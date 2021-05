The Last of Us 2 får stöd för 60 fps på PS5

The Last of Us 2 blev precis ännu bättre på Sonys senaste spelkonsol. Utvecklaren Naughty Dog har nämligen meddelat att The Last of Us 2 numera kan köras vid 60 fps på PS5, tack vare en ny patch som nu är tillgänglig, patch 1.08.

En högre bildfrekvens betyder mjukare gameplay som känns och till och med ser bättre ut. Du kan kolla in trailern för denna patch här nedanför:

Det är värt att komma ihåg att detta inte är en äkta PS5-version av spelet. Det är snarare en förbättring tillgänglig för PS5-ägare att använda sig av, en "utökad bakåtkompatibilitet" skulle man kunna säga. Så även om spelat numera laddas snabbare på PS5-konsolens SSD, kan den inte komma åt alla inställningar, så det är fortfarande långsamt jämfört med många andra PS5-spel. Det betyder också att spelet inte utnyttjar haptisk feedback i form av DualSense eller adaptiva triggers.

Trots trailern som nämner en "förbättrad upplösning", rapporterar de tekniska experterna på Digital Foundry att upplösningen är oförändrad och fortfarande ligger på 1440p.

Factions då?

Enligt en rapport är en ny version av originalet The Last of Us för närvarande under utveckling för PS5. Under tiden tror man också att Naughty Dog arbetar med ett multiplayerspel som på något sätt kommer att bygga vidare på Factions-läget från den ursprungliga titeln.

Enligt chefen för PlayStation Studios, Hermen Hulst, finns det över 25 förstapartstitlar för PS5 som är under utveckling just nu. Båda dessa spel ingår troligtvis i de 25 nämnda titlarna.

Sony inte kommer att delta i E3 2021, men det verkar troligt att vi kommer att få någon typ av presentation kring vad som är på gång för PlayStation någon gång under mitten av året, så vi kommer förhoppningsvis att få höra mer snart.