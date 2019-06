The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 till Nintendo Switch tillkännagavs under E3 2019

Det faktum att ett The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 är på väg, var en av de största nyheterna som presenterades under Nintendos presentation under E3 2019. De avslöjade inget utgivningsdatum eller ens någon officiell titel, men vi är minst lika ivriga för det.

Vi har inte fått jättemycket information om det nya Breath of the Wild-spelet ännu, så det kan hända att vi blir tvungna att vänta till E3 2020 för att få reda på lite mer om spelet, innan det faktiskt lanseras.

Vi vet dock att det är ett komplett spel och inte bara en DLC samt att det kommer att släppas till Nintendo Switch och inte Nintendo Switch 2.

Det kommer att bli den andra Zelda-topptiteln till konsolen, om vi inte räknar med remaken av Link's Awakening. Breath of the Wild 2 (som vi kallar det för tillfället), kommer att följa upp på det ursprungliga spelet som lanserades tillsammans med Switch-konsolen den 3 mars 2017. Här är den första trailern till spelet:

Breath of the Wild 2 trailern

Trailern är bara 82 sekunder lång och vi får inte se några dialoger alls, men den bjuder åtminstone på några ledtrådar om vad som är på väg.

Vi får se Link och Zelda som utforskar en mörk grotta under Hyrule (inga stora överraskningar här). Samma grotta är fylld av några ande-liknande varelser som svävar omkring, samtidigt som vi får se paret färdas vidare genom grottan på en stor elefant-liknande varelse. Paret blir plötsligt chockade av något och vi får se återuppståndelsen av vad som verkar vara en otäck och sedan länge död krigare. Kan detta vara Gannondorfs återkomst?

Vi får sedan se en översikt av Hyrule Field, med Hyrule Castle i fjärran - innan marken börjar skaka och slottet täcks i ett moln av damm ...

Trailern avslutas med meddelandet: "The sequel to Legend of Zelda: Breath of the Wild is in development".

Nintendos uttalade lämnar alltså det öppet att spelet kan komma att heta något annat än Breath of the wild 2. Det är dessutom svårt att gissa vad spelet kan komma att heta i slutändan, med tanke på att vi inte fått se särskilt mycket av handlingen ännu.

För tillfället verkar det dock som att detta är en direkt uppföljare till Breath of the Wild, fast med en lite mörkare känsla, med zombie-liknande monster och underjordiska miljöer. Kan Nintendo ha planerat något Majora's Mask-liknande för alla Nintendo Switch-fans? I denna uppföljare använde de samma spelmotor som från ett annat populärt Zelda-spel (Nintendo 64-klassikern The Legend of Zelda: Ocarina of Time) för att skapa en mörk historia runt bekanta, men förvridna karaktärer och platser.

Majora's Mask blev en riktig kultklassiker för serien och nu undrar vi om Breath of the Wild 2 är på väg att göra samma sak?