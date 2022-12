Trailern för Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bjuder på en oväntad gäst

Det är dags att bege sig tillbaka till Night City för omgång två - och den här gången är Solomon Reed med på resan.

Den spännande nyheten om en DLC för Cyberpunk 2077 (Öppnas i ny flik) med namnet Phantom Liberty tillkännagavs vid The Game Awards (Öppnas i ny flik) och som kommer att släppas under 2023. Men det var inte den enda överraskningen fans fick se.

Cyberpunk har gjort något en Fenix-liknande återhämtning. Efter en framgångsrik Netflix-serie och massor av fantastiska patchar verkar den buggiga röran som vi fick se när spelet först lanserades vara ett minne blott. Nu tar den nya trailern oss tillbaka till samma vridna, mörka och blodiga stad som fängslade oss under den första genomspelningen.

Förhoppningsvis förblir minnet om buggar och problem just det - ett minne. Phantom Liberty ser för bra ut för att hållas tillbaka av buggar. Den skarpa kvaliteten, de brutala striderna och de grå trottoarerna våta av regn och blod är tillräckligt spännande på egen hand - men CD Projekt Red har ytterligare ett ess i rockärmen. Vi får såklart se den härliga Jonny Silverhand, som spelas av den ständigt karismatiske Keanu Reeves, men nu kan en ny fanfavorit precis ha gjort entré.

In i bilden kommer karaktären Solomon Reed som ser ut att bli ett suveränt tillägg för spelets DLC och karaktären spelas av ingen mindre än den talangfulle Idris Elba. Vi är minst sagt ivriga.

TV-spel har under senare tid tagit steget mot att använda sig av välkända skådespelare. Tänk bara på rollerna i The Quarry eller Rami Malek i Until Dawn. Även om detta kan vara en risk för studior, spikar det verkligen spelets handling om man lyckas hitta rätt personer att spela rollerna.

Rami Maleks prestation i Until Dawn var exempelvis otrolig. Det är en helt suverän skådespelare och sättet han spelade sin karaktär i Until Dawn är en av anledningarna till varför det är ett av våra favoritskräckspel. Vi hoppas att Idris kommer att spela sin roll i Cyberpunk lika bra och vi ser verkligen fram emot att få hoppa in i det nya och förbättrade Night City.