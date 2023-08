Samsungs nya uppdatering får Galaxy Z Fold 4 att kännas mer som en Fold 5

Samsung rullar ut nya uppdateringar till bland annat Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 och Galaxy Tab S8-serien. Dessa uppdateringar, paketerade tillsammans som One UI 5.1.1, kommer att få dem upp i nivå på mjukvarusidan med de nya modellerna som lanserades på Galaxy Unpacked 2023.

Företaget tillkännagav dessa uppdateringar via blogginlägg och uppdateringarna kommer så småningom att komma till alla stödda vikbara enheter och surfplattor i Samsung Galaxy-serierna, även om de nyaste kommer att få dem först, naturligtvis.

Fold 4 och Flip 4 kommer att få ett förbättrat Flex Mode med en anpassningsbar Flex Mode Panel, ungefär som med Samsung Galaxy Z Fold 5 och Galaxy Z Flip 5. Båda enheterna, såväl som Tab S8, kommer också att få förbättrade multitasking, inklusive förbättrad dra-och-släpp-funktion mellan appar som stöds. Du kommer till exempel att kunna dra ett foto till appen Meddelanden.

Förutom de uppdateringar som rullas ut till de vikbara enheterna och surfplattorna testar Samsung för närvarande One UI 6, dess uppdatering baserad på Android 14. Betaversionen är för närvarande live för Samsung Galaxy S23 och ger iOS 16-liknande anpassning av låsskärmen, ett förnyat aviseringscenter med nya snabba kontroller samt alla vanliga Android 14-funktioner.

"Vårt uppdrag med One UI är att spegla våra användares unika preferenser i alla aspekter av deras mobila upplevelse," sade Janghyun Yoon, executive vice president för mobilupplevelse på Samsung Electronics. "Varje iteration av One UI svarar på behoven hos vår användargemenskap och vi ser fram emot feedback från användare om One UI 6 när vi skapar en rikare, mer intuitiv upplevelse för alla."

Håller sina löften

Samsung erbjuder uppdateringar på upp till fem år på enheter, inklusive många av deras mobiler och surfplattor, allt från S-serien, Z-serien och till och med de billigare enheterna i A-serien, som är några av de bästa billiga mobilerna du kan köpa.

Denna uppdateringspolicy är – bortsett från allt annat – lovvärd av e-avfallsskäl, eftersom den uppmuntrar människor att hålla fast vid sina helt fungerande enheter jämfört med vissa andra märken där de snabbt skulle känna ett behov av att hoppa över till en ny enhet för att få den bästa upplevelsen.

Detta visar att Samsung känner sig säkra på att deras kunder kommer att vara glada att använda sina enheter ett år, två eller till och med tre, vilket är en stor skillnad jämfört med tiden då Samsung-mobiler blev tröga och nästintill oanvändbara ett eller två år efter lanseringen.

Nu säger Samsung till kunderna att de inte längre behöver köpa Galaxy Z Fold 5 eller Galaxy Z Flip 5 för att få den senaste upplevelsen. Deras Fold 4 och Flip 4 kommer att fungera lika bra. Efter att ha testat både Samsung Galaxy Z Fold 5 och Galaxy Z Flip 5 kan vi inte annat än hålla med dem.