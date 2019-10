Xiaomi kommer snart att presentera en mobil med en 108 MP-kamera

Tidigare i år avslöjade Samsung en kamerasensor för mobil med enorma 108 MP, men nu verkar det som att de inte kommer att bli först med att använda en sådan maffig kameralins. Xiaomi är nämligen redan på väg att presentera sin Mi Note 10, som använder just denna sensor.

Det är Xiaomi själva som meddelade detta i ett inlägg på Facebook, där namnet Mi Note 10 nämns och det även blir klart att det blir den första mobilen med en penta-kamera på 108 MP.

Vi fick höra redan tidigare i år att Xiaomi jobbade med en sådan mobil, men vi trodde att det skulle dröja längre innan vi fick se en lansering av den.

Xiaomi Mi Note 10 blir efterföljaren till Mi Note 3 från 2017 och det är alltså klart att företaget kommer att ta tillbaka denna premium-serie, något som tidigare rykten även pekat på.

Vi vet att Xiaomi planerar ett lanseringsevenemang den 5 november och efter företagets inlägg på Facebook, känns det troligt att Mi Note 10 kommer att presenteras där.

Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVLOctober 28, 2019