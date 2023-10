Samsung Galaxy S24 Plus kan få mycket mer RAM, men det är inte bara bra nyheter

Ett benchmarktest tyder på att Samsung Galaxy S24 Plus kan få 12 GB RAM.

Samsung Galaxy S24-serien är förmodligen bara några månader bort och vi har redan fått höra mycket om dessa mobiler, där den senaste läckan av ett benchmarktest pekar på två viktiga specifikationer i Samsung Galaxy S24 Plus – varav en är bra och den andra är sådär.

Enligt en Geekbench-lista som upptäcktes av SamMobile kommer Samsung Galaxy S24 Plus att ha 12 GB RAM, vilket är ett steg upp från de 8 GB som fanns i Samsung Galaxy S23 Plus.

Det skulle ta mobilen upp till samma mängd RAM som finns i Samsung Galaxy S23 Ultra, och möjligen även Samsung Galaxy S24 Ultra. Som alltid med läckor skulle vi ta det här med en nypa salt, men det är inte första gången vi har fått höra att Samsung Galaxy S24 Plus (och till och med standardmodellen Galaxy S24) kan få 12 GB RAM.

Det är dock värt att notera att det med stor sannolikhet också kommer att finnas konfigurationer med 8 GB RAM, så du kan behöva betala mer för en 12 GB-modell.

Exynos-problemet

Nu till de mindre lovande nyheterna: benchmarktestet listar också ett Exynos 2400-chipset, som är ett chipset tillverkat av Samsung. Det är inte särskilt bra nyheter, eftersom det baserat på tidigare form kan vara sämre än Snapdragon 8 Gen 3 som vi förväntar oss att få se i de flesta av de bästa Android-mobilerna under 2024.

Det är inte första gången vi har hört talas om att Samsung Galaxy S24 Plus (och standardmodellen S24) kommer att använda ett Exynos 2400-chip heller, då tidigare läckor tyder på att dessa mobiler kommer att använda det chippet i de flesta regioner, medan Samsung Galaxy S24 Ultra förmodligen kommer att få ett Snapdragon 8 Gen 3.

Så om du vill ha äkta flaggskeppskraft i en Samsung Galaxy S-mobil kanske du blir tvungen att betala för en Ultra, även om de andra modellerna åtminstone får en RAM-uppgradering.

Vi kommer förmodligen att få reda på allt i januari eller februari, eftersom det är troligt att Samsung Galaxy S24-serien kommer att lanseras under en av dessa månader. Men om du inte kan vänta tills dess med att skaffa en ny mobil, kan du kolla in vår topplista över de bästa mobilerna som finns tillgängliga just nu.

