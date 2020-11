Xbox Series X vs Xbox One X: Är uppgraderingen värd pengarna?

Xbox One X vs Xbox Series X: Ska man uppgradera? Det finns fortfarande detaljer rörande nästa Xbox-konsol från Microsoft, Xbox Series X, men vi ska inte räkna ut föregångare – den mest kraftfulla konsolen på marknaden idag – Xbox One X.

Microsofts uppgradera version av Xbox One – och ett svar på Sonys PS4 Pro – är den bästa spelkonsolen när det handlar om ren prestanda. Den är något för konsolgamers som vill ha de absolut bästa specifikationerna, och den har inbyggt stöd för både 4K och HDR. Men den kommande Xbox Series X har en del att säga till om när den släpps senare i år.

Här är en liten sammanställning av allt vi vet om de två konsolerna så här långt, inklusive priset (eller det pris som rykten gör gällande att det handlar om), specifikationer, och förväntade eller existerande titlar som kan avgöra om det är värt att ta skuttet från Xbox One X till Xbox Series X.

Xbox Series X vs Xbox One X: Priset

Både Sony och Microsoft har hållit helt tyst när det handlar om priserna, och det finns ett gott skäl till det. I en omröstning på Twitter visade det sig nämligen att just priset var den viktigaste faktorn bland de som övervägde att köpa antingen Xbox Series X eller PS5. Inget av företagen vill göra om fadäsen med PS3-priset från 2006 (den kostade 6 500 kronor) eller när den första versionen av Xbox släpptes (4 995 kronor). Vissa rykten har gjort gällande att nästa Xbox kommer att kosta runt 5 000 kronor, men det är bara spekulationer.

Med andra ord så har vi ingen aning om vilket pris nästa generations Xbox får, men Xboxchefen Phil Spencer har varit noggrann med att påpeka att man inte kommer att göra samma misstag som man gjorde med sin första generation konsoler. Spencer har i en intervju med The Verge sagt ”vi kommer inte att hamna i fel position när det handlar om prestanda eller pris”, vilket sannolikt innebär att det rekommenderade cirkapriset blir konkurrenskraftigt.

Jämför man priset på Xbox One X med när den släppts (4 995 kronor) så hittar man betydligt bättre priser idag. Har man lite tur kan man hitta ett exemplar för så lite som 3 495 kronor, och då ingår ibland till och med ett eller flera spel. Vi kan nog räkna med att den kommer att bli avsevärt billigare när Series X släpps.

Xbox Series X vs Xbox One X: Specifikationerna

Xbox Series X-detaljerna börjar klarna bit för bit, och den bild som målats upp så här långt vittnar om en spännande framtid. Det här är vad vi vet i dagsläget:

CPU: Skräddarsydd AMD Navi/Zen 2

Skräddarsydd AMD Navi/Zen 2 GPU: 12 teraflops

12 teraflops Bilduppdatering: 120 fps

120 fps RAM: GDDR6

GDDR6 Upplösning: Upp till 8K

Upp till 8K Optisk media: Skivenhet

Skivenhet Lagring: SSD

Med 12 teraflops och en bildfrekvens på 120 bilder i sekunden så Series X dubbelt så kraftfull som One X. Den har även beräkningskraften som krävs för att klara ray tracing, det vill säga den krävande ljussättningsteknik som bara finns på de mest avancerade grafikkortet idag.

SSD-lagringen på Series X öppnar dessutom för en rad möjligheter: en del av lagringssystemet kan användas för att snabba upp laddningstiderna med 40 gånger och funktionen Quick Resume gör det möjligt för spelarna att hoppa mellan olika spel helt utan laddningstider.

Så här ser specifikationerna för Xbox One X ut:

CPU: Skräddarsydd 8-kärnig AMD-processor på 2,3 GH

Skräddarsydd 8-kärnig AMD-processor på 2,3 GH RAM: 12GB GDDR5

12GB GDDR5 GPU: 6 teraflops 1172 MHz

6 teraflops 1172 MHz Upplösning: 4K

4K Lagring: 1TB HDD

Med tanke på vad på den mest kraftfulla Xboxkonsolen på marknaden idag har för specifikationer så är den just nu det bästa sättet att spela i 4K med HDR. Med det sagt, så hålls den tillbaka av sin mekaniska hårddisk på 1 TB. Den är långsam och rymmer alldeles för få topptitlar. När det handlar om en konsol för den som bara vill ha det bästa av det bästa, så finns bara en vinnare i den här kategorin.

Xbox Series X vs Xbox One X: Spelen

Utöver Halo Infinite, Hellblade 2 och Cyberpunk 2077 så finns inte så mycket att bli upphetsad över när det handlar om bekräftade titlar för Xbox Series X. I skrivande stund känner vi till dessa:

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Gothic

Senua’s Saga: Hellblade 2

Outriders

The Lord of the Rings: Gollum

Gods and Monsters

Rainbow Six Quarantine

Watch Dogs: Legion

Även om det så här långt har presenterats ganska få titlar, så utgör specifikationerna i kombination med det prisvärda Xbox Game Pass en lovande start med snabbare laddningstider, bättre grafik och högre upplösning.

Bakåtkompatibiliteten har bekräftats för Series X, vilket betyder att du kan spela spel från tidigare generationers Xbox-konsoler på ditt nya system, men Microsoft har faktiskt gått ett steg längre än så med funktionen Smart Delivery. Se det som en kompatibilitet för framtiden. Köper man ett spel så låser man upp det för alla generationers hårdvara. Om du äger ett exemplar av Cyberpunk 2077 till Xbox One X så kommer det att vara en gratis uppgradering på Series X, med andra ord.

Det här innebär att även om du tömt bankkontot genom att köpa en One X, så kan du fortfarande köpa spel som Halo Infinite – som kommer att dyka upp på Game Pass – tryggt förvissad om att spelet kommer att finnas på din Series X när du har råd med den.

Till dess så går det att njuta av en massa Xbox One X-spel i 4K-upplösning, som till exempel Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus och Forza Horizon 4. Tack vare bakåtkompatibilitet så lär många spel för dagens och äldre generationer vara tillgängliga på Series X.

Xbox Series X vs Xbox One X: Slutliga omdömet

Xbox Series X är en allt mer tilltalande produkt. Även om vi inte vet huruvida den kommer att bli den mest kraftfulla konsolen förrän framåt slutet av året, så är den grafiska prestandan i kombination med tjänsten Game Pass något som borde göra åtminstone Xbox-fansen riktigt intresserade.

Med tanke på att priset på One X sannolikt sjunker som en sten när Series X släpps, så finns det förstås inget riktigt bra skäl att köpa en One X just nu. I så fall är den mer prisvärda varianten Xbox One S ett bättre val, även om den är mindre kraftfull. Det handlar egentligen inte så mycket om Xbox One X vs Xbox Series X. Det handlar snarare om en harmonisk och flexibel övergång mellan konsolerna för den som vill ha det bästa.