Vad avlysningen av E3 2020 innebär för PS5 och Xbox Series X

E3 2020 har officiellt ställts in, men vad innebär det egentligen för PS5 och Xbox Series X, som är planerade att släppas i slutet av 2020?

Även om Sony redan bekräftat att de inte skulle delta på evenemanget i år, förväntade vi oss att få höra ett gäng tillkännagivanden från utvecklare om vilka projekt de har på gång för PlayStation 5.

Microsoft hade å andra sidan bekräftat att de skulle delta på E3 2020 och vi förväntade oss att få se företaget presentera nästa Xbox och dess lanseringstitlar vid evenemanget.

Så vad kommer att hända nu? ESA håller redan på att utforska alternativ för en onlineversion av evenemanget, men här är vad vi tror avlysningen av E3 innebär för nästa generation av spelkonsoler.

Den goda nyheten är att Sony inte hade tänkt delta på E3 2020 ändå. Företaget bekräftade tidigare i år att de skulle skippa evenemanget och sannolikt presentera den kommande PS5 vid ett eget evenemang istället. Så vad gäller avslöjandet av PS5, kommer inställandet av E3 troligtvis inte ha någon stor inverkan.

Alla exklusiva PS5-titlar kommer sannolikt att presenteras vid Sonys egna evenemang, snarare än någon annanstans.

Vi förväntade oss däremot att ett gäng tredjepartsutvecklare och utgivare skulle tillkännage och visa upp sina PS5-spel under E3 2020. Utgivare som tidigare tillkännagivit att de arbetar på spel för PS5 och Xbox Series X hade tänkt delta i evenemanget, som bland annat företag som Ubisoft. De som ännu inte bekräftat att de har något på gång för den kommande konsolgenerationen, hade förmodligen avslöjat det under evenemanget.

Som tur är tittar ESA redan på onlinealternativ, där företag kan välja att livestreama sina konferenser och tillkännagivanden istället. Så vi borde fortfarande få samma tillkännagivanden och nyheter, fast utan hajpen med det fysiska E3-evenemanget.

Detta beror dock lite på huruvida utvecklarna och utgivarna vill köra på det här alternativet eller inte. Det kan hända att vissa helt enkelt väljer att hålla i sina egna livestreams, men det känns osannolikt att någon kommer att välja att anordna egna evenemang.

Det är även möjligt att Sony kommer att visa upp några av spelen som skulle presenteras vid E3 under sitt officiella PS5-tillkännagivande, men det känns däremot osannolikt att företaget kommer att vilja presentera spel som kommer till båda spelkonsoler, utan kommer troligen att välja att fokusera på PS5-exklusiva titlar.

PS5-spel kommer förmodligen inte att bli försenade. Det kan till och med hända att vi får se dem presenteras tidigare eller alternativt vid online-evenemanget för E3.

Microsoft kommer troligen att drabbas hårdast av inställandet av E3 2020. Företaget hade bekräftat att de skulle delta i evenemanget och vi förväntade oss ett komplett avslöjande av Xbox Series X och dess lanseringstitlar under företagets E3-konferens.

Allt är dock inte förlorat. Xbox-chefen Phil Spencer laddade upp ett inlägg på Twitter kort efter ESA:s tillkännagivande och sade att företaget kommer att anordna sitt egna digitala evenemang istället för E3. Spencer gav inga detaljer om vad det kan innebära, men företaget kommer förmodligen att anordna någon typ av livestream.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9hMarch 11, 2020