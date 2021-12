Så kollar du på The Nightmare Before Christmas online: Streama klassikern på Disney Plus

Liksom de flesta av den visionära filmskaparen Tim Burtons verk, går det inte riktigt att placera The Nightmare Before Christmas i endast en kategori. Det är egentligen en Halloween-film - men som också handlar om julen. Det är en barnfilm - men som vuxna gillar lika mycket. Det är en animerad film - men som få någonsin skulle våga placera i en cartoon-kategori.

I The Nightmare Before Christmas får vi följa historien om Jack Skellington, alias Pumpkin King, som övervakar Halloween-firandet i fantasivärlden vid namn ... Ja, Halloween Town.

Så kollar du på The Nightmare Before Christmas The Nightmare Before Christmas är tillgänglig att titta på online via streamingtjänsten Disney Plus, som finns tillgängligt i ett antal länder runt om i världen. Ett abonnemang är på tjänsten är billigt - Disney Plus kostar från bara 89 kronor i månaden, så inte mycket mer än priset för en hyrfilm online från andra tjänster.

Efter att ha upptäckt en portal till grannstaden Christmas Town, går Jack ihop med jultomten i ett försök att föra julglädje till Halloween Town för första gången.

Men det är inte alla av Halloween Towns medborgare, speciellt dess bogeyman vid namn Oogie Boogie, som är lika för idén och det slutar med att tomten - tillsammans med Jacks hemliga kärlek, den vackra trasdockan Sally (som får sin röst av Catherine O'Hara) tas som gisslan. Men mer än så avslöjar vi inte. Filmen har nämligen bara en speltid på 76 minuter, så det är risk att vi förstör tittarupplevelsen.

Filmen var en kritikerframgång när den släpptes och vann en Oscar för bästa visuella effekter. Detta var första gången för en animerad film och var en stor framgång, inte bara för Burton utan också för filmens regissör, ​​Henry Selick - filmens användning av stop-motion-animation som nu är allmänt erkänd som en av tre huvudsakliga animationstekniker.

Det är verkligen inte illa för att ursprungligen ha varit en idé som Burton tänkte på som en dikt, med tanken om att göra en kortfilm på 30 minuter! Läs vidare för fullständig information om hur du tittar på The Nightmare Before Christmas online och streamar Tim Burtons klassiker. Okej, en sista spoiler: Allt du behöver göra är att registrera dig hos Disney Plus!

Så kollar du på The Nightmare Before Christmas i Sverige

Förutom Disney Plus, kan du streama The Nightmare Before Christmas på tre andra streamingtjänster i Sverige. Dessa inkluderar Google Play Filmer, Apple TV och Viaplay. Vi lägger in länkarna till samtliga alternativ här nedanför, så kan du klicka dig vidare till det alternativ som passar dig bäst.

Så kollar du på The Nightmare Before Christmas med Disney Plus

Disney Plus-hemsidan Om du befinner dig i ett land som har tillgång till Disney Plus behöver du bara gå till Disney Plus-hemsidan och registrera dig för tjänsten för att se The Nightmare Before Christmas online. Förutom att vara det exklusiva streaminghemmet för Tim Burtons klassiker The Nightmare Before Christmas, ger tjänsten dig också tillgång till Disneys enorma katalog av filmer och serier. Det betyder att du kan se fler spöklika filmer som Hocus Pocus, klassiska Disney-titlar som Askungen, Den lilla sjöjungfrun och Lejonkungen, varenda avsnitt av The Simpsons som någonsin gjorts och mycket mer. Pixar-filmer, Marvel-filmer, hela Star Wars-katalogen ... allt finns på Disney Plus för bara 89 kronor i månaden. Tilläget av Star på Disney Plus fördubblar dessutom mängden vuxet innehåll på tjänsten för bara en marginell prishöjning. Några av de bästa Star-titlarna på Disney Plus vid lanseringen inkluderar Big Sky, Solar Opposites och Love, Victor. Föräldrar kan också sova lugnt, eftersom lanseringen av kanalen inkluderar en rad nya funktioner för föräldrakontroller för att säkerställa att tjänsten förblir lika familjevänlig som alltid.



Så sparar du pengar på Disney+

Disney Plus är redan billigare än konkurrerande streamingtjänster som Netflix men du kan spara ännu mer om du tecknar ett årsabonnemang som ger dig 15 % rabatt på månadspriset. Självklart måste du lägga ut en större summa på en gång, men med så mycket innehåll att fastna i tvivlar vi mycket på att du kommer att få slut på saker att titta på innan de 12 månaderna är slut. Du kan njuta av tjänsten i ett helt år för bara 890 kronor.

The Nightmare Before Christmas: Är den lämplig för barn?

PG-klassningen för Tim Burtons klassiker The Nightmare Before Christmas skiljer sig något mellan olika länder. Den ligger på mellan 6-11 år och i Sverige har man satt PG-klassningen 11 år, vilket innebär att den lite spöklika sagan allmänt betraktas som en familjevänlig film.

Common Sense Medias recension bedömer att den är lämplig för barn från 7 år och uppåt, men det är självklart upp till föräldrarna själva att avgöra vad de tycker är lämpligt för deras barn - en bra idé kan vara att kolla på filmen själv först om du är tveksam.

Mer läsning: