The Wall är här: Vad sägs om en 292-tums Samsung TV i vardagsrummet?

Trodde du att din 65-tums TV var stor? Nu rullar Samsung ut sin modulära MicroLED TV globalt, som har en maxstorlek på 292 tum - för de som är riktigt seriösa med sitt TV-tittande.

Vad är MicroLED? Det är en speciell panelteknologi som utvecklats av Samsung för att kunna skapa LED-skärmar i en rad olika storlekar och former, och innebär egentligen att man använder mindre LED-byggblock för att sätta ihop en större helhet - se det som otroligt högteknologisk Lego.

Varje "block" är 806,4 x 453,6 mm (cirka 36 tum diagonalt), med en skärmupplösning på 960 x 540 pixlar (HD). Detta gör det möjligt att skala upp TV:n till enorma storlekar - Samsung har släppt en version av The Wall (namnet för deras MicroLED-modeller) som är hela 292 tum stor och har en 8K-upplösning.

Andra storlekar som finns tillgängliga är bland annat 146 tum och 219 tum, medan den minsta är 75 tum, något som redan anses tillhöra den större kategorin bland dagens tillgängliga skärmstorlekar.

Slå på stort

(Image credit: Samsung)

Marknaden för sådana enorma MicroLED TV-apparater kommer troligen bli väldigt liten - hur många av oss får ens plats med en 75-tums TV hemma i vardagsrummet?

Det kan dock vara ett lockande alternativ för företag och för folk som har det väldigt gott ställt.

I en PDF som släpptes i samband med utgivningen av The Wall, säger Samsung: "En modulär formfaktor gör det möjligt att anpassa The Walls storlek och form för dina rumsliga och estetiska behov. Oavsett om det handlar om en rymlig lobby eller en privat hemmabio, ger The Wall kreativ frihet att få ut så mycket som möjligt av alla utrymmen".

Du kan kolla in Samsungs produktsida här. På den här sidan hittar du ett kontaktformulär om du skulle vara intresserad av TV:n och vill ha prisinformation eller har övriga frågor. Pris uppges enbart vid beställningar, men det överraskar nog ingen att det blir en dyr historia. Med tanke på möjligheterna till anpassning, är det inte heller något du kommer att kunna köpa direkt från butikshyllorna.

Via Anandtech