Samsung Galaxy S24 kan vara här innan slutet av januari

Det ser allt mer troligt ut att Samsung Galaxy S24 och dess syskon – Galaxy S24 Plus och Samsung Galaxy S24 Ultra – kommer att landa i januari, och närmare bestämt den 17 januari. Vi har tidigare fått höra den 17 januari nämnas som det troliga lanseringsdatumet för Galaxy S24 och nu har vi fått höra samma datum från en annan källa.

Den här gången är det den sydkoreanska sajten The Elec (via Phandroid) som gör påståendet, men sajten inkluderade även en del andra detaljer och tillade att lanseringen kommer att ske i San Jose, Kalifornien, samt att förbeställningar av telefonerna kommer att gå live den 18 januari.

Det verkar – med en översatt version av den koreanska texten – att alla som beställer de nya telefonerna mellan då ochden 25 januari kan få sin telefon mellan den 26 januari och 30 januari, medan Galaxy S24-serien släpps till vanlig försäljning i januari 30. Så med andra ord kan du få din telefon lite tidigare som en förbeställningsförmån.

En tidigare lansering på en ny plats

Om denna information stämmer skulle det innebära att Samsung skulle presentera S24-serien tidigare under året än Samsung Galaxy S23-serien, som presenterades i februari i år, och den ryktade lanseringsplatsen skiljer sig också, eftersom Samsung under sina senaste lanseringar har valt New York, San Francisco och Seoul som platser för lanseringsevenemang.

Enligt The Elec gjordes valet av San Jose troligen som ett tecken på samarbete med Google och konkurrens med Apple, som båda har sina huvudkontor i närheten.

Det finns såklart en risk att viss del eller all information i denna rapport är felaktig, speciellt med tanke på att en tidigare läcka föreslog att lanseringen skulle ske i San Francisco.

Men med flera källor som nu pekar på den 17 januari, och inga läckor som tyder på ett annat datum, verkar lanseringsdatumet åtminstone troligt, i vilket fall vi bör få en officiell titt på Samsungs nya flaggskepp om lite mindre än två månader.

