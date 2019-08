World of Warcraft Classic är live och kötiderna är rekordlånga

Spelare har länge bett om en rekreation av det ursprungliga spelet från 2004 och nu är det äntligen här - World of Warcraft Classic är live och just nu är det flera timmars väntetid för att komma in på servrarna och kunna spela.

Tiotusentals spelare har varit tvungna att vänta upp mot två timmar för att komma online och kunna spela World of Warcraft Classic, som är en 15 år gammal version av spelet som ger spelare möjlighet att uppleva spelet precis som det var strax efter sin första lansering. Det innebär att det inte finns några expansionspaket och långt färre funktioner som gör livet enklare för spelare under deras äventyr. Det är spelet i dess renaste och enligt många bästa version.

Det har engagerat spelarbasen till en nivå som många inte trodde var möjligt för ett spel som är så pass gammalt. Utvecklaren Blizzard har gått ut och sagt att så många som 2 miljoner spelare loggat in för att skapa karaktärer till spelets lansering.

PvP-servrar populärast

Kötiderna är något kortare på Normal- och Role Playing-servrar - men eftersom PVP är en av de populäraste delarna i gammaldags WoW, är player-vs-player-servrarna de allra mest populära. När spelare väl lyckas ansluta till spelet, finns ett nytt spelarhanteringssystem tillgängligt som kallas för Layering, som finns till för att balansera ut grupper med spelare för att förhindra att upptagna områden kraschar som ett resultat av den höga belastningen. Trots det har vissa spelare ändå upplevt problem med att lämna in kill-and-collect quests (som är en stor del i levlandet i WoW Classic), på grund av det stora antalet spelare som deltar.

Blizzard arbetar med att lägga till fler servrar för att korta ned på kötiderna, men de behöver samtidigt tänka på att försöka lägga till precis rätt mängd servrar, så servrarna inte blir helt tomma och öde så snart den första hajpvågen lagt sig.

Allt du behöver för att spela World of Warcraft Classic är en aktiv prenumeration på det vanliga World of Warcraft. Då kommer du att kunna skapa en separat karaktär som existerar i den gammaldags MMORPG-världen.