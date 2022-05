Arlo Go 2 - recension

Arlo Go 2 är riktigt bra utomhuskamera som erbjuder detaljerade färgbilder både på dagen och på natten tack vare en inbyggd spotlight. Med plats för sim-kort och möjligheten att kommunicera via 4G så kan den placeras var som helst med mobiltäckning. Den är också fylld av en mängd AI-baserade funktioner som identifierar vad som rör sig framför kameran. Det är dock inte den billigaste utomhuskameran på marknaden, och du måste fortfarande betala för ett abonnemang om du vill dra nytta av alla finesser.

Kort sammanfattning

Arlo var en av de allra första som lanserade trådlösa hemsäkerhetskameror för konsumenter och har sedan dess etablerat sig som en av de allra största aktörerna på marknaden. Flera av deras kameror har letat sig in på vår topplista över de bästa hemsäkerhetskamerorna du kan köpa.

Arlo ligger inte heller på latsidan när det gäller att uppdatera redan befintliga modeller, och kommer ständigt med nya versioner som förbättrar upplösningen och kvaliteten på bilderna och lägger till nya funktioner som anpassningsbara rörelsezoner och AI för att identifiera vad det är som rör sig framför kameran.

Arlo Go 2 är en uppgradering av den ursprungliga Arlo Go som vi recenserade i mars 2018. Den nya versionen är en naturlig uppgradering av originalet, som när den kom var världens första och enda 100 % trådlösa IP65-certifierade vädertåliga, mobila 4G HD-säkerhetskamera. Och Arlo Go 2 är mer av allt – framför allt bättre bild i Full HD (1080p) och bättre uppkoppling, i en ny, något sexigare, förpackning till ett lägre pris.

Arlo Go 2 är därmed en helt trådlös säkerhetskamera för utomhusbruk som kan använda en 4G-signal som komplement till Wi-Fi, vilket är en särskilt användbar funktion om du har installerat en Wi-Fi-säkerhetskamera i ditt hem men upptäckt att Wi-Fi-signalen inte riktigt når igenom väggarna i ditt hus. Kameran kan självmant växla mellan nätverken och om Wi-Fi-nätverket går ned har den alltså täckning via 4G.

Precis som alla andra Arlo-kameror skickar Go 2 ett meddelande till din mobil om den upptäcker rörelser i sitt synfält, så att du kan logga in i den utmärkta appen och se vad som händer runt huset (eller båten, husvagnen eller vad du nu väljer att bevaka, eftersom Arlo Go 2 är helt portabel och varken är beroende av sladdar eller Wi-Fi).

I appen har du möjlighet att se vad som händer i realtid, men Go 2 lagrar också videor online (förutsatt att du har en prenumeration på Arlo Smart). Tack vare plats för ett micro-SD kort kan video även lagras lokalt, vilket gör behovet av ett abonnemang något mindre pressande.

Men Arlo Smart är mer än bara en tjänst för att lagra och komma åt videor – den ger också tillgång till ett antal smarta funktioner, vilka ger dig möjligheten att skapa rörelsezoner så att du bara behöver få varningar i särskilt angivna områden vilket är en smart finess. Arlo Smart kan också avgöra om rörelserna framför kameran skapats av en person, ett djur, ett fordon eller någon annan källa.

Arlo Go 2 har en 12x digital zoom, så det är enkelt att zooma in och fokusera på detaljer i videon. Det finns också en inbyggd spotlight som vi känner igen från andra kameror i Arlos sortiment. Spotlighten har en räckvidd på drygt 7 meter och med den aktiverad spelar Go 2 in i färg även på natten.

Go 2 är kompatibel med såväl Alexa som Google Assistant, men eftersom kameran inte är beroende av någon basstation så kan den inte integreras med HomeKit, vilket är lite synd.

Med ett pris på cirka 3 290 kronor är Arlo Go 2 inte en billig kamera, men den kostar mindre än vad föregångaren gjorde vid lansering och gör dessutom allt bättre än originalet.

Arlo Go 2 - pris och tillgänglighet

3 290 kr

Arlo Go 2 har ett riktpris på 3 290 kr och kommer att börja säljas den 25 maj. Med kameran får du en tremånaders prova-på-prenumeration på Arlo Smart vilket gör att du lagra videor online och få tillgång till flera intressanta funktioner som hjälper till att minska oönskade varningar. När provperioden upphör kostar tjänsten från 29 kr/månad.

(Image credit: Future)

Design

Finns i vitt eller svart

Väderbeständig

Enkel att montera

Arlo Go 2 har en elegant monokrom design med glansigt vitt hölje över en svart kameramodul, som känns igen från de andra kamerorna i Arlo-stallet. Om du inte väljer den svarta modellen, vill säga. För Arlo Go 2 finns nämligen i glansigt svart också, och det är ett något mer diskret färgval, som enligt vår mening är snäppet snyggare än den vita modellen, som vi har testat här. Med det sagt, är även den vita modellen oerhört snygg, om än mer iögonfallande när det sitter monterad på husväggen.

Till skillnad från den futuristiskt designade originalmodellen är Arlo Go 2 mer tidlös i sin design. Bakom det glansiga höljet, som kan tas bort i ett stycke, hittar vi det uppladdningsbara och utbytbara batteriet, medan den eleganta svarta fronten rymmer kameran och en LED-spotlight.

Med mått på 8,6 x 6,4 x 12 cm (h x b x d) är Alro Go 2 större än sin föregångare men fortfarande en relativt kompakt hemsäkerhetskamera. Kameran är dessutom väderbeständig och IP65-klassad.

På baksidan finns en gänga för att för att skruva in ett litet fäste som du kan skruva fast i vägg eller tak. Fästet gör det lätt att installera kameran och mycket lätt att ställa in exakt önskad kameravinkel. Konstruktionen innebär att det är mycket lätt att plocka med kameran när det är dags att ladda batteriet, men det innebär tyvärr också att det är lika lätt att stjäla kameran. Det tar bara några sekunder att skruva loss den.

Detta var samma kritik vi hade när vi testade Arlo Go, och kanske har Arlo själva tänkt på saken, för Arlo Go 2 är nämligen utrustad med GPS. Så om din Arlo Go 2 faktiskt blir stulen, så kan du spåra den.

Vi ska alldeles strax titta närmare på Arlo-appens funktionalitet, men värt att nämna redan nu är att appen är lika väldesignad som kameran. Den har plats för många olika inställningar och finesser, men blir ändå aldrig svåröverskådlig.

(Image credit: Future)

Prestanda

Detaljerad video i Full HD (1080p) i färg både under dag och natt

Rörelsespårning

Automatisk växling mellan Wi-Fi och 4G

Det är mycket enkelt att installera Arlo Go 2 via den strålande appen, som ger dig steg-för-steg-anvisningar på svenska tills allt är klart. I korthet installerar du sim-kort och eventuellt microSD-kort, sätter i batteriet och trycker tillbaka höljet. Sedan skannar du en QR-kod och låter appen och kameran prata ihop sig. Och sen är det klart.

Den fasta installationen på husväggen är lika enkel. Det lilla fästet skruvas fast med tre skruvar vilket, beroende på underlag, kanske kräver lite borrning, men det är det lilla. Det är inga sladdar eller annat som behöver justeras. Att sedan montera kameran på fästet är, som vi redan nämnt, också det enkelt.

Arlo Go 2 upptäcker automatiskt rörelse så fort något rör sig i synfältet och börjar då spela in tio sekunders utdrag och sparar dessa små filmer på ditt Arlo-konto. Du kan justera rörelsesensorns känslighet, och med hjälp av Arlo Smart också ställa in särskilda fält i bilden som ska reagera på rörelse, medan andra delar inte ska göra det.

Det sistnämnda är mycket smart om du till exempel har ett husdjur som gärna rör sig över tomten, eller om kamerans synfält har något annat som ofta rör sig, men som inte utgör källa till oro.

Även om Arlo Go 2 inte har 4K så har den en mycket fin bild i Full HD (1080p), vilket är en av de naturliga förbättringarna från föregående version, som endast erbjöd 720p. Inspelningarna från Arlo Go 2 är tydliga och detaljerade både under dag och natt. Och för att underlätta mörkerseendet är Arlo Go 2 utrustad med en kraftig spotlight som lyser upp nästan 8 meter. Tack vara spotlighten får du färginspelningar även på natten.

Arlo Go 2 har också en 12x zoom, som gör att man kan zoom in i efterhand i videoavsnitten, och även om det inte blir lika detaljerad upplösning som om det varit en 4K-kamera, så kan man ändå i bra ljus se inzoomade detaljer tillräckligt bra.

Arlo Ultra Go är snabb på att identifiera rörelse. Under testperioden var vi även anslutna till prenumerationstjänsten Arlo Smart vilket gör att alla notiser också talar om vad det är för något som utlöst rörelsen. Eftersom grannens katt har för vana att ta en tur över trädgården känns det skönt att få veta att det är ett djur som utlöst kameran och inte en obehörig person. Man behöver helt enkelt inte ens titta på filmen, eftersom Arlo Smart redan talat om att det är ett djur och inte en skummis.

Den inbyggda spotlighten kan styras manuellt eller ställas in för att slås på automatiskt när ljuset är svagt. Arlo Go 2 har också både mikrofon och högtalare vilket möjliggör tvåvägssamtal, vilket fungerar riktigt bra. Katten brydde sig dock inte om när vi pratade med den.

Även om Arlo Go 2 erbjuder lokal lagring via microSD-kort, kan bilder som lagras minneskortet inte nås via appen – istället måste man plocka ur kortet och titta på filmen på en dator. Det gör att detta alternativ blir bökigare och inte lika smidigt som att få allt presenterat i appen, även om det då kräver en prenumeration.

Bild 1 av 2 Utan strålkastaren får du en svartvit bild på natten. (Image credit: Future) Bild 2 av 2 Med strålkastaren igång får du färgbilder även på natten. (Image credit: Future)

Appen

Lättnavigerad

Integration med Amazon Alexa och Google Assistant

Aktivera ett geofence eller skapa ett inspelningsschema

Arlo-appen är riktigt bra. Allt från att installera en ny kamera, hantera prenumerationer, titta på inspelningar eller göra inställningar är mycket enkelt tack vare dess tydliga, lättnavigerade gränssnitt. Du kan i princip själv bestämma hur mycket eller lite kontroll du vill ha över dina kameror via appen – den är mycket anpassningsbar.

Det första man möter när man öppnar appen är en lista över de Arlo-säkerhetskameror som är installerade i ditt hem, och bredvid var och en får du en överblicksbild över den senaste inspelningen.

Via denna sida kan du snabbt nå inställningarna för varje enskild kamera och du kan ställa in geofencing, så att kameror slås på eller av baserat på din plats, justera högtalaren och mikrofonvolymen, ändra namnet på kameran och utlösa strålkastaren, eller det som vi upptäckt att vi gör oftast, starta en liveström från kameran för att se vad som händer precis just nu.

Genom att välja biblioteksfliken längst ned på skärmen kommer du åt alla inspelningar som gjorts, medan lägesfliken låter dig justera hur en kamera beter sig när du är hemma eller borta. Det finns också ett ännu mer djupgående läge för andra inställningar.

Arlo Go 2 är integrerad med Amazon Alexa och Google Assistant vilket innebär att du kan använda dessa assistenter för att att visa bilder från kameran på din TV eller på en kompatibel smartskärm, samt kan använda kameran i vissa hemautomatiseringar. Tyvärr fungerar Arlo Go 2 inte med HomeKit. Andra av Arlos kameror som använder en basstation fungerar med HomeKit, men inte Arlo Go 2.

Videolagring och AI-funktioner som objektdetektering kräver att du betalar ett månadsabonnemang för Arlo Smart. Kameran kommer med en tre månaders gratis provperiod, varefter det kostar från 29 kronor per månad och kamera. Har du fler kameror kan det springa iväg, men Arlo har också ett samlingsabonnemang för 99 kronor per månad med obegränsat antal kameror (i max 2K-upplösning).

(Image credit: Future)

Batteritid

Batteritiden varierar beroende på inställningar, användning och temperatur

Batteriet är utbytbart

Arlo ger lite olika besked om batteritiden beroende på hur Arlo Go 2 används. Batteritiden med Wi-Fi uppges vara upp till 240 dagar, vilken blir ännu längre om kameran bara står standby och inte registrerar rörelse. Möjligheten att använda Wi-Fi är en av de saker som skiljer Go 2 från föregångaren, som bara gick att koppla upp via 3G/4G. Om du endast använder 4G sjunker tiden drastiskt till mellan 78 och 90 dagar, beroende på användning.

Vi har testat kameran alldeles för lite för att dra några slutsatser gällande batteritiden, men under den dryga vecka vi testade kameran rörde sig batterimätaren bara en procent, trots att vi ju var tvungna att testa just sådant som drar batteri - hur många gånger Live View aktiveras, om strålkastaren eller sirenen utlöses och hur många gånger tvåvägsmikrofonen och högtalaren används.

Batteriet är utbytbart, så istället för att kameran ska vara ur funktion när batteriet behöver laddas kan du bara sätta i ett annat batteri, förutsatt att du köper ett extra.

Bör jag köpa Arlo Go 2?

Köp den om ...

Du vill ha en snygg och enkel utomhuskamera med mängder av funktioner

Arlo Go 2 är en säkerhetskamerorna som lätt att installera, enkel att använda, med mängder av finesser och dessutom oerhört snygg.

Du behöver en stark anslutning

Med stöd för både Wi-Fi och 4G som dessutom växlar sömlöst kan Arlo Go 2-kameran placeras precis var som helst. Du kommer ändå alltid att se vad den registrerar.

Du vill ha mörkerseende i färg

Tack vare sin inbyggda spotlight, som kan ställas in för att slås på automatiskt om kameran känner av rörelse, spelar Arlo Go 2 in färgbilder både på dagen och på natten.



Köp den inte om ...

Du har begränsat med pengar

Arlo Go 2 är en relativt dyr kamera för hemsäkerhet, och många av finesserna kräver en betald prenumeration. Inte desto mindre kan kostnaden motiveras.

Du vill ha ännu bättre bilder

Arlo Go 2 har "bara" Full HD (1080p) och ingen 4K. För våra behov var det alldeles tillräckligt, men behöver du ännu bättre upplösning får du leta vidare.

Du är rädd för tjuvar

Det kan låta paradoxalt, men den snygga och kapabla hemsäkerhetskameran är oerhört lätt att stjäla, så du bör åtminstone placera den på ett svårtåkomligt ställe om du är rädd för tjuvar.

Först testad i maj 2022