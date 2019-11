Xbox får stöd för tangentbord och mus nästa vecka och Fortnite är först ut

Microsoft bekräftar att den efterlängtade valmöjligheten att kunna ansluta ett tangentbord och en mus för att använda tillsammans med en Xbox One-konsol, kommer att släppas till alla medlemmar av Insider Program under de kommande veckorna. Totalt sju spel kommer att ha stöd för kringutrustningen från och med den 14 november, bland annat Fortnite och Warframe. Ytterligare sju titlar kommer att följa strax därefter.

Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder och X-Morph Defense är de andra titlarna som kommer att få stöd på en gång. Children of Morta, DayZ, Minion Master, Moonlighter, Vigor, Warframe och Wargroove står sedan näst på tur.

"När uppdateringen lanserar nästa vecka, kommer alla utvecklare att ha verktygen de behöver för att skapa anpassade kontroller baserade på tangentbord och mus, på ett sätt som de anser är lämpliga för att säkerställa en rättvis och trivsam upplevelse för alla spelare," säger Microsoft. I multiplayerspel bör spelare till exempel matchas mot andra spelare som använder tangentbord och mus, för att säkerställa att det blir rättvist för alla.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Designed for Xbox-programmet

Microsoft lanserar dessutom ett speciellt Designed for Xbox-program, för att promota möss och tangentbord som skapas specifikt för Xbox One S och Xbox One X-konsoler. Razer är det ledande företaget inom detta område och hävdar att de kommer att ha hårdvara tillgänglig att dela med sig av under CES 2019 som äger rum i januari, men fler företaget kommer att ansluta sig allt eftersom.

"Designed for Xbox-kringutrustning skapas för vardagsrums- eller skrivbordsscenarier, är utrustade med en Xbox-nyckel och har stöd för den nya Xbox Dynamic Lightning-funktionen som möjliggör immersiva ljuseffekter i spelet," förklarar Microsoft.

Det är fortfarande oklart exakt när stödet för tangentbord och mus kommer att rulla ut till alla användare, men vi antar att det kommer att ske relativt snabbt. Efter det är det upp till utvecklare att inkludera stöd för den extra kringutrustningen i sina spel, så att du själv kan välja hur du vill styra dina racing, skjut eller flygspel.

Via The Verge