Vi har redan fått se några riktigt imponerande Android-mobiler under 2024 hittills - och många fler är på väg.

Det har varit ett roligt och hektiskt år för Android-telefoner – och när vi nu når mitten av 2024 är det den perfekta tiden att ta en titt på de telefoner som redan har lanserats (som Samsung Galaxy S24) och de som fortfarande är på väg (Google Pixel 9).

Kanske har du missat eller helt glömt bort några av de bästa Android-telefonerna från 2024 hittills och om du är på jakt efter en ny telefon vill du veta allt om de senaste modellerna som finns tillgängliga – samt vara medveten om kommande modeller som kan vara värda att vänta på.

Vi har delat upp den här artikeln i två delar: de största telefonerna som har lanserats hittills, och de telefoner som fortfarande är på väg enligt de senaste läckorna och ryktena. Om det sistnämnda stämmer, har vi fortfarande det bästa att se fram emot vad gäller Android-telefoner under 2024...

Android-telefoner 2024: vilka har varit de största lanseringarna hittills i år?

Pixel 8a släpptes i maj. (Image credit: Philip Berne / Future)

Den mest uppmärksammade lanseringen av en Android-telefon under 2024 har utan tvekan kommit från Samsung med deras Galaxy S24-serie. Du kan läsa våra recensioner av Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus och Samsung Galaxy S24 Ultra för att få veta allt om de uppgraderade specifikationerna och de nya funktionerna som dessa telefoner bjöd på.

Dessa telefoner tog steget till de nya Snapdragon 8 Gen 3 och Exynos 2400-chippen för 2024, samtidigt som de introducerade en mängd Galaxy AI-funktioner, som täcker allt från bildredigering till liveöversättning av språk och Circle to Search. Dessa telefoner lanserades i januari och satte verkligen tonen för året inom Android.

Den näst största lanseringen av en Android-telefon under 2024 kom i maj från Google: vår Google Pixel 8a-recension går igenom allt du behöver veta om denna specifika telefon, som behåller några av de bästa funktionerna från Google Pixel 8 (som Tensor G3-chipsetet, 8 GB RAM och flera AI-funktioner) samtidigt som den sparar in på vissa områden och kostar betydligt mindre än flaggskeppet.

Vi fortsätter med de bästa billiga telefonerna men vänder oss till en som tar en något annorlunda riktning vad gäller design och programvara. I mars kom ytterligare en ny telefon från Nothing. Som vår recension av Nothing Phone 2a klargör, är detta ett märke som håller på att bli en genuin utmanare till Google och Samsung, och det är troligt att detta kommer att fortsätta under året.

När det gäller vikbara telefoner har året börjat långsamt, men den nya Moto Razr för 2024, som presenterades i slutet av juni, har mycket att erbjuda – inklusive en stor ytterskärm, några häftiga färgalternativ och en hyfsad prestanda. Motorola har lanserat sin vikbara telefon precis innan Samsungs nya vikbara för 2024, vilket leder oss till...

Android-telefoner 2024: vilka lanseringar förväntar vi oss under resten av året?

Successors to the Z Fold 5 och Z Flip 5 är snart här. (Image credit: Future)

Samsung har nu bekräftat ytterligare ett Unpacked-event för onsdagen den 10 juli och det är då vi nästan säkert kommer att se Samsung Galaxy Z Fold 6 och Samsung Galaxy Z Flip 6.

Rykten hittills tyder på att uppgraderingarna kan vara minimala, men de kommer att använda samma chipset för 2024 som Galaxy S24-telefonerna som kom före dem. Om det finns en stor uppgradering kan den komma i form av en ny modell, som ryktas heta Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Efter det förväntar vi oss minst två nya telefoner från Google i augusti. Datumet är redan satt till onsdagen den 13 augusti och den officiella teasern för eventet verkar visa Google Pixel 9 Pro. Förutom den telefonen och Google Pixel 9 har det också pratats om en Google Pixel 9 Pro XL, och till och med en Google Pixel 9 Pro Fold, även känd som Pixel Fold 2 (det verkar som att vi kommer att behöva uppdatera vår topplista över bästa vikbara telefoner).

Det är potentiellt många nya telefoner, och vi tror att de kommer att anlända med Tensor G4-processorer, ännu fler AI-funktioner och ett antal kamerauppgraderingar. Pixel-flaggskeppen brukar vanligtvis lanseras i oktober, så det verkar som att Google vill hinna före iPhone 16 i år, som förväntas dyka upp i september.

Dessa är inte de enda telefonerna vi förväntar oss innan slutet av 2024 heller. OnePlus 13 bör dyka upp innan året är slut, och med tanke på att vi i vår recension av OnePlus 12 kallade den flaggskeppstelefonen "den coolaste telefonen du kan köpa", ser vi fram emot att se vad OnePlus har arbetat på under de senaste månaderna.

Det är mycket att se fram emot under andra halvåret 2024, och oavsett din smak för Android-telefoner bör det finnas något för alla under resten av året. Däremot finns det dåliga nyheter om du väntar på Nothing Phone 3: företaget har bekräftat att den kommer att skjutas upp och inte anländer förrän 2025.