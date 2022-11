1More Evo – recension

1More Evo: Kort sammanfattning

1More är ett av de märken som har funnits ett tag utan att någonsin riktigt uppnå den storhet de kanske borde ha. En pålitlig och prisvärd satsning, ja, men företaget har aldrig levererat en riktigt stor försäljningsframgång, trots att de släppt ett antal öronsnäckor och hörlurar som borde ha gjort det.

Hittills har 1More ännu inte anslutit sig till Sony, Bose, Sennheiser med flera bland vårt urval av de bästa trådlösa hörlurarna, men den goda nyheten är att det känns som att vinden äntligen har vänt med 1More Evo. Fullpackade med användbara funktioner som ANC, bärardetektering och en medföljande app – som alla oftast fungerar mycket bra – plus LDAC-stöd, IPX4-skydd och fantastisk ljudkvalitet. 1More Evo är verkligen ett frestande förslag.

Med ett standardpris på 1 900 kr är dessa faktiskt rimliga rivaler till Apple AirPods och andra hörlurar i denna prisklass – och vi säger inte det lättsamt.

1More Evo är lite mer skrymmande än andra alternativ men de känns bekväma i örat och kommer inte att överväldiga dig även om du, som vi, har små öron.

I utbyte mot att få plats med en lite större hörsnäcka och fodral får du fantastisk ljudkvalitet med kraftfull bas, fylliga mellantoner och skarpa diskanter. Du kan använda 1Mores SoundID-profilering (där dess medföljande app tar reda på vad du kommer att gilla mest) eller justera EQ själv.

1More Evo har alla nödvändiga funktioner i prisklassen. Det är möjligt att ansluta öronsnäckorna till två enheter samtidigt, det finns trådlös laddning via laddningsfodralet, och brusreduceringen är kompetent med en mängd alternativ för att få saker precis som du behöver dem.

Pekkontrollerna är tillräckliga snarare än utmärkta och kunde haft bättre alternativ och kommandon, men det fungerar i alla fall.

När det gäller batteritiden klarar de 5,5 timmar med ANC på och ungefär åtta när du har den avstängd.

I slutändan handlar 1More Evo om bekvämlighet. De erbjuder de funktioner du kan förvänta dig till det här priset, ända ner till mycket effektiv bärardetektering och anständigt codec-stöd. Deras stil kommer inte att passa alla, men de är nu ett gångbart alternativ från de vanliga märkena från större namn som redan dominerar marknaden för äkta trådlösa hörlurar. Välkommen, 1More – vi har väntat på dig.

1More Evo: Pris och säljstart

1 900 kr

Lanserades våren 2022

1More Evo finns i antingen svart eller vitt och kostar ca 1 900 kr.

1More Evo: Design och funktioner

Skrymmande hörlurar

IPX4 vattenbeständighet

Upp till 8 timmars batteritid från hörlurarna och 28 timmar från laddningsfodralet

1More Evo är definitivt ett par skrymmande öronsnäckor jämfört med många andra alternativ. Det betyder inte att de inte ser snygga ut, med en nästan juvelliknande form, men de kan kännas ganska fasta i öronen och de märks verkligen när man bär dem.

Men det betyder också att det är liten risk att de faller ut. Även med våra små öron fann vi att de rörde sig det minsta, även under några ganska intensiva träningspass.

De stora rundade ytorna på öronsnäckorna borde göra att touchkontrollerna är fantastiska. Men det är lite både och med det. De är lätta att knacka på, men det finns mindre att styra här än med andra hörlurar. Även om du kan justera vad en dubbel- eller trippeltryckning gör, finns det inget utrymme för att justera vad en enda tryckning gör, eller några gester att ändra i 1More-appen.

Lyckligtvis behöver du inte de ovannämnda touchkontrollerna för att pausa eller spela upp när någon pratar till dig, eftersom 1More Evo erbjuder utmärkt in-ear-detektering.

Laddningsfodralet är även det åt den skrymmande sidan för att rymma de större öronsnäckorna, men det känns bra i våra händer och är händelselöst på rätt sätt. USB-C och trådlös laddning stöds här som förväntat.

Hörsnäckorna i sig har IPX4 vattenbeständighet som kommer att hålla dig säker när du blir svettig eller hamnar i en regnskur när du är ute och går.

Design och funktioner: 4/5

1More Evo: Ljudkvalitet och brusreducering

10 mm dynamiska element plus balanserad armatur

Ganska respektabel brusreducering

Välbalanserat ljud

1More Evo använder ett 10 mm dynamiskt element kombinerad med en balanserad armatur i varje öronsnäcka. Det är en fantastisk kombination och visar sig vara spännande att lyssna på – Childish Gambinos Feels Like Summer känns levande och övertygande och The Beach Boys' God Only Knows är genomgående skarp och tydlig.

Att lyssna på Fleetwood Macs The Chain får oss att känna oss alldeles för upphetsade för att inte särskilt lyssna på gitarriffet – och det gör ingen besviken. Fullt av detaljer.

Basmusik, inklusive Foo Fighters' All My Life, låter kraftfullt utan att vara överväldigande. Ljudbilden är inte den bredaste vi har hört, men du kan ändå känna musiken som omger dig och kommer från olika håll på lämpligt sätt. Att justera EQ antingen via 1Mores SoundID-profilering eller genom att manuellt justera saker efter eget tycke gör också stor skillnad.

Uppfriskande nog stöder hörsnäckorna AAC, SBC och LDAC, där den senare (ursprungligen en Sony-lösning) betyder att högupplöst ljudströmning är ett alternativ. I grund och botten är LDAC en codec som låter dig strömma högupplöst ljud upp till 32-bitar/96kHz över Bluetooth i upp till 990kbps. Huruvida det gör stor skillnad för din lyssnarglädje kommer att bero på känsligheten i dina öron och upplösningen på den musik du brukar spela, men det är bra att veta att du har det bästa tillgängliga alternativet.

När det kommer till brusreducering är 1More Evo både fantastiska och behöver lite arbete – ja, det låter konstigt, men låt oss förklara. Precis som med EQ är det viktigt att justera ANC. När vi först började använda dem stod vi bredvid en mycket högljudd fläkt och 1More Evo blockerade helt ljudet, till den grad vi trodde att fläkten hade stängts av. Bra, eller hur? Vänta. Några andra oljud smög sig igenom med tiden. I ett rum där TV:n demonstrerade ett spel hördes det lätta bruset från spelets musik genom 1More Evo:s ANC, konstigt nog.

Att byta till det adaptiva ANC-läget verkade hjälpa här, men det gav inte fullständig tystnad – och det är absolut inte bättre än Sony WF-1000XM4 eller Bose QuietComfort Earbuds. Ändå räckte det med att fokusera på det vi gjorde och det är verkligen värt att justera saker här för att få ett bra resultat.

Ljudkvalitet och brusreducering: 4/5

1More Evo: Värde

Rimligt prissatta

Ett bra alternativ till större märken

1More EVO rymmer mycket för prislappen. Speciellt när de är nedsatta i pris (somvilket de är ibland) är de ett mycket tilltalande par öronsnäckor.

Även om de kanske inte erbjuder perfekta kontroller eller perfekt ANC, är de mycket pålitliga allroundare som innebär att du får mycket för pengarna.

Värde: 5/5

1More Evo: Ska du köpa dem?

1More Evo Attributes Notes Rating Design och funktioner Något större öronsnäckor men omfattande specifikationer 4/5 Ljudkvalitet och brusreducering Spännande, nitiskt ljud och (om du är beredd att pilla med dem) och bra ANC 4/5 Värde Ett utmärkt köp för pengarna med tanke på den högsta ljudkvaliteten och funktionerna 5/5

Köp dem om …

Du vill ha fantastiska allroundspelare

1More Evo gör lite av allt och de lyckas för det mesta med det, men utan att det kostar en förmögenhet.

Du prioriterar ljud-per-pund ljudkvalitet

1More Evo:s största styrka är deras ljudkvalitet, som ger dig rikare och mer spännande musikalisk prestanda än många konkurrenter – med LDAC-stöd för högre upplösning.

Du behöver bra batteritid

1More Evo erbjuder ganska bra batteritid för priset, vilket säkerställer att du inte behöver ladda för ofta även med ANC på.

Köp dem inte om …

Du vill ha perfekt ANC

In-ears (snarare än over-ears) är ofta inte det bästa alternativet för perfekt ANC, och 1More Evo är bristfälliga, även när du tar dig tid att få dem inställda så bra det går.

Du behöver fantastiska pekkontroller

1More Evo erbjuder grunderna när det kommer till on-ear-kontroller, men om du är starkt beroende av att röra dina öronsnäckor för att ändra uppspelningen, kommer 1Mores alternativ inte att räcka till.

Du vill ha mer subtila öronsnäckor

1More Evo är ganska skrymmande och deras nästan juvelliknande proppar kommer inte att falla i allas smak.

