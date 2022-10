Svenska boken En helt vanlig familj blir serie på Netflix

Den kritikerrosade storsäljaren En helt normal familj av författaren Mattias Edvardsson håller på att förvandlas till en svensk miniserie på Netflix. Den svenska spänningsromanen har sålt i över 550 000 exemplar i 35 länder världen över.

Familjen Sandell är en helt vanlig familj som består av prästen Adam, advokaten Ulrika och deras 19-åriga dotter Stella. De lever tydligen ett perfekt liv i ett polerat bostadsområde i en förort utanför Lund. En dag förändras allt när Stella hamnar i häkte, anklagad för mord. Hennes upprörda föräldrar vet inte vad de ska göra. Vad hände? De vill hjälpa Stella till varje pris, men frågan är om de verkligen känner sin dotter? Eller varandra?

I birollerna finns Alexandra Karlsson Tyrefors, som debuterar i rollen som Stella Sandell, Lo Kauppi (Modus, Real People) som mamman Ulrika Sandell, och Björn Bengtsson (The Last Kingdom, Lust) som pappan Adam Sandell. En helt normal familj är producerad av Jarowskij och regisserad av Per Hanefjord (Hamilton, Tyskerungen). Manusförfattare är Anna Platt (Knutby, Vad gömmer sig i snön) och Hans Jörnlind (Top Dog, Vad gömmer sig i snön).

"Jag är djupt tacksam över att vara instruktör i det här projektet. Mattias bok, manus och det fantastiska skådespelarteamet ger de bästa förutsättningarna för en stark serie. Från mitt första möte med berättelsen insåg jag att den verkligen har något på hjärtat. Det väcker komplexa frågor, ger djup i karaktärerna och hela tiden med engagerande spänning. Jag har djup respekt för skådespelarna, och jag har känslan av att vara en del av något stort när nya filmstjärnor föds”, säger regissören Per Hanefjord.

"Jag är överväldigad! Det är en dröm att se min bok bli en Netflix-serie. Manuset är riktigt starkt, och Per Hanefjord är en fantastisk regissör som brinner för historien. Det har varit viktigt för mig att serien spelas in i Lund, där boken utspelar sig. Dessutom hoppas jag att några av de otroligt duktiga unga talangerna ska få sitt genombrott i den här serien”, säger skribenten Mattias Edvardsson, som även fungerar som Executive Producer på serien.

En helt vanlig familj kommer att ha premiär på Netflix 2023.