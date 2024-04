Batteriläcka av iPhone 16 är bra nyheter för vissa modeller men dåliga nyheter för en

iPhone 16 Pro Max kan vara en mästare när det kommer till batteritid, men iPhone 16 Plus kan göra dig besviken.

Under de senaste åren har Apple levererat bra batteritid på sina största telefoner, men medan iPhone 16 Pro Max kan fortsätta den trenden, kanske inte iPhone 16 Plus kommer att göra det.

Detta baseras på läckta batterikapaciteter från OvO Baby Sauce OvO på Weibo (via Phone Arena), som påstår att iPhone 16 Pro Max tydligen kommer att ha ett batteri på 4 676 mAh, vilket skulle göra det 5,7% större än det batteri på 4 422 mAh som finns inuti iPhone 15 Pro Max. Det är ingen enorm ökning, men med tanke på att iPhone 15 Pro Max redan erbjuder riktigt solid batteritid och att iPhone 16 Pro Max sannolikt kommer att ha ett mer effektivt A18 Pro-chipset, är detta ett lovande tecken.

Den kommande enheten ryktas ha en något större 6,9-tumsskärm, vilket kan tömma batteriet snabbare, men vi tror fortfarande att dess batteritid skulle vara lika med eller till och med bättre än iPhone 15 Pro Max, om denna läcka visar sig stämma.

Från större till mindre

iPhone 16 Plus listas dock med ett batteri på endast 4 006mAh, vilket skulle vara 8,6% mindre än det batteri på 4 383 mAh som finns inuti iPhone 15 Plus. Det vore verkligen synd, eftersom vi i vår recension av iPhone 15 Plus skrev att den levererade "den bästa batteritiden på marknaden." Så en minskning med 8,6% kan försvaga ett av dess föregångares största höjdpunkter.

Vi har också fått se läckta kapaciteter för de andra två iPhone 16-modellerna, där iPhone 16 kan få ett batteri på 3 561 mAh – upp 5,8% från batteriet på iPhone 15 som låg på 3 367 mAh. Detta skulle göra denna modell till den största vinnaren, när det gäller tillväxt.

Slutligen har iPhone 16 Pro tydligen ett batteri på 3 355 mAh, vilket är en ökning på endast 2% från iPhone 15 Pro och dess batteri på 3 290 mAh. Det är åtminstone en ökning, men eftersom denna telefon ryktas få en större skärm än sin föregångare och standardmodellen iPhone 16, som sägs få ett större batteri än detta – är det inte den stora ökning som vi skulle vilja se.

Vi skulle, som alltid, ta dessa påståenden med en nypa salt, även om de i stort sett ekar en tidigare läcka om iPhone 16-batteriet; den enda skillnaden är att iPhone 16 Pro inte nämndes i den tidigare läckan.

Eftersom två källor nu pekar på de flesta av dessa batterikapaciteter och inga motsägande påståenden har dykt upp, finns det en god chans att dessa siffror faktiskt stämmer. I så fall kan iPhone 16 och iPhone 16 Pro Max vara på väg mot några konkreta förbättringar av batteritiden, medan iPhone 16 Pro kan erbjuda liknande livslängd som den nuvarande modellen, fast med ett något större batteri. Under tiden kan iPhone 16 Plus bli en besvikelse.

Vi bör få reda på detta med säkerhet i september, eftersom det är då dessa fyra mycket efterlängtade telefoner sannolikt kommer att lanseras.

