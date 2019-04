WhatsApp hindrar numera främlingar från att lägga till dig i grupper

WhatsApp har meddelat att de numera kommer att ge användare mer kontroll över vilka som kan lägga till dem i gruppchattar i den populära appen för direktmeddelanden.

Enligt VentureBeat kommer den Facebook-ägda tjänsten numera låta sina användare att välja mellan tre olika alternativ: "Nobody", som hindrar alla från att lägga till dig i grupper, "My Contacts", som gör att personer på din kontaktlista du har sparad i mobilen kan lägga till dig i grupper och "Everyone", som gör det möjligt för vem som helst att lägga till dig i grupper.

För att ändra på denna inställningar behöver du gå in på appen, gå över till Settings och sedan Privacy och Groups, där kommer du att kunna välja mellan de tre olika alternativen.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Om du aktiverar "Nobody"-inställningen, kommer du helt och hållet att hindra främlingar från att interagera med dig, men andra användare kan fortfarande skicka ett privatmeddelande till dig med inbjudningslänken till gruppchatten.

Du kommer sedan att få 72 timmar på dig att bestämma om du vill gå med i gruppchatten eller inte, innan länken inaktiveras.

Mål att bli en trevligare plattform

VentureBeat rapporterade att den nya funktionen för närvarande rullas ut till vissa utvalda användare och att den kommer att finnas tillgänglig globalt inom några veckor.

Den nya funktionen är ett resultat av WhatsApp senaste försök att begränsa spridningen av felaktig information på den populära appen. Plattformen har testat en ny funktion som lyfter fram meddelanden som "ofta vidarebefordrade" om de har delats fem eller fler gånger.

WhatsApp har tidigare begränsat antalet gånger du kan vidarebefordra ett meddelande, efter appen fått kritik för att vara en utmärkt plats att sprida rykten och falska nyheter snabbt bland användare och associerades till och med rad våldsamheter och mord i Indien.