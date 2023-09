Google Pixel 9 kanske inte får någon större uppgradering av chipset

Vi är bara ett par veckor bort från den stora Google Pixel 8-lanseringen, men det talas redan om vad som kommer med Google Pixel 9 – och det verkar som att flaggskeppet för 2024 bara kommer att erbjuda en blygsam uppgradering när det gäller dess chipset.

Enligt källor som pratat med Android Authority kommer Tensor G4-chippet inuti Pixel 9 att vara "något specialanpassat" och "samdesignat med Samsungs System LSI-avdelning". Dessutom "kommer det med största sannolikhet att bli en mindre uppgradering än vad som ursprungligen planerats".

Med andra ord ser det ut som om Googles långsiktiga mål att producera ett helt anpassat system-on-a-chip (SoC) utan Samsungs hjälp kommer att behöva vänta till 2025 och lanseringen av Google Pixel 10-serien.

Android Authority jämför prestandahoppet med det vi fick mellan det ursprungliga Tensor-chippet (som används inuti Pixel 6) och Tensor G2-chipset (som används inuti Pixel 7) som kom ett år senare – en förbättring, men en liten sådan.

Vill göra sina egna chip

I slutändan vill Google komma dit Apple är: designa sina egna SoC för sina mobiler. Det betyder att mjukvara och hårdvara kan integreras tätare, eftersom team från samma företag kommunicerar tillsammans.

Det betyder också att Google kan skräddarsy sina chip mer specifikt för vad de vill att deras Pixel-mobiler ska göra (troligen mycket AI och avancerad bildbehandling). Det är lite som att bygga sin egen dator jämfört med att klicka hem en färdigbyggd.

Men anpassade chipset tar lång tid att utveckla och behöver mycket resurser som ägnas åt dem – vilket är anledningen till att Google hittills har samarbetat med Samsung för att tillverka chippen som har monterats i de senaste Pixel-mobilerna.

Det verkar nu alltså som att det kommer att fortsätta för Pixel 9, som bör dyka upp någon gång under nästa år. Under tiden har vi lanseringen av Pixel 8, Pixel 8 Pro och Pixel Watch 2 att se fram emot onsdagen den 4 oktober, så kika gärna in här då för allt det senaste.