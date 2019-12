Telltale Games säger upp majoriteten av sina anställda och ställer in kommande titlar

Slutet närmar sig för spelstudion Telltale Games. Detta då företaget säger upp 225 av sina 250 anställda och ställer in arbetet med de flesta av sina kommande titlar. Den återstående personalen kommer enligt rapporter att fortsätta arbetet med Minecraft: Story Mode-serien till Netflix.

"Idag har Telltale Games tagit det svåra beslutet att stänga ned majoriteten av studion, efter ett år av oöverkomliga utmaningar," sa Telltale i ett uttalande.

"Telltale kommer att lämna ytterligare kommentarer om sina kommande produkter under de närmsta veckorna."

Även om det inte har bekräftats av Telltale, hävdar rapporter från US Gamers källor att alla titlar, förutom arbetet med Minecraft: Story Mode, kommer att ställas in. Det inkluderar Stranger Things-serien som tillkännagavs i juni.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Slut på tid

"Det har varit ett oerhört svår år för Telltale, medan vi arbetat för att sätta en ny kurs för företaget," sa VD:n Pete Hawley. "Vi har tyvärr fått slut på tid för att försöka ta oss dit. Vi har släppt bland vårt bästa innehåll någonsin det här året och fått en enorm mängd positiv feedback, men i slutändan har det inte återspeglats i försäljningssiffrorna."

Spelen som Telltale Games har producerat har verkligen fått mycket beröm och många fans har lovprisat dem för deras fantastiska handlingar och visuella kvalitet, men det verkar tyvärr som att inte tillräckligt många spelar dessa typer av äventyrsspel.

De som spelat genom den senaste säsongen av The Walking Dead känner troligtvis en viss oro, då ingenting har bekräftats ännu om huruvida det andra avsnittet kommer att släppas eller inte, som var planerat att släppas nästa vecka. Det för att inte tala om det tredje och fjärde avsnittet som skulle släppas senare under året. The Wolf Among Us 2 är ytterligare en titel som tydligen ska ha ställts in.