iPhone 15 Pro Max kan bli försenad på grund av sina kameror

Vi är ganska säkra på ungefär vad vi kan förvänta oss av Apples kommande iPhone-lanseringsevenemang, men i synnerhet iPhone 15 Pro Max fortsätter dyka upp i förvirrande rykten om namn, hårdvara och släppdatum.

Vi fick exempelvis höra nyligen att iPhone 15 Pro Max faktiskt kan heta iPhone 15 Ultra och nu har snacket vänt mot potentiella leveransförseningar för Apples största och bästa iPhone 2023.

Enligt en analytikeranteckning som 9to5Mac upptäckt, kan iPhone 15 Pro Max levereras tre till fyra veckor senare än iPhone 15, iPhone 15 Plus och iPhone 15 Pro. Man tror att Sony – en stor leverantör av kameradelar till Apple – kanske "inte kan tillhandahålla bildsensorn som används av iPhone 15 Pro Max i tid för att den ska kunna levereras tillsammans med de andra nya modellerna."

iPhone 15 Pro Max förväntas ståta med ett oerhört överlägset kamerasystem jämfört med övriga modeller i iPhone 15-serien, med en kraftfull telefoto-periskoplins bland mobilens ryktade uppgraderingar. Uppenbarligen visar sig dock detta objektiv vara svårt att producera i snabb hastighet och stor skala.

Vi förväntar oss att det faktiska släppdatumet för iPhone 15 kommer att infalla på eller runt fredagen den 22 september i år, efter att själva lanseringsevenemanget troligen kommer att äga rum antingen tisdagen den 12 september eller onsdagen den 13 september. Förbeställningar av iPhone 15 kommer antagligen dra igång några dagar efter det, på fredagen den 15 september, med leveransdatum ytterligare en vecka senare (därav förutsägelsen fredagen den 22 september).

Men om iPhone 15 Pro Max verkligen drabbats av förseningar på mellan tre och fyra veckor jämfört med andra iPhone 15-modeller, så får vi kanske räkna med att den inte kommer ut i butikshyllorna förrän någon gång mellan fredag den 13 oktober och fredag den 20 oktober.

Apple kommer troligen att hålla sin årliga iPhone-lansering om bara några veckor. (Image credit: Apple)

Vi har hört liknande rykten om potentiella förseningar i lanseringen av iPhone 15 tidigare i år. Till exempel föreslog Bank of America-analytikern Wamsi Mohan – som korrekt förutspådde att iPhone 12 skulle bli försenad under 2020 – nyligen att hela iPhone 15-serien kan försenas till slutet av oktober på grund av produktionsproblem när det gäller iPhone 15 Pro och Pro Max-skärmarna.

Uppenbarligen hänvisar det ryktet till samtliga iPhone 15-modeller, snarare än bara Pro Max, och hänvisar till skärmbrist i stället för sensorbrist, men det är ändå intressant att flera källor nu har nämnt förseningar för iPhone 15 Pro Max som en möjlighet.

Det här skulle inte heller vara första gången som Apple har blivi försenade med en specifik iPhone-modell i en ny iPhone-serie. Så sent som förra året levererades iPhone 14 Plus nästan en månad senare än resten av iPhone 14-serien och under 2020 kom iPhone 12 mini och iPhone 12 Pro Max några veckor efter iPhone 12 och iPhone 12 Pro. Vi får helt enkelt vänta och se vad Apple har att säga under iPhone-lanseringen i början av september.