder också trådlös laddning, som vi tyckte var användbar när vi sitter vid ett skrivbord, eftersom vi kunde stötta enheten på ett trådlöst laddningsstativ eller placera den på en laddningsmatta för att säkerställa att den håller under hela dagen.

Sammantaget är dock batteritiden på Pixel 4 dock helt enkelt inte tillräckligt bra för alla som intensivt använder sin telefon - Pixel 4 XL är ett mycket bättre alternativ här, med sitt större batteri och längre batteritid, men i dag ska du inte behöva uppgradera till en plusstor enhet från ett ledande smarttelefonmärke för att få en rutinmässigt dagslång batteriprestanda.

Köp den om

Du vill ha en fenomenal kamera

Det går inte att förneka att Google återigen har skapat en av de bästa smarttelefonkamerorna på marknaden. Det automatiska läget för att ta snabba snapshots är fenomenalt, medan nya tillägg som astrofotograferingsläget också är användbara. Om du letar efter en kamera som är kapabel i nästan alla situationer, är det nog denna.

Du behöver en mindre topptelefon

Pixel 4 är inte den minsta enheten på marknaden, men den är mycket lättare att använda i ena handen än många andra flaggskeppssmartphones i Android-världen just nu. Om du vill ha en enhet som är tillräckligt liten för att enkelt kunna platsa i fickan kan det här vara rätt telefon.

Du vill ha en toppenskärm

Som en av de få telefonerna på marknaden med en 90 Hz-skärm har Pixel 4 en marknadsledande skärm. Denna supersmidiga uppdateringsfrekvens gör enheten perfekt för alla typer av uppgifter, från att bläddra genom sociala medier till spel och mer.

Köp den inte om

Du behöver ett batteri som håller hela dagen

Som vi har sagt är Pixel 4:s batteritid inte alls imponerande, och den håller inte hela dagen utan att behöva laddas. Detta är inte fallet med alla moderna smartphones - till och med företagets Pixel 3a-sortiment ger bättre batteritid - så om du behöver en långvarig enhet får du söka vidare.

Du har redan en Pixel 3

Uppgraderingen gentemot Pixel 3 är särskilt begränsad till tillägget av Motion Sense och förbättringarnva a kameran. Om du är desperat efter den senaste telefonen från Google kanske du uppskattar den, men det är inte en enkel uppgradering att motivera.

Du är van vid fingeravtrycksskannern

Googles Face Unlock-teknik är onekligen smidig och lätt att använda, men vi är inte övertygade om det klocka i att ta bort fingeravtrycksskannern. Du kommer förmodligen inte att sakna den för att låsa upp din telefon, men de flesta tredjepartsappar stöder inte Face Unlock på Android, och det kan innebära att du kommer att behöva komma ihåg några fler lösenord för att logga in på vissa tjänster.

Först recenserad: Oktober 2019