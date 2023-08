Vi testkör Steelseries Apex Pro Mini Wireless- Fullmatad liten bjässe

Steelseries Apex Pro är en av företagets riktiga tungviktare till gamingtangentbord. I många fall när det kommer en mini-utgåva av något brukar det innebära någon budgetvariant som mest åker snålskjuts på toppmodellens goda rykte. Steelseries Apex Pro Mini Wireless har inga såna ambitioner. Alls.

Keycaps är lätta att ta bort (Image credit: Daniel Hessel)

Allt i mindre format

Plus & minus +

Brytarna

Bra mjukvara

Kompakt -

Lite kort batteritid

Lite plastig design

Medan det finns väldigt mycket skojigheter i Apex Pro Mini är själva tangentbordet något basic. Storleken kommer mest av att numpaden skurits bort, för tangenterna i sig är lika stora som på det vanliga tangentbordet. Konstruktionen i sig känns väldigt välbyggd, om än en smula trist. I avstängt läge är det ett rätt tråkigt stycke plast som egentligen bara har storleken som sticker ut. Samtidigt som brytarna är supermjuka ekar själva konstruktionen lite ihålig, något vi gärna hade sluppit för prislappen.

Det gör det dock inte till ett dåligt tangentbord, bara lite tråkigt formgivet.

Fn-funktionerna är diskret utmärkta på sidan (Image credit: Daniel Hessel)

Mer under ytan

De roliga bitarna kommer när strömmen går igång och du börjar använda tangentbordet. Huvudfunktionen är Omnipoint 2.0-switcharna för tangenterna. I praktiken är det samma switchar som föregångaren, men med en mjukvaruuppdatering. Samtidigt är de otroligt mjuka att använda, medan de fortfarande är riktigt rappa i reaktionerna. Ovanpå brytarna hittar vi ganska standard PBT-caps.

Du kan även ställa in slagkänsligheten för tangenterna. Eller snarare känsligheten innan tangentbordet reagerar på dina tryckningar (den fysiska slaglängden är densamma hela tiden). Riktigt trevligt! Ännu trevligare att funktionen kan ställas in per tangent.

Om det är något som det sparats in på, just till förmån för att uppnå Mini-epitetet, är det funktionstangenter. Dessa nås istället via fn-knapp.

De berömda Omnipoint-brytarna (Image credit: Daniel Hessel)

Lite kort batteritid

Under vår testperiod kör vi tangentbordet såväl trådbundet som trådlöst. Ofta låter vi sladden sitta i faktiskt. Både för att batteritiden är relativt kort och vi gärna inte åker på batteritorsk mitt i ett spel. Men också för att vi aldrig blir helt kompis med dongelns relation till mjukvaran Steelseries GG. Mjukvaran i sig är föredömligt enkel att använda och fullmatad med funktioner för såväl tangentbordsanvändningen som RGB-belysningen. Men oroväckande ofta vägrar kopplingen till mjukvaran fungera trådlöst, trots att tangentbordet fungerar som det ska i Windows. Ett par omstarter löser problemet, men fortfarande störande.

Bra glidskydd på undersidan (Image credit: Daniel Hessel)

Är Steelseries Apex Pro Mini Wireless värd pengarna?

Det är en ganska betydande peng du får lägga ut på Apex Pro Mini, helt klart. Samtidigt är det en ganska nischad målgrupp. För du måste vara ett fan av Omnipoint-brytarna (som faktiskt är riktigt bra), kräva ett minimalt tangentbord för portabilitetens skull och samtidigt vilja ha det trådlöst för att det ska vara värt det.

Faller du utanför någon av de definitionerna är den trådbundna varianten av Apex Pro Mini mer prisvärd, samtidigt som fullstora tangentbord i matchande kvalitet (men inte med samma fina brytare) finns för en betydligt mindre slant.

Men bockar du för alla delar i kravspecen är det här ett riktigt trevligt tangentbord.