The Witcher 3 kan vara på väg till Nintendo Switch

Det anses av många som generationens absolut bästa spel och nu kan det vara på väg även till spelkonsolen Nintendo Switch. Ett flertal listor har dykt upp som tyder på att det episka RPG-spelet The Witcher 3: The wild Hunt är på väg till Nintendos bärbara hybridkonsol.

Ryktet, som stämmer överens med liknande vi fått höra tidigare under året, kommer från en användare på ResetEra som hittade bevis för spelets port på ett flertal asiatiska hemsidor. Denna användare nämnde även ett utgivningsdatum i september och en exklusiv kinesisk utgåva. Vi har till och med fått se The Witcher 3-boxart hos den kinesiska återförsäljaren Taobao.com.

Kan det hända?

The Witcher 3 är än idag ett av de mest ambitiösa spel som någonsin skapats och som bjuder på ett medeltida mörkt Fantasy RPG som skulle kunna konkurrera direkt med Game of Thrones sagovärld. Dess underbara visuella och stora öppna områden i världen pressar även relativt kraftfulla konsoler som PS4 och Xbox One X till sina gränser. Så är det möjligt för den något svagare Nintendo Switch att ens kunna köra spelet?

Möjligen med en hel del justeringar. Nintendo Switch har redan bjudit på några av de mest krävande titlarna som finns ute just nu, som bland annat några från utgivare Bethesda. The Elder Scrolls V: Skyrim och Doom har båda visat sig bjuda på trevliga upplevelser även i det mer kompakta formatet på den bärbara konsolen, efter att några nedskärningar på det visuella gjorts. Vi gissar dock att en port för Witcher 3 skulle behöva innebära mycket mer dramatiska nedgraderingar.

Om denna nyhet visar sig stämma, kan det även hända att det pekar på att den eventuella Nintendo Switch 2 är på väg eller åtminstone en konsoluppgradering i mitten av generationen vi hört rykten om. Denna skulle i sådana fall bjuda på lite mer kraft jämfört med den nuvarande Nintendo Switch-konsolen, utan att vara en helt ny version av den. Allt som kan förbättra specifikationerna på den anpassade Nvidia Tegra-processorn som Switch-konsolen använder, kan göra det enklare att skapa en port för Witcher 3. Det hade inte heller varit ett omöjligt scenario att spelet släpps som en exklusiv titel till en uppdaterad konsol, något som vi redan sett hända med Nintendo 3DS. Detta resulterade i en något splittrad spelarbas, då vissa spel enbart fanns tillgängliga på den kraftfullare, uppdaterade versionen av konsolen.

Eftersom Witcher-utvecklaren CD Projekt Red redan har bekräftat att de arbetar på en annan stor titel (Cyberpunk 2077) och inte kommer att medverka vid årets E3, kommer det bli intressant att se de åtminstone väljer att visa upp The Witcher 3 till Nintendo Switch.

Via: Nintendo Life