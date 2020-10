Väntar du på The Last of Us 2? Då vill du inte missa Sonys kommande State of Play

Sony har meddelat att nästa avsnitt av State of Play kommer att sändas den 27 maj och att avsnittet kommer att fokusera på The Last of Us 2.

Enligt ett inlägg på PlayStation-bloggen, kommer det 25 minuter långa avsnittet bjuda på en omfattande titt på den efterlängtade efterföljaren inför spelets utgivning den 19 juni.

Neil Druckmann, som är regissör för The Last of Us 2, kommer att bjuda på en "omfattande titt på gameplay, hot och spelets värld". Fans kommer dessutom att få chansen att se en längre gameplay-sekvens för allra första gången.

Så tittar du på Sonys State of Play

(Image credit: Naughty Dog)

Du kan titta på Sonys State of Play-livestream den 27 maj (ikväll) klockan 22:00. Streamen kommer att sändas på Twitch och YouTube.

Sony har klargjort att det inte kommer att bli några nyheter eller uppdateringar rörande PS5 i det här avsnittet av State of Play, vars enda fokus kommer att bli The Last of Us 2.

Det går dock rykten om att vi kan få höra mer om PS5 den 4 juni, så förhoppningsvis behöver vi inte vänta allt för länge innan vi får lite spännande detaljer om nästa generations spelkonsol från Sony.

The Last of Us 2 kommer att släppas exklusivt till PS4 den 19 juni och går att förbeställa redan nu.