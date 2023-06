Apple MacBook Air 15 tum (2023) recension: Storleken är inte allt

Apple MacBook Air 15-inch (2023): I korthet

Som väntat tillkännagav Apple en ny MacBook Air 15-tum (2023) på WWDC 2023, vilket är första gången en 15-tumsskärm introduceras i Apples ultraportabla laptop-gren.

Den följer samma spår som den 13-tums MacBook Air (M2, 2022) som lanserades vid förra årets WWDC med en ny design, nytt M2-chip och en högre prislapp än sin föregångare.

Vi har tillbringat några dagar med att använda och detaljgranska den nya 15-tums MacBook Air. Så, är detta en revolutionerande ny uppfinning, eller en storleksökning som inte behövs och som missar poängen med originalmodellen ( som vissa belackare föreslår )?

Med en prislapp från 18 995 kronor är Apple MacBook Air 15-tum (2023) inte upprörande prissatt jämfört med andra 15-tums bärbara datorer och ser särskilt prisvärt ut jämfört med den senaste Dell XPS 15 .

Midnattsfärgen är fortfarande lika läcker (Image credit: Future)

Den går också bra att jämföra med MacBook Air 13-tum (M2, 2022), som lanserades för någon tusenlapp mindre förra året, med en mindre skärm och med en mindre kapabel GPU i basmodellen. Men efter att ha tillkännagivit den nya 15-tums MacBook Air sänkte Apple priset på 13-tumsmodellen till 15 995 kronor, vilket gör den mer prisvärt och värt att överväga om du inte behöver den större skärmen.

När det gäller designen ser Apple MacBook Air 15-tum (2023) identisk ut med 13-tumsmodellen ... men större. Det är ingen dålig sak, eftersom förra årets modell kom med en välbehövlig ny desing som gjorde sig av med den ikoniska, men daterade, kilformen från tidigare MacBook Airs för en mer modern kantig form med tunnare ramar. Medan den större skärmen har krävt en större kropp har Apple gjort ett bra jobb med att hålla Apple MacBook Air 15-tum (2023) tunn och lagom lätt.

Det betyder visserligen att portar återigen offras, men om du har använt en modern MacBook Air kommer du förmodligen inte att bli förvånad över att veta att du måste nöja dig med två Thunderbolt 4 USB-C-portar. MagSafe 3-porten, som kommer med en proprietär kontakt som kopplas in i porten via magneter för att ladda Apple MacBook Air 15-tum (2023) gör en välkommen återkomst. Även om vi vanligtvis inte är ett fan av proprietära portar är MagSafe 3 ett bra tillägg. Inte bara eftersom det gör anslutningen av strömförsörjningen snabb och enkel, det betyder också att om kabeln lossnar lätt, vilket minimerar potentiell skada på datorn om någon snubblar över sladden.

Du kan även ladda 15-tums MacBook Air via en USB-C-port, så du har åtminstone lite flexibilitet om du behöver låna en laddare av någon.

Den större kroppen har gjort det möjligt för Apple att inkludera sex högtalare i MacBook Air 15-tum (2023), och dessa, i kombination med den större skärmen som är imponerande ljus och livfull, ger en bärbar dator som är utmärkt för att titta på filmer och TV-program på. Den kan till och med spela lite spel, tack vare det kraftfulla M2-chippet inuti. Förhoppningsvis innebär Apples nysatsning på Game Mode i MacOS att det faktiskt kommer några spel också...

Skärmen har fortfarande en "haka" högst upp för webbkameran (Image credit: Future)

När det kommer till prestanda håller 15-tums MacBook Air sig ganska nära 13-tumsmodellen från förra året. Det är heller ingen dålig sak, eftersom det finns en anledning till varför den modellen hamnar på vår lista över bästa bärbara datorer. För dagliga uppgifter och för mer krävande arbete som videoredigering och musikproduktion gör Apple MacBook Air 15-tum (2023) ett fantastiskt jobb. Den som förväntar sig ett prestandasprång jämfört med förra årets 13-tumsmodell kommer dock att bli besviken och bör hålla ut för den oundvikliga MacBook Air med M3-chip som utan tvekan kommer att dyka upp under nästa år eller så.

Det finns några förväntade nackdelar med den ökade skärmstorleken. Det mest uppenbara är att Apple MacBook Air 15-tum (2023) är större och tyngre än 13-tumsmodellen, och det betyder att den är mindre lätt att bära med sig och begränsar var du kan arbeta med den.

Om du är glad att bära runt på den behöver du inte oroa dig för att hitta ett eluttag, eftersom batteriet räckte i enorma 18 timmar och 52 minuter i vårt benchmarktest för batteritid. Det är en otrolig siffra som sätter i stort sett alla bärbara Windows 11-datorer på skam. Den gör dessutom allt helt knäpptyst och utan fläkt, något Windowsdatorer också skulle behöva lära sig.

Eftersom det inte finns någon märkbar prestandaskillnad mellan 13-tums och 15-tums MacBook Airs, beror valet av vilken som är bäst för dig verkligen ner till hur viktig den större skärmen är för dig. Om du vill ha en uppslukande upplevelse när du tittar på film, vill lyssna på musik med den bästa högtalaruppsättningen på en bärbar dator eller gillar att känna dig bekväm när du arbetar med flera dokument, är 15-tummaren värd prishöjningen.

Men om bärbarhet fortfarande är ditt mest akuta behov, välj 13-tumsmodellen, som nu erbjuder ännu bättre valuta för pengarna tack vare den senaste prissänkningen.

Apple MacBook Air 15-inch (2023): Pris och tillgänglighet

Utannonserad 5:e juni 2023

Leverans från 11:e 2023

Basmodellen börjar på 18 995 kr

MacBook Air 15-tum (2023) började levereras globalt till kunder från den 11 juni 2023. De senaste MacBook-lanseringarna har störts av branschens generella leveransproblem, med vissa kunder som har behövt vänta på att få tag i sina datorer. Men i skrivande stund verkar det inte som att det kommer att bli några större lagerproblem kring denna release.

I det nuvarande världsläget, med många människor som känner att levnadskostnaderna är pressade, kan vi inte se en stor brådska att få tag på en ny premiumlaptop. Men Apple gör åtråvärda produkter, så de kommer definitivt inte att kämpa för att sälja den större Macbook Air.

Det hjälper att priset inte är speciellt upprörande. Basmodellen börjar på 18 995 kronor.

Denna modell kommer med M2-chippet med en 8-kärnig CPU och 10-kärnig GPU, 8 GB enhetligt minne och en 256 GB SSD.

Medan 13-tums MacBook Air från förra året har liknande specifikationer, såsom 8 GB minne och 256 GB SSD, har basmodellen ett M2-chip med en 8-kärnig CPU (samma som 15-tumsmodellen) och en 8-kärnig GPU.

Så för 3 000 kronor mer får du en större skärm och bättre grafikprestanda med MacBook Air 15-tum. Basmodellen av 13-tums MacBook Air kommer med en 30W USB-C-strömadapter, medan alla modeller av 15-tums MacBook Air kommer med en 35W dubbel USB-C-ports strömadapter, som också kan konfigureras till en 70W USB-C-adapter när du beställer den bärbara datorn utan extra kostnad.

Detta innebär att nya MacBook Airs batteri kan laddas mycket snabbare och om du köper 13-tumsmodellen får du betala extra för dessa laddare.

Allt detta hjälper till att få den nya MacBook Air att se ganska bra ut jämfört med förra årets modell, även om den fortfarande är dyr.

Men vid WWDC 2023- tillkännagivandet av 15-tumsmodellen avslöjade Apple också att 13-tumsmodellen från 2022 skulle få en prissänkning. Så den basmodellen kan nu fås för 15 995 kronor, vilket gör att MacBook Air i 13-tumsformat har mycket bättre valuta för pengarna och gör jämförelser mindre enkla för pengarna.

Fortfarande riktigt tunn design (Image credit: Future)

Detta är priset som vi tycker att 13-tumsmodellen borde ha lanserats med förra året. Detta eftersom den var lite för dyr jämfört med M1-modellen från 2020, som fortfarande säljs och fortsätter att erbjuda exceptionellt värde för pengarna.

Som med tidigare MacBooks finns det en annan konfiguration av 15-tums MacBook Air, men den enda skillnaden är en större 512GB SSD. Detta kostar 21 495 kronor. Vilket betyder att du i princip betalar 2 500 spänn mer för ytterligare 256 GB lagringsutrymme, vilket är ganska dyrt.

Du kan också konfigurera den så att den kommer med 1 TB eller 2 TB lagring och uppgradera till 16 GB eller 24 GB arbetsminne, vilket höjer priset ytterligare. Eftersom det här är en Apple-enhet är det inte lätt att öppna och uppgradera (eller fixa) komponenter själv, så du bör tänka noga på den bästa konfigurationen som passar dina behov och budget, eftersom det är ganska omöjligt att ändra när du väl har har din bärbara dator.

Jämfört med bärbara Windows-datorer som Dell XPS 15 erbjuder MacBook Air 15-tum (2023) anständigt värde för pengarna, eftersom den är billigare än Dells 15-tummare, samtidigt som den erbjuder bättre prestanda.

Prisvärde: 4.5/5

Apple MacBook Air 15-inch (2023): Specifikationer

Apple MacBook Air 15-tum (2023) kommer i två huvudkonfigurationer, med den enda skillnaden är lagringskapaciteten på SSD:n.

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 15-inch (2023) 256GB MacBook Air 15-inch (2023) 512GB Price: 18 995 kr 21 495 kr CPU: Apple M2 (8-core) Apple M2 (8-core) Grafik: Integrated 10-core GPU Integrated 10-core GPU RAM: 8GB 8GB Skärm: 15.3 tum, 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut 15.3 tum, 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut Lagring: 256GB SSD 512GB SDD Portar: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm hörlursuttag, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm hörlursuttag, MagSafe 3 Trådlöst: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Kamera: 1080p FaceTime HD-webbkamera 1080p FaceTime HD-webbkamera Vikt: 1, 51 kg 1,51 kg Mått: 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm

Vart och ett av dessa alternativ kan konfigureras för att lägga till mer minne (upp till 24 GB) och lägga till lagring upp till 2 TB.

Apple MacBook Air 15-inch (2023): Design

Stor 15-tumsskärm

Samma design som förra årets modell

Apple hävdar att det är världens tunnaste 15-tummare

Förra årets MacBook Air introducerade en ny design som innebar den största förändringen av Apples mest prisvärda MacBook på flera år. Det var en välkommen uppfräschning som gav MacBook Air 13-tum (2023) ett välbehövligt modernt utseende, med en kraftigt förbättrad skärm och MagSafe 3-laddningsport.

Apple har behållit samma designspråk för 15-tumsmodellen. Apple anser att 13-tums- och 15-tumsmodellerna i hög grad är en del av samma produktfamilj, och de ser ganska identiska ut, förutom storleken.

Det betyder att de dubbla USB-C-portarna och MagSafe-laddarportarna är på samma ställen. Till och med tangentbordet har exakt samma storlek, även om styrplattan är större tack vare det extra utrymmet som finns tillgängligt på den större kroppen på 15-tums Air.

Två USB-C är rätt snålt (Image credit: Future)

Apple hävdar att detta också är världens tunnaste 15-tums bärbara dator på bara 11,5 mm, och det kan verkligen jämföras med Dell XPS 15 och LG gram 15 , som båda är 18 mm tjocka. Den är också bara något tjockare än 13-tums MacBook Air, som mäter 11,3 mm.

Det är verkligen imponerande och bidrar till viss del till att dämpa vår rädsla för att en större MacBook Air skulle innebära att vi skulle offra portabiliteten.

De övergripande måtten är 340 x 212 x 15,6 millimeter och Apple har behållit den fläktlösa designen från tidigare MacBook Airs för att hålla den här nya modellen så tunn och lätt som möjligt. Det är sällsynt att hitta en helt fläktlös bärbar dator, särskilt en 15-tums, eftersom de kompakta kropparna på bärbara datorer gör kylning problematisk. Apple hävdar att tack vare energieffektiviteten hos deras M1- och M2-chip produceras mindre värme, så behovet av fläktar minskar.

Bristen på fläktar i MacBook Air 15-tum (2023) gör att den är helt tyst när den används, vilket är imponerande för en så stor och kapabel bärbar dator.

Medan MacBook Air 15-tums förblir nästan lika tunn, är den märkbart tyngre än 13-tumsmodellen, på 1,51 kilo, jämfört med 13-tumsmodellens 1,24 kilo.

Naturligtvis finns det tyngre bärbara datorer där ute, men det är en påminnelse om att det görs uppoffringar när det kommer till portabilitet med 15-tumsmodellen, och något att ta hänsyn till om du letar efter en bärbar dator att enkelt bära med sig med dig hela dagen.

Tangentbordet är likadant som på 13-tummaren (Image credit: Future)

De största skillnaderna mellan de två MacBook Air-modellerna är dock skärmstorleken. 13-tums MacBook Air har en 13,6-tums Liquid Retina-skärm med en upplösning på 2560 x 1664 pixlar, medan 15-tumsmodellen har en 15,3-tums Liquid Retina-skärm med 2880 x 1864 upplösning. Som vi har sett med 14-tums och 16-tums MacBook Pros, har Apple höjt upplösningen tillsammans med skärmstorleken, och det betyder att pixeltätheten på båda skärmarna är ungefär densamma – vilket i princip betyder att bildkvaliteten förblir lika skarp, även med den större skärmen.

I övrigt är det inte så stor skillnad mellan skärmarna då båda har en ljusstyrka på 500 nits, stöd för P3-wide color gamut (som ger rikare och mer exakta färger) och True Tone-teknik som justerar värmen i färgerna på displayen efter det omgivande ljuset du använder MacBook Air i.

Båda skärmarna har hakan som omger 1080p-webbkameran och faller ner något på skärmen. Även om dessa hakor var föremål för käbbel när de först introducerades med den ursprungliga 14-tums MacBook Pro 2021, har flera MacBooks nu släppts som har det och macOS har nu ett gränssnitt som gömmer hakan och förhindrar att den distraherar.

Skärmen ser fantastisk ut när den används, och den större storleken imponerar verkligen när du använder den första gången. Även om den saknar de höga uppdateringsfrekvenserna för Apples ProMotion-stödjande MacBooks, som årets MacBook Pros, är den stora och livfulla skärmen en fröjd att titta på, och de tunna ramarna som omger den gör verkligen skärmen till stjärnan i showen .

En annan stor förändring i designen är mindre synlig. På grund av den större kroppen på 15-tums MacBook Air har Apple lyckats få plats med sex högtalare, snarare än de fyra i 13-tumsmodellen. Detta gör inte bara 15-tumsmodellen mer kapabel att spela upp ljud på högre volymer, de sex högtalarna kan få ljudspår och musik att låta mer uppslukande. Naturligtvis är dessa fortfarande små högtalare som sitter relativt nära varandra inuti en bärbar dator, så de kommer inte att jämföras med en riktig hemmabioinstallation, men de kommer att sätta den vanliga stereohögtalaruppsättningen på de flesta bärbara datorer på skam.

Magsafe är ren kärlek (Image credit: Future)

Sammantaget är designen på 15-tums MacBook Air fantastisk, och jämfört med andra 15-tums bärbara datorer imponerar den med ett modernt och minimalistiskt utseende som finns i flera färger. Den 15-tums MacBook Air vi recenserade kom i "Midnatt", en mörkblå färg som ser bra ut (och kommer med en laddningskabel som matchar färgen, vilket är en fin touch), och det finns också "Stjärnglans" (guld), "Rymdgrå" (mellangrå). ' och 'Silver' (öh, silver) som färgval.

Inkluderandet av bara två Thunderbolt 4-portar betyder att den inte är idealisk som en produktivitetsmaskin för personer som använder mycket kringutrustning, även om du alltid kan ansluta en USB-C-hubb. Portarna erbjuder åtminstone höghastighetsdataöverföringar och kan driva upp till en 6K extern bildskärm, och inkluderingen av MagSafe-porten betyder att du inte behöver offra en Thunderbolt-port när du laddar batteriet (även om du fortfarande kan ladda via en av dessa portar om du behöver låna en USB-C-laddare). Men vi hade helst sett i alla fall en port till. Helst en bredvid hörlursuttaget på motsatta sidan. Det hade ökat inkopplingsmöjligheterna, samtidigt som alla portar inte hade behövt trängas på samma ställe.

Om du är van vid att använda 13-tums MacBook Air känns 15-tumsmodellen bekant, och det finns en lite kuslig känsla när du använder den större versionen. Apples förmåga att hålla den lika tunn är utmärkt och även om den är tyngre kunde vi fortfarande hålla den bekvämt i ena handen. Med de tunna ramarna runt skärmen som hjälper till att hålla den totala storleken på MacBook Air så liten som möjligt . Så om du älskade utseendet på 13-tums MacBook Air, men ville ha en större skärm utan att behöva släpa runt på en mycket skrymmande MacBook Pro, kommer 15-tums MacBook Air att vara perfekt.

Designbetyg: 4/5

Apple MacBook Air 15-inch (2023): Prestanda

Drivs av Apples M2-chip

10-kärnig GPU

Snabb och tyst

Prestandamätningar Så här presterade MacBook Air 15-tum (2023) i vår serie benchmark-tester: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1,589; Multi-Core: 8,577



Geekbench 6 Single-Core: 2,647; Multi-Core: 9,994



Battery Life (TechRadar movie test): 18 hours and 52 minutes

MacBook Air 15-tum (2023) drivs av Apples M2-chip, som debuterade tillsammans med MacBook Air (M2, 2022) och MacBook Pro 13-tum (M2, 2022) och har sedan dess dykt upp i den nya Mac mini (2023) också.

Så redan innan vi tog den senaste MacBook Air ur kartongen hade vi en bra uppfattning om hur den troligen skulle prestera.

MacBook Air 15-tum (2023) verkar ha utformats medvetet för att erbjuda samma prestandanivå som 13-tumsmodellen från 2022. Så det främsta valet som möter konsumenterna kommer att vara hur mycket de vill spendera och vilken skärmstorlek de föredrar. Apple tog ett liknande grepp med 14-tums och 16-tums MacBook Pro.

Med 15-tums MacBook Airs skärm som har en något högre upplösning för att behålla pixeltätheten på den större skärmen, förblir bildkvaliteten i stort sett densamma på båda MacBook Airs.

Alla modeller av 15-tums MacBook Air kommer också med en 10-kärnig GPU som en del av deras M2-chip. Basmodellen av 13-tums MacBook Air har dock ett M2-chip med en 8-kärnig GPU (som kan uppgraderas till en 10-kärnig GPU mot en extra kostnad).

Dessa två extra GPU-kärnor hjälper till med den extra påfrestningen av att trycka grafiken till en större skärm med högre upplösning och återigen utjämnar en hel del av prestandaskillnaderna.

Prestanda är sällan ett problem här. (Image credit: Future)

Där Apple verkligen vill lyfta fram skillnader är mot den äldre Intel-baserade MacBook Air. Företaget hävdar att 15-tums M2 MacBook Air är upp till 12 gånger snabbare än den "snabbaste" Intel-baserade MacBook Air. Det är en imponerande siffra, men den senaste Intel MacBook Air lanserades redan i början av 2020, så du kan förvänta dig ett betydande prestandasprång ändå.

Apple jämför också prestanda med "den bästsäljande 15-tums bärbara datorn med en Core i7-processor" och föreslår att MacBook Air 15-tum (2023) är dubbelt så snabb. Detta är ett uttalande som är ganska meningslöst, eftersom det inte är klart vilken bärbar dator Apple jämför sin MacBook Air med, och det förklarar inte heller vad det betyder med "snabb" - betyder det processorkraft, grafisk kraft, total kraft , eller något annat?

Vad det däremot säger oss är att Apple uppenbarligen känner sig kaxiga med prestandan hos MacBook Air 15-tum (2023) och dess M2-chip. Vilket de borde. Medan M2 inte var generationssprånget över M1 som några av oss hade väntat på, har det imponerat på oss i alla produkter den har dykt upp i.

Det är precis vad det gör igen med MacBook Air 15-tum (2023). Under hela vår tid med den fungerade MacBook Air 15-tum (2023) riktigt bra. macOS Ventura kändes snabbt och lyhört och med appar som Apple TV+, Chrome och Photoshop som öppnades snabbt. Vi kunde också enkelt växla mellan appar utan någon avmattning.

Apple skickade oss MacBook Air 15-tum (2023) med 16 GB enhetligt minne och 512 GB SSD. Detta kommer förmodligen att vara den mest populära modellen, även om du kan få den med 24 GB minne också.

Prestandamässigt kändes det verkligen likadant som 13-tumsmodellen, och vi använde den för en mängd liknande uppgifter som när vi recenserade MacBook Air 13-tum (M2, 2022).

Likheterna i prestanda framhävs av benchmarktesterna som vi körde och visade mycket liknande siffror. Till exempel, i Cinebench R23-testet, fick 13-tummaren 1 597 och 8 098 i enkelkärniga respektive flerkärniga tester.

MacBook Air 15-tum (2023) fick 1 589 och 8 577 i samma test och Geekbench 5-testerna var också i stort sett samma också. Du kommer dok att märka att vi också körde Geekbench 6-tester, som använder olika tekniker för att testa hårdvaran, så poängen är olika.

De stora skillnaderna mellan de två M2 MacBook Airs är alltså skärmen och högtalarna. När det kommer till skärmen gör den extra storleken verkligen det roligare att arbeta på den bärbara datorn, särskilt om du har många appar öppna samtidigt. Att läsa text är bekvämare och att titta på film och spela spel är en mer uppslukande upplevelse.

Filmer ser fantastiska ut tack vare de ljusa, livfulla färgerna och den höga upplösningen på skärmen, och den större skärmstorleken kommer att vara särskilt välkommen om du ska titta på många filmer eller TV-program på din bärbara dator. Färgerna i mycket stiliserade animationer som Spider-Man: Into The Spiderverse poppar verkligen, medan mer jordnära filmer och TV-program, som Silo på Apple TV+, erbjuder realistiska och exakta färger. För en ren filmupplevelse finns det få bättre bärbara datorer du kan köpa – speciellt när de sex inbyggda högtalarna verkligen kommer igång.

Även om Apple aldrig kommer att släppa en ren gaminglaptop kommer vi med varje ny version av deras chip närmare att spela många av de spel som kommer till Windows-datorer på Mac. M2 MacBook Air 15-tum kunde köra Shadow of the Tomb Raider, ett visuellt imponerande spel även några år efter lanseringen, med 31 fps (bildrutor per sekund) med högsta visuella kvalitet. Det innebär att det är perfekt spelbart, men fortfarande inte nära de 60 bilder per sekund som de flesta bärbara speldatorer i denna prisklass skulle klara av.

Genom att sänka bildinställningarna till deras lägsta kvalitet höjdes bildhastigheten till 39 fps. Så det här är inte en bärbar dator du kommer att vilja köpa för att spela på, utan den underbara skärmen och acceptabel prestanda antyder en spännande framtid för spel på Mac.

Det är också värt att påpeka att på grund av sin fläktlösa design förblev MacBook Air 15-tums tyst under hela vår tid med den. Detta är särskilt imponerande när vi spelar, eftersom vi är vana vid att spela bärbara datorer som blåser på sina fläktar vid minsta provokation, vilket leder till ett irriterande surrande.

Detta betyder dock att det finns en möjlighet till prestandastrypning, där enheten avsiktligt sänker prestandan för att säkerställa att komponenterna inte överhettas. Medan Apples M2-chip är mycket mer motståndskraftiga mot att behöva strypa sin egen prestanda är en dator med fläktar bättre för långa och intensiva arbetspass. Som 13-tums MacBook Pro (M2, 2022), vilket i det fallet är ett klokare val. Medan vi satte MacBook Air 15-tum (2023) genom testbatteriet, märkte vi att metallremsan ovanför tangentbordet blev märkbart varm att ta på.

Men den större storleken har en kostnad för mångsidigheten. Förra årets MacBook Air, som är en av de bästa 13-tums bärbara datorerna, är den perfekta storleken för att arbeta med kollektivtrafik som tåg och flyg, eftersom den kan passa bekvämt på fällbordet på stolsryggarna. MacBook Air 15-tum (2023) offrar detta för den större skärmen, så om du letar efter en bärbar dator att använda på pendlingar eller när du reser, kommer detta förmodligen inte att vara något för dig.

Förvänta dig inte någon form av generationssprång mellan MacBook Air 15-tum (2023) och förra årets modell – de är trots allt samma generation. Även om det utan tvekan kommer att finnas en M3-version av båda MacBook Airs i framtiden, är M2 ett utmärkt chip för dagligt bruk, inklusive webbsurfning, videoredigering och till och med musikproduktion med Ableton Live 11. Prestanda med till och med en ett mycket komplext projekt i Ableton Live var bra. Men när du spelar in och spelar live med flera ingångar (som MIDI-keyboards), skulle vi föreslå att du höjer minnet till 24 GB vid köp.

Prestandabetyg: 4/5

Apple MacBook Air 15-inch (2023): Batteritid

Håller nästan 19 timmar!

Laddar snabbt

Men när vi körde vårt vanliga riktmärke för batterilivslängd, som spelar upp en slingad 1080p-video tills batteriet tar slut, varade det bara sex timmar. Detta verkar uppenbarligen inte rätt, så vi kontaktade Apple som föreslog att det kan ha berott på att en bakgrundstjänst (som iCloud) körde och tömde batteritiden snabbare.

När det kommer till batteritiden för MacBook Air 15-tum (2023) utlovar Apple upp till 15 timmars trådlös webbsurfning och 18 timmars videouppspelning.

Under vår tid med MacBook Air 15-tums fann vi att det var ungefär korrekt. Vi kunde använda den urkopplad under en hel arbetsdag, vilket återigen bevisade hur väl optimerade M2-kretsarna är när de balanserar prestanda och strömförbrukning.

Musplattan är större än i 13-tummaren (Image credit: Future)

Så vi körde batteritestet igen och såg till att alla dessa tjänster hade stoppats. Vid det andra försöket fick 15-tums MacBook Air enorma 18 timmar och 52 minuter, vilket är mycket imponerande.

Det går förbi i stort sett vilken bärbar dator som helst med Windows 11 och det är bra att se att även med den större, ljusare skärmen kan nya MacBook Air fortfarande leverera branschledande batteritid.

Batteribetyg: 4.5/5

Är MacBook Air 15 tum (2023) värd pengarna?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 15-inch (2023) Attributes Notes Rating Pris För en 15-tums bärbar dator är MacBook Air 15-tum (2023) bra värde, men fortfarande dyr. 4.5/5 Design Samma design som den nya 13-tumsmodellen, men det är inte alls dåligt. 4/5 Prestanda M2-chippet är fortfarande utmärkt för de flesta arbetsuppgifter. 4/5 Batteri 15-tums MacBook Air klarar enkelt de flesta bärbara datorer med Windows 11. 4.5/5

Så testade vi MacBook Air 15 tum (2023)

En riktigt bra laptop, men dyr (Image credit: Future)

Vi tillbringade fyra dagar med att använda MacBook Air 15-tum (2023)

Jag redigerade 4K-videor och använde den som min dagliga bärbara dator

Vi körde vår vanliga uppsättning standardiserade benchmarks

Apple skickade oss MacBook Air 15-tum (2023) några dagar efter det officiella tillkännagivandet på WWDC 2023. Precis som med andra Apple-lanseringar är det inte långt efter det att den kommer i händerna på kunderna, och det betydde att vi hade fyra hela dagar på oss att testa MacBook Air 15-tum (2023), så att du kan läsa den här recensionen innan du köper.

Under de fyra dagarna använde vi exklusivt MacBook Air 15-tum (2023) som vår huvudsakliga bärbara dator, arbetade med den här recensionen och andra arbetsåtaganden, samt surfade på webben, redigerade hemfilmer och foton och spelade några spel.

Vi körde också vår svit med prestandamätningar för att se hur väl MacBook Air 15-tum (2023) presterar i en mängd olika användningsfall och jämförde den med MacBook Air 13-tum (2022), MacBook Pro 14-tum (2023) och MacBook Pro 13-tum (2022), som vi alla har lång erfarenhet av.



Läs mer on hur vi testar

Först testad i juni 2023