Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Nedslimmad och uppljusad

Samsung Galaxy Z Flip 5: Snabbrecension

Även om det var Motorola som populariserade den vikbara formfaktorn när den dök upp i mitten av 1990-talet, har det under smartphone-eran varit Samsung som har styrt skeppet när det kommer till vikbara telefoner där även skärmen viks in.

Under de tre korta åren då Galaxy Z Flip-linjen har cementerat sin plats bland de bästa hopfällbara enheterna har vi sett den snabba utvecklingen av både själva formfaktorn och Samsungs specifika tillvägagångssätt. Årets Samsung Galaxy Z Flip 5 erbjuder några försenade förbättringar för att bekämpa nybliven konkurrens på ett område som Samsung en gång hade för sig själv.

Om vi tittar på utvecklingen av dess vikbara design fram till denna punkt, kan du verkligen inte kalla företaget självbelåtet, men de viktigaste uppgraderingarna som Z Flip 5 tar till bordet ger oss intrycket att - för första gången - Samsung försöker komma ikapp nykomlingar till det hopfällbara segmentet, som Oppo och ovannämnda Motorola. Men den har kommit ikapp.

Z Flip 5 – precis som Galaxy Z Fold 5 , som lanserades vid sidan av den vid Samsung Unpacked -evenemanget i juli – erbjuder en viktig och försenad uppgradering av sina hopfällbara förfäder: när du stänger telefonen fälls dess två halvor äntligen helt platt mot varandra, utan mellanrum. Tidigare har det alltid funnits ett synligt glapp i hopfällt läge, eftersom man varit tvungen att ta hänsyn till hur mycket skärmen klarar av att böjas. Med ett nytt gångjärn har de kunnat komma runt det problemet.

Nu återspeglar både Flip 5 och Fold 5 de många rivaler som redan har en sådan siluett, vilket gör dem markant tunnare utan att kompromissa med vad som fortfarande är en sällsynthet i det hopfällbara utrymmet – IPX8-certifierad vattentäthet.

Flip 5 har bättre gångjärn, men är annars väldigt lik föregångaren i uppfällt läge (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Utöver sin nya slimmade profil har Flip 5 utan tvekan en större uppgradering att skryta om än sitt vikbara syskon, tack vare en betydligt större yttre skärm som nu dominerar utsidan av telefonen. En mer expansiv skärm på utsidan möjliggör mer funktionalitet utan att behöva öppna för att styra saker, vilket innebär att du kan läsa och besvara e-post, snabbsvarsmeddelanden och att kontrollera dina aviseringar utan att dyka in i helskärmsapparna. Det är mer tillgängligt än det någonsin varit på den pyttelilla yttre skärmen på Flip 5:s föregångare.

Det finns fortfarande en dubbel 12 MP-kamera på utsidan, som med förra årets Flip; Men den större yttre skärmen får du också en mycket mer framträdande sökare, vilket innebär att det är lättare än någonsin att rama in bilder när du har placerat Flip 5 på en plan yta för att ta bilder med vänner.

I praktiken, trots till synes identisk kamerahårdvara mellan generationerna (med undantag för en ny lins med reducerad bländare på huvudsensorn och en ny bildsignalprocessor (ISP) tack vare dess fräscha chipset), är bildkvaliteten överlag en imponerande förbättring , särskilt när det gäller vitbalans och detaljer.

Den sista stora uppgraderingen att tala om måste vara systemchippet, med samma exklusivt inställda Snapdragon 8 Gen 2 för Galaxy som Samsung och Qualcomm samarbetade om för Galaxy S23-serien som lanserades i början av året som också dyker upp här ( den driver också den nya Fold 5- och Galaxy Tab S9- serien), vilket resulterar i klassledande prestanda som ligger en bra bit över den näst bästa clamshell-vikbara.

Liksom seniormodellerna i S23-linjen – nämligen Galaxy S23 Plus och Galaxy S23 Ultra – finns det inte längre ett lagringsalternativ på 128 GB att tala om. Istället kan du välja mellan 256 GB av 512 GB internt utrymme. Trots det börjar prislappen på samma nivå som fjolårets Samsung Galaxy Z Flip 4. Den svaga kronan gör sig dock påmind än en gång, för telefonen är bra mycket billigare på andra sidan Atlanten.

Med de viktigaste uppgraderingarna och höjdpunkterna ur vägen, låt oss dyka in i detaljer om Samsungs hittills mest sofistikerade Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Pris och tillgänglighet

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Förhandsbokningar från 26 juli. I handeln 11 augusti.

Pris från 13 990 kr

Högre prislapp än andra telefoner i samma design

I en imponerande uppvisning av självförtroende lät Samsung faktiskt fans registrera sitt intresse för förbeställningar innan Flip 5 ens hade tillkännagivits, vilket parades ihop upplevelsen med löftet om förbeställningsbonusar som varierade efter region.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 5 Priser RAM / Lagring Pris 8GB / 256GB 13 990 kr 8GB / 512GB 15 490 kr

Förbeställningar startade under Unpacked, den 26 juli, med Z Flip 5 till försäljning från den 11 augusti.

Som referens stämmer denna prissättning nästan exakt överens med Flip 5:s mest fräscha rival – Motorola Razr 40 Ultra, med en prislapp på ungefär 13 000 kronor. Även om Razr kan ta ledningen när det gäller design och snabbladdning, faller den dock kort när det gäller prestanda, kameraförmåga och mjukvarustöd, i förhållande till Z Flip 5.

Image 1 of 10 Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Betyg prisvärde: 3.5 / 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Specifikationer

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Till skillnad från de två senaste generationerna av Z Flip har Samsung inte lanserat en Bespoke Edition i år. Tidigare kunde användare blanda och matcha färgerna i de två halvorna av telefonen, men kanske övergången till det nya större "Flex Window" gör valet onödigt. Istället, tillsammans med de fyra vanliga lanseringsfärgerna, finns det några Samsung.com-exklusiva färgställningar som du inte hittar från andra återförsäljare.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 5 specs Header Cell - Column 1 Mått (hopvikt): 85,1 x 71,9 x 15,1mm Mått (uppvikt) 85,1 x 165,1 x 6,9mm Vikt: 187 grams Inre skärm: 6.7-tum Full HD+ (2640 x 1080) adaptiv 120Hz AMOLED Yttre skärm: 3.4-tum (720 x 748) 60Hz AMOLED Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM: 8GB (LPDDR5X) Lagring: 256GB / 512GB (UFS 4.0) Operativsystem: Android 13 med One UI 5.1.1 Huvudkamera: 12MP, f/1.8 medOIS Ultra-wide kamera: 12MP, f/2.2, 123º FoV Frontkamera: 10MP, f/2.2, 85º FoV Batteri: 3,700mAh Laddning: 25W trådbunden, 15W trådlös, 4.5W Omvänd trådlös Färger: Mint, lavender, graphite, cream Samsung.com-exklusiva färger: Blue, green, gray, yellow

Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Design

Image 1 of 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Gorilla Glass Victus 2 på baksidan

IPX8-certifierad vattentålighet

2mm tunnare i stängt läge än föregångaren

Det finns inte så många hopfällbara hopfällbara enheter för närvarande på marknaden, särskilt inte i Sverige. Men Galaxy Z Flip-serien har den mest definierade estetiken i gänget, vilken påminner mycket om det vi såg hos föregångarna.

Z Flip 5 delar massor av familjära egenskaper, om du är bekant med de två senaste generationerna av Samsungs signatur clamshell, med en polerad färgmatchad (med de flesta färgställningar, åtminstone) Armour Aluminium ram, relativt snäva radier i hörnen och en platt baksida – förutom de dubbla cirkulära kameralinserna som sticker ut ur det övre vänstra hörnet.

Linsplaceringen på de två sista modellerna var monterade vertikalt, med den ultravida under huvudkameran), men för att rymma den nya kraftigt utökade yttre skärmen på Flip 5 är de nu monterade horisontellt. Telefonen har inte samma tvåfärgade finish som sina föregångare heller, med skaldisplayen som dikterar att den övre halvan av Z Flip 5:s baksida nu är blanksvart (när skärmen är avstängd), oavsett färg.

På tal om färger har Samsung fastnat för en liknande pastellpalett som tidigare generationer; Men mättnaden ser ut att ha minskat över hela linjen, vilket betyder att det i vissa belysningar är svårt att avgöra vilken färg finishen på telefonen överhuvudtaget är – är det den nya signaturen Mint-finishen, eller bara vit?

Tack och lov, och särskilt om du inte säljs på standardfärgerna Mint, Lavendel, Grafit och Cream, finns det några djärvare alternativ att välja mellan. Som med tidigare generationer finns det ett antal exklusiva Samsung.com att välja mellan: blå, grön, grå och gul, som vi inte har sett personligen men som ser ut att vara djärvare finish i jämförelse.

Image 1 of 13 Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (nedre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (övre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Utöver nya färger och en ombalansering av visuell kontrast i designen (i och med den nya större ytterskärmen), är den stora kroken med att välja Z Flip 5 framför sina föregångare – åtminstone ur ett designperspektiv – det reviderade gångjärnet, vilket slutligen gör att de två halvorna av telefonen kan ligga perfekt plant mot varandra när enheten är stängd, vilket resulterar i en betydligt smalare profil än Flip 4; 2 millimeter låter kanske inte så mycket, men i handen, och ännu viktigare, i fickan, skulle du märka skillnaden om du jämförde de två telefonerna sida vid sida.

Trots omarbetning av seriens mest komplicerade mekanism har Samsung utrustat Flip 5 med samma betryggande robusta Flex Hinge-känsla som du hittar på tidigare generationer, och som tidigare kan du fälla ut telefonen till mellan 75 grader och 115 grader för att möjliggöra Flex Mode, som optimerar UI-placering när du placerar telefonen på en plan yta och tittar på den med skärmen vinklad inom det intervallet; det är bra för att titta på program medan du är upptagen i köket, eller om du vill luta dig tillbaka handsfree medan du är på ett videosamtal.

Samsung har också lyckats behålla telefonens IPX8-certifierade vattentäthet – en enastående hållbarhetsfunktion som de flesta konkurrenter inte kan matcha. Det talas också om förbättrad dammbeständighet, även om Samsung inte har bekräftat detta som en officiell egenskap, vilket betyder att hållbarheten på papperet liknar Flip 4, om än med ytterligare garanti med nyare Gorilla Glass Victus 2 – som introducerades på Galaxy S23 - serien .

Flip 5 behåller den polerade metallramen från sin föregångare, samtidigt som den återgår från det strukturerade glaset från sin närmaste föregångare till det reflekterande glaset som senast sågs på Flip 3. Det här ser inte lika snyggt ut, eller känns lika fint under fingret, som Flip 4:s finish, och är mycket mer mottaglig för kosmetiska mikronötningar än den senaste Flip's skal någonsin var, vilket gör ett bra fodral är värt att överväga.

Även om vi inte utsatte vår recensionsenhet för den 200 000-faldiga siffran som Samsung lovar att telefonen ska tåla att vikas (samma som Flip 3 och Flip 4), har oberoende tester visat att Flip 5 är mycket tåligare än vad Samsung påstår. En livestream av den polska YouTubern MrKeybrd visar (i skrivande stund) att Flip 5 flippar förbi 400 000 veck, medan Razr 40 Ultra gav upp långt innan det citerade maximumet, bara 127 000 veck. Båda telefonerna hade också varit utsatta för vatten och damm, med Flip 5 som visade en imponerande motståndskraft mot båda, trots att de fortfarande inte hade något certifierat skydd mot damminträngning.

Designbetyg: 5 / 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Skärm

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

6.7-tum Full HD+ (2640 x 1080) AMOLED huvudskärm med adaptiv 1Hz till 120Hz Uppdateringshastighet

3.4-tum 720 x 748 60Hz AMOLED yttre skärm

Nästan 80% större yttre skärm jämfört med Z Flip 4

Jämfört med den främsta rivalen Motorola, har Samsung visat sig konsekvent ovilliga att utöka storleken på omslagsskärmen på sina senaste clamshells mellan generationer, med en platå på 1,9 tum för de två modellerna före Flip 5.

I år har man dock äntligen bestämt sig för att ta steget och täcka majoriteten av den övre halvan av telefonens baksida med pixlar, vilket resulterar i en skärmstorleksökning på nästan 80 %. Detta innebär att funktionaliteten hos "Flex Window" – som Samsung kallar det – har utökats kraftigt; med välbekanta upplevelser som en mängd olika klockor, en kalender och timers till hands, samt support från tredje part (för saker som Spotify och Google Stocks) som sannolikt kommer att fortsätta växa utöver de 13 appar som finns tillgängliga vid lanseringen, nu när telefonen är ute i det vilda.

Den extra storleken möjliggör också en komplett skrivupplevelse med QWERTY-tangentbord, så att du inte längre är hänvisad till snabba svar - endast när du svarar på meddelanden utan att öppna telefonen.

Image 1 of 11 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Labs-menyn i telefonens inställningar låter dig också aktivera appar som inte stöds att köras i Flex Window, vilket gör att funktionaliteten blir mer i linje med vad de senaste två generationerna av Motorola Razr har kunnat. Vi skulle säga att det är en viktig funktion som verkligen borde vara aktiverat som standard för att få ut det mesta av skärmbildsupplevelsen på Flip 5. Att kunna spela spel och bläddra i musik och filer i sin helhet utan att behöva öppna telefonen är bra för enhandsbruk, även om vissa ooptimerade upplevelser inte formateras perfekt varje gång.

På tal om Razr, eller mer specifikt den ovannämnda Motorola Razr 40 Ultra, medan båda hopfällbara har blivit stora på sina omslagsskärmar i år, ser Motorolas iteration ut att ligga före kurvan, estetiskt sett, med pixlar lindade hela vägen runt sitt dubbla kamerasystem. Flip 5:s Flex Window ligger runt kamerorna och lämnar lite mer ram. (Inte för att du skulle veta från pressbilderna, där de mörkaste områdena döljer omslagsskärmens verkliga gräns, på ett liknande sätt som hur Apple försökte dölja skåran på iPhone X:s pressbilder när den först lanserades.)

Det är en liten kosmetisk egenhet som hjälper till att skilja dessa två hopfällbara clamshell i toppskiktet, men när vi pratar om telefoner där design är en av de viktigaste försäljningsargumenten, känns det som en distinktion värd att lyfta fram.

Vecket i skärmet är kanske lite mindre framträdande denna gång, men det är svårt att avgöra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Även om det finns mycket att prata om när det gäller omslagsskärmen är Flip 5:s huvudskärm jämförelsevis mindre intressant. Åtminstone i den meningen att den till synes är oförändrad från huvudskärmen på den senaste Z Flip: det är en 6,7-tums Full HD+ (2640 x 1080) "Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display", med en adaptiv uppdateringsfrekvens som kan skalas från silkeslen 120Hz hela vägen ner till 1Hz för optimal strömförbrukning .

Skyddad under vad Samsung kallar UTG (ultratunnt glas), detta är en fantastisk Full HD+-panel, med fantastiska färger, kontrast och betraktningsvinklar, förstärkt av ännu högre toppljusstyrka än Flip 4 (1750 nits, upp från 1200 nits). Det skapar bättre läsbarhet utomhus på vad som redan var en respektabel upplevelse.

Det finns fortfarande ett veck längs skärmens vikningslinje som, trots den ändrade Flex Hinge-designen, ser praktiskt taget identisk ut med den på Flip 4, vilket innebär att du fortfarande kommer att känna den under fingret och se den när du tittar på telefonen i en vinkel , men du kommer inte att märka direkt och kommer troligen att vänja dig vid dess närvaro i vardagen. Som sagt, ju tidigare Samsung (eller någon hopfällbar telefontillverkare) tar reda på hur man kan eliminera vecket helt, desto bättre, eftersom det faktiskt är något mer märkbart under fingret än vecket på föregångarens skärm.

Flip 5:s användarupplevelse – som med sin föregångare – stöder mörkt läge (gör bakgrundsbilder och UI-element svarta eller mörka, snarare än vita eller ljusa), adaptiv ljusstyrka (på huvudskärmen), möjligheten att ställa in uppdateringsfrekvensen till adaptiv ( 1Hz till 120Hz, baserat på enhetsupptäckt användningsfall) eller fixerad till 60Hz), ögonkomfortskydd (för att minska blått ljus för mer bekväm visning), färgprofiler (Vivid som standard men kan också ställas in på Naturlig eller specialinställd med färgtemperatur och RGB-reglage), och bland andra inställningar finns det stöd för en alltid-på-skärm på både huvud- och omslagsskärmen, så att du kan kontrollera tiden och utestående aviseringar med en blick.

Skärmbetyg: 4.5 / 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Mjukvara

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Kör Android 13 med One UI 5.1.1 ovanpå

4 års OS uppdateringar + 5 års säkerhetsuppdateringar

Kan köra tredjepartsappar på yttre skärmen

Om du kommer från en befintlig Samsung-telefon bör One UI 5.1.1 på Flip 5 kännas helt bekant, med både Google Play och Galaxy Store till ditt förfogande, och faktiskt ett antal Google och Samsung-appar som sitter sida vid sida (de flesta av de senare kan avinstalleras eller gömmas om de är dubbletter som du inte tänker använda).

Gränssnittet har en distinkt estetik som skiljer sig från mer lagerbyggda Android, från dess användning och placering av färg till "squircle"-ikonerna på dina hemskärmar och applåda. Naturligtvis vill Samsung ge användarna lite mervärde utöver ett nytt lager färg och sin egen appbutik, så du hittar även funktioner som Edge Panels – som ger tillgång till favoritappar eller kontakter, och till och med apppar, så att du kan hoppa in i multitasking på delad skärm (särskilt roligt på Flip 5:s höga skärm) med ett enda tryck.

Naturligtvis fungerar den förstorade omslagsskärmen (Flex Window) som pryder denna Flip 5 som en av de största och mest intressanta uppgraderingarna i generationer. Det hjälper inte bara att stänga gapet som rivaler som Motorola och Oppo skapade, utan det utökar funktionaliteten avsevärt utöver vad som var möjligt på föregångarens relativt lilla 1,9-tumspanel.

Att kunna kontrollera aviseringar, växla mellan snabba inställningar och skrolla igenom widgets som en timer, en kalender och vädret är alla väl övervägda inklusioner för vad som förstås är de mest troliga användningsfallen, men omslagsskärmens styrka ligger egentligen i dess mer experimentella funktionalitet.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

I inställningsmenyn på de flesta Samsung-telefoner hittar du undermenyn Samsung Labs, som låter dig aktivera mer experimentella och mindre polerade funktioner. När det gäller Z Flip 5 är det här du hittar alternativet att tillåta appar att köras på omslagsskärmen – inte bara widgets, utan fullskaliga appar. Urvalet är begränsat baserat på vilka appar din telefon är förinstallerad med, men inkluderar Google Maps, Netflix, YouTube och Messages (där du inte längre är begränsad till snabba svar och kan skriva med ett fullständigt tangentbord på skärmen - trevligt). Även detta är dock inte toppen av omslagsskärmens potential.

Om du är villig att välja en ännu mer experimentell upplevelse, erbjuder Samsungs egen Good Lock-app – nedladdningsbar från den förinstallerade Galaxy Store – stöd för ett plugin kallat MultiStar, som i sin tur låter dig köra appar med hjälp av sin startwidget. Med det menar vi (nästan) alla appar som är installerade på din enhet. Detta innebär mycket fler valmöjligheter än vad Samsung Labs har att erbjuda; även om det kommer med meddelandet att "vissa appar kanske inte är optimerade för täckskärmen."

Image 1 of 3 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Eftersom Flip är Flip, finns det också Flex Mode att överväga, vilket låter dig placera telefonen på en plan yta som är delvis öppen (mellan 75 grader och 115 grader), där appar som stöds kommer att flyttas till den övre halvan av skärmen, så att de är lättare att se, medan kontroller visas på den nedre halvan. Om du till exempel streamar ett program, kommer du att kunna spela upp/pausa, skrubba, hoppa framåt eller bakåt i tiden och ändra volymen, allt utan att hindra det som visas på skärmen. Det finns till och med en skärmdumpsknapp med en knapptryckning, och du kan förvandla den nedre halvan av skärmen till en styrplatta i datorstil, komplett med muspekare.

I praktiken går det inte att komma runt det faktum att det mesta 16:9-innehållet är väldigt litet när det visas i Flex Mode, eftersom du i huvudsak tittar på landskapsinnehåll i stående format; men det har definitivt sina användningsområden – om du strömmar en podcast på YouTube, eller om du är inställd på en Just Chatting-ström på Twitch, till exempel. Annars kan Z Fold 5:s landskapsorienterade Flex Mode passa bättre för din livsstil.

En aspekt av mjukvaruupplevelsen som Samsung har ingjutit i sina flaggskeppstelefoner (och till och med dess mellanklassvarianter) är praktiskt taget oöverträffad långsiktig mjukvarusupport (särskilt i Android-lägret). Z Flip 5 drar nytta av fyra års OS- uppdateringar efter lanseringen och ytterligare ett år med säkerhetsuppdateringar; det är mer än praktiskt taget alla andra bästa Android-telefoner (utom Fairphone), och betyder bättre långsiktigt värde och användbarhet för köpare.

Mjukvarubetyg: 4.5 / 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Kameror

Image 1 of 3 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

12MP primär och ultra-wide-kameror

10MP selfiekamera

Ny huvudlins

Nya optimeringar för FlexCam

Det verkar som att kamerorna på Z Flip 5 exakt överensstämmer med kamerorna från föregångaren, med en 12 MP primär sensor med 1,8 μm pixlar, en f/1,8 bländare och OIS (optisk bildstabilisering), åtföljd av en 12 MP ultrawide-lins med 1,12 μm pixlar, en f/2,2 bländare och ett 123-graders synfält. Den främre 10 MP selfiekameran låter likadant, med 1,12 μm pixlar och en f/2,2 bländare. Allt detta väcker frågan "finns det några uppgraderingar att överväga här?"

Tack och lov, trots den till synes orörda hårdvaran, finns det små men konsekventa förbättringar av bildkvaliteten mellan generationerna som Z Flip 5 visar över hela linjen. Om varför det är, läs vidare.

Enligt Samsung är 'Super Clear Lens' på den huvudsakliga 12MP-sensorn ny och mindre benägen att ge reflektioner som annars skulle skölja ut och minska kontrasten i bilder, men de flesta generationsförbättringar av bildkvalitet kommer direkt från det nya kippet, telefonens hjärta, tillhandahållet av Qualcomm. Förbättrad multi-frame-bearbetning med chiptillverkarens AI Object Aware Engine är sannolikt vad som är ansvarig för huvuddelen av de visuella uppgraderingarna, som är rikliga.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Kameraexempel

Image 1 of 26 Naturligt ljus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Z Flip 4 vs Z Flip 5: naturligt ljus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Naturligt ljus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Z Flip 4 vs Z Flip 5: Naturligt ljus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Naturligt ljus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Z Flip 4 vs Z Flip 5: Naturligt ljus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Låg belysning (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Z Flip 4 vs Z Flip 5: Låg belysning (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Nattläge (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Z Flip 4 vs Z Flip 5: Nattläge (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 0.5x zoom ultra-wide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 1x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 0.5x zoom ultra-wide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 1x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie main sensor (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie main sensor w/ portrait mode (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Artifical light (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 1x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Djup och bokeh ser mer naturliga ut i bilder, medan detaljer i bilder över telefonens två huvudobjektiv, samt digitalt zoomade bilder (upp till 10x) märks bättre jämfört med Flip 4. Hudtoner, färgåtergivning och vitbalans är alla bättre hanterad också, medan prestanda i svagt ljus också visar förbättrade detaljer och bättre vitbalans.

FlexCam är Flip 5:s partytrick när det kommer till fotografering och den större omslagsskärmen gör fotografering så mycket enklare jämfört med sökaren i frimärksstorlek på Flip 4. Du kan starta kameran med ett dubbeltryck på strömknappen eller – om du har ställt in en genväg till Flex Window – ett snabbt svep. Som standard kan du ta stillbilder, porträttbilder och videor, med tillräckligt med utrymme på 3,4-tumsskärmen för att inkludera kontroller för en slutartimer, bildförhållande, rörligt foto, bokeh-stil, automatisk inramning, bildstabilisering och färgton.

Karaktären hos kamera- och täckskärmskombinationen innebär också att du förmodligen aldrig kommer att ta selfies med den framåtvända 10 MP-kameran, eftersom du kan utnyttja de överlägset överlägsna sensorerna på utsidan. Ska du ringa videosamtal och liknande är det dock en välkomstbonus att kunna vinkla den främre kameran utan behov av stativ.

Samsung har också arbetat för att enligt uppgift förbättra kameraupplevelser från tredje part när du använder FlexCam, så medan din Flip 5 är nedställd på en plan yta redo att spela in, kan du ladda upp direkt till YouTube Shorts, Instagram Reels och TikTok. Tyvärr var sådan funktionalitet inte redo under vårt test, så det är ett löfte som du måste kolla med Samsung om, om det är en främsta anledningen till att köpa Flip 5 i dina böcker.

Kamerabetyg: 4 / 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Prestanda

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8GB RAM (LPDDR5X)

Ingen 128GB-modell, bara 256GB eller 512GB i år (UFS 4.0)

Efter att ha introducerat ett nytt lagringstak förra året med möjlighet till en 512 GB Z Flip 4, har Samsung i år, liksom med Galaxy S23 Plus och S23 Ultra, tagit farväl av den grundläggande 128 GB-lagringsmodellen som fanns på tidigare generationerna av Z Flip , vilket ger dig bara 256 GB och 512 GB att välja mellan.

Till skillnad från Z Fold 5, som får 12 GB RAM – troligen för att stödja Samsungs fokus på den telefonen som en enhet för produktivitet och multitasking – kommer Flip 5 med 8 GB RAM, oavsett lagringskonfiguration. I ett försök att höja prestanda över hela linjen har telefonen dock det senaste LPDDR5X RAM-minnet, UFS 4.0-lagring och samma skräddarsydda Snapdragon 8 Gen 2 för Galaxy-chipset som först sågs i S23-serien, som tillsammans lovar mer kraftfulla prestanda samtidigt som den stoltserar med högre energieffektivitet; särskilt användbar på en telefon med ett batteri så litet som Z Flip 5:s.

Flip 5 skryter inte bara med minne och lagring av överlägsen kvalitet till sina främsta rivaler, utan utrymmet som erbjuds av Snapdragon-kretsen på toppnivå betyder att den sitter oöverträffad i det hopfällbara segmentet just nu. Geekbench 6-jämförelser (som testar beräkningskraft) placerade den före Z Flip 4 (driven av en Snapdragon 8 Plus Gen 1) i flerkärniga poäng med 11 %, före Oppo Find N2 Flips Dimensity 9000 Plus-poäng (i prestanda) läge) med 11 %, och framför den senaste rivalen – Razr 40 Ultra (återigen, driven av en 8 Plus Gen 1) med ännu mer framträdande 26 %, i våra tester. Mer direkt jämförelse kommer i form av en mängd 8 Gen 2-drivna godisbaralternativ: från Samsung Galaxy S23 Plus till OnePlus 11 och Xiaomi 13 .

Grafiskt är Flip 5 också bekväm att leverera på de mest krävande spelen, även om dess tunna profil parad med anmärkningsvärd värmeuppbyggnad under belastning skulle få oss att anta att prestandan mycket väl kan strypas under långa spelsessioner. Kolla in vår serie med de bästa speltelefonerna om det är något som är viktigt för dig.

Utöver rå kraft – vilket Flip 5 helt klart har gott om – är 8 Gen 2 SoC också den främsta drivkraften bakom telefonens kameraframsteg och förbättringar av batteritiden. På tal om det...

Prestandabetyg: 5 / 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 recension: Batteritid

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

3,700mAh batteri (samma som Z Flip 4)

Rejält förbättrad livslängt jämfört med Z Flip 4

25W trådad laddning, 15W trådlös laddning, 4.5W omvänd trådlös laddning

Liksom Flip 5:s huvudskärm och kamerasensorer verkar batteritekniken vid första anblicken oförändrad från den som finns i Galaxy Z Flip 4: det är en 3 700 mAh-cell som stöder upp till 25 W snabbladdning.

Även om det är en besvikelse på pappret, måste man göra eftergifter för det faktum att Samsung har lyckats göra sin senaste vikbara 2 millimeter tunnare, utan att påverka batterikapaciteten – en av de första sakerna som ofta påverkas när dimensionerna på en enhet ändras mellan generationerna.

Detta, i kombination med det effektivare chipsetet, RAM och lagring borde i teorin resultera i bättre livslängd jämfört med Flip 4, som trots att den klarade att hålla hela dagen, levererade under par fyra timmars skärmtid per laddning i våra tester. Så gör det?

Tack och lov, ja. Även med den större skaldisplayen resulterar den samlade effekten av nya, mer strömsnåla interna delar och Samsungs avstämda mjukvaruupplevelser i batteritid som faktiskt håller. Galaxy Z Flips har lovat "heldagsbatteri" ett tag nu, men Flip 5 är den första som jag tror faktiskt håller det löftet, med 5,5 timmars skärmtid per laddning - det är mer än en 35% förbättring över sin föregångare och över den femtimmarströskel som vi anser vara det absoluta minimum för heldagsanvändning.

Visst, ännu längre livslängd skulle vara välkommet, liksom snabbare snabbladdning, men trots det är detta nu ett inlägg i Flip-serien som vi skulle vara bekväma att rekommendera till den genomsnittliga intresserade parten.

Vikbara enheter verkar mycket mer benägna att uppvisa större variation i användning och strömförbrukning jämfört med din konventionella smartphone, främst på grund av deras dubbla skärmar, så vad Samsung har lyckats med mellan generationerna är inget annat än imponerande.

Batteribetyg: 4 / 5

Är Samsung Galaxy Z Flip 5 värd pengarna?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 5 Betyg Attributes Notes Rating Prisvärde En av de dyraste hopfällbara som finns. 3.5 / 5 Design Z Flip 5 visar upp Samsungs tekniska skicklighet genom att stänga gapet (bokstavligen) och vara en av de hårdaste hopfällbara som finns just nu 5 / 5 Skärm Täckskärmen är mer mångsidig än den någonsin varit och huvudskärmen lyser ännu starkare 4.5 / 5 Mjukvara Samsungs tunga skal är fullspäckad med funktioner, erbjuder utmärkt mjukvarustöd och erbjuder massor av skräddarsydda verktyg som passar Flip 5:s formfaktor 4.5 / 5 Kamera Bekant kamerahårdvara ger imponerande generationsförbättringar tack vare både Samsungs och Qualcomms ansträngningar att trimma 4 / 5 Prestanda Den mest kraftfulla clamshell-vikbara på marknaden just nu 5 / 5 Batteri Äntligen en Z Flip med användbar batteritid. Snabb laddning hade dock varit trevligt 4 / 5

Köp den om...