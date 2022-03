Splatoon 3: trailers, nyheter och allt du behöver veta

Splatoon 3, den tredje titeln i Nintendos knäppa, färgglada multiplayer-skjutspel, kommer exklusivt till Nintendo Switch i sommar.

Splatoon 3 lovar att ge spelarna en hel drös med nya vapen, fiender, attacker och anpassningsmöjligheter, såväl som en ny enspelarkampanj. Vad som kanske är mest spännande är dock spelets helt nya region: Splatlands. Splatlands ser ut som en väldigt annorlunda miljö jämfört de livliga städerna och galna, utomjordiska landskap som är förknippade med tidigare spel, vilket låter spelarna färga en soltäckt öken bebodd av stridshärdade Inklings och Octolings.

Vi väntar fortfarande på ett exakt släppdatum för Splatoon 3 men Nintendo har åtminstone gett oss ett släppfönster för "sommaren 2022". Det betyder att det förmodligen kommer någon gång mellan juni och september, så det är verkligen inte lång tid kvar att vänta nu.

I väntan på att spelet släpps har vi samlat allt vi sett och hört om Splatoon 3 hittills. Vill du ta reda på alla spännande detaljer? Läs vidare för allt vi vet om Splatoon 3 hittills.

Splatoon 3: Snabba fakta

Vad är det? Nästa Splatoon-spel, Nintendos galna tävlingsinriktade multiplayer-skjutspel

Nästa Splatoon-spel, Nintendos galna tävlingsinriktade multiplayer-skjutspel När kan jag spela det? "Sommaren 2022" (juni-september)

"Sommaren 2022" (juni-september) Vad kan jag spela det på? Nintendo Switch

Splatoon 3 - släppdatum och plattformar

Splatoon 3 kommer att släppas någon gång under "sommaren 2022" (alltså mellan juni och september), men ett mer konkret datum har ännu inte satts.

Splatoon och Splatoon 2 fick globala släppdatum i maj 2015 respektive juli 2017, så detta släppfönster följer seriens vanliga släppmönster - även om det kan vara närmare släppmånaden för Splatoon 2 än originalspelet.

Även om ett exakt släppdatum inte har bekräftats, vet vi att Splatoon 3 (liksom dess föregångare) kommer att vara exklusivt för Nintendo och kommer därför endast att finnas tillgängligt på Nintendo Switch-konsoler, inklusive den ursprungliga Nintendo Switch, Switch Lite och Switch OLED.

Splatoon 3 - trailers

Trailer för Salmon Run - Next Wave

Den här trailern visades upp under Nintendo Direct i februari 2022 och gav oss en titt på spelets Salmon Run: Next Wave, som är nästa version av Splatoons Salmon Run co-op-läge. Trailern visar hur Inklings flyger in i en stridszon och samarbetar för att ta sig an vågor av Salmonids (inklusive en stor boss som heter Flipper-Flopper). Kolla in trailern här nedanför:

Trailer för Return of the Mammalians

Splatoon 3 dök upp under Nintendo Direct-presentationen den 23 september 2021. Här fick vi en titt på fler Turf War-spel, med helt nya superhäftiga specialattacker. Mer intressant är dock att vi bjöds på en smygtitt på enspelarkampanjen för Splatoon 3, med titeln Return of the Mammalians. Kolla in trailern här nedanför:

Tillkännagivandetrailer

Tillkännagivandetrailer för Splatoon 3 gav oss vår första titt på det kommande spelet. Trailern inleddes med vad som ser ut att vara den första anpassningsfasen av din spelbara Inkling och din "kompis", som verkar vara en Salmonid – som främst dök upp som fiender i Salmon Run-läget från Splatoon 2.

Intressant nog verkar tidigare könsuppdelade alternativ (där spelare kunde välja mellan att vara en tjej eller kille) vara borta. Bekanta alternativ för frisyrer, ögonfärg och kläder finns kvar, men det ser ut som att Nintendo struntar i att låta spelare välja ett av två kön. Detta är ett klart plus när det gäller inklusivitet och ger dessutom spelare tillgång till frisyrer som tidigare var könslåsta.

Därifrån leder trailern till vad som ser ut att vara en kort glimt av ett enspelarläge. Vår Inkling tar sig igenom ett post-apokalyptiskt, torrt landskap och där det ser ut som om någon slungat iväg Eiffeltornet, eftersom den förstörda strukturen ligger halvt begravd upp och ned i jorden. Vår Inkling går sedan ombord på ett tåg innan denne befinner sig i spelets nya stad Splatsville.

Trailern avslutas med en titt på Splatoons välbekanta tävlingsinriktade multiplayer, som ser i stort sett oförändrad ut med undantag för några nya vapentyper och ett nytt sätt att komma in på en arena i början av matchen. Kolla in trailern här nedanför:

Vad är Splatoon 3?

Splatoon är galet, härligt, kaotiskt och skoj! (Image credit: Nintendo)

Splatoon 3 kommer att bli den tredje och senaste delen i Splatoon-serien. Det första bidraget i serien, Splatoon, släpptes först på Wii U redan under 2015, medan uppföljaren Splatoon 2 släpptes till Nintendo Switch under 2017.

Serien fokuserar till stor del på multiplayerstrider mellan Inklings och Octolings - bedårande humanoida karaktärer som har förmågan att förvandlas till bläckfiskar för att simma genom färgat bläck - men till skillnad från i tidigare titlar kommer spelare i Splatoon 3 att kunna välja om de vill att vara en Octoling eller Inkling (som du kan anpassa) i början av spelet.

Den här funktionen hänger starkt ihop med Splatoons gameplay. Dess multiplayerläge, Turf War, ger två lag om fyra spelare i uppdrag att täcka så mycket av kartan som möjligt med lagets bläck med hjälp av sina vapen. I enlighet med Nintendos familjevänliga atmosfär, avfyrar vapen i Splatoon färgat bläck i motsats till kulor och kan användas för att täcka kartan enligt målet eller för att tillfälligt göra dina motståndare oförmögna att röra sig.

Splatoon har ett ganska roligt sortiment av vapen - från de snabbskjutande Splattershots till en bokstavlig gigantisk färgroller, varje vapentyp kommer med sin egen uppsättning undervapen och kraftfulla specialvapen. Splatoon 3 kommer att lägga till ännu fler vapen inklusive ett flerbent fordon som går som en krabba och som kallas för Crab Tank samt en bläckavfyrande bazooka som kallas Trizooka (mer om detta senare).

Det finns massor av galna, roliga vapen i Splatoon 3. (Image credit: Nintendo)

Turf War är ett fantastiskt, fartfyllt roligt spelläge där varje lag kämpar för att ta över så mycket av kartan som möjligt samtidigt som de håller motståndarna på avstånd. Spelare kan springa genom sitt eget lags bläck för ta sig runt snabbare och utföra överraskningsattacker. Samtidigt kommer motståndares bläck att sakta ned dig drastiskt och skada dig. Varje omgång varar vanligtvis i tre minuter, vilket gör varje match till en hektisk historia med musik som intensifieras mot slutet.

För multiplayer-lägen som lägger mer fokus på samarbete än tävling kommer Splatoon 3 även att behålla Salmon Run-läget från Splatoon 2. Det är ett kooperativt hordläge där spelare samarbetar för att bekämpa AI-kontrollerade vågor av fiender. Den här gången heter den "Salmon Run: The Next Wave".

The Next Wave ser faktiskt ut att ha en hel del likheter med Salmon Run från Splatoon 2 men en ny äggkastningsmekanik har lagts till för att fräscha till saker och ting Twitter-kontot för Splatoon 3 har lyft fram några nya fiender som spelare kommer att få möta. Dessa inkluderar en Salmonid Boss vid namn Fish Stick, varelser kända som Flipper Floppers och en "ofattbart skrämmande varelse" känd som King Salmonid som Nintendo har lovat att avslöja mer om i framtiden.

While we've spent a great deal of time observing these terrifying new specimens, we must note that all Boss Salmonids from Splatoon 2 can also be observed invading the Splatlands. Inklings with prior experience from Splatoon 2 may be able to draw on this knowledge to defeat them.

Naturligtvis handlar det inte bara om multiplayerlägen. Splatoon 3 kommer också att erbjuda spelarna ett helt nytt storyläge för enspelarkampanjer. Detta läge, som kallas Return of the Mammalians, utspelar sig på en plats som kallas Alterna och kommer att låta spelare "ta kontrollen över Agent 3 och slåss mot den onda Octarian-armén tillsammans med New Squidbeak Splatoon".

Det är mycket med enspelarläget som förblir ett mysterium men Nintendo avslöjade i ett Squid Research Lab-inlägg förra året att kampanjen, som går att lista ut från dess titel, kommer att bjuda på återkomsten av däggdjur som många länge trott varit utrotade i Splatoons värld.

Det blir upp till spelaren som Agent 3 tillsammans med sin "trogna lilla Smallfry-kompis" att undersöka varför vissa Octarian-soldater får päls och vad det kan ha att göra med en mystisk substans som kallas "Fuzzy Ink" som Inklings inte reagerar bra på allt.

Med Turf War, Salmon Run och enspelarkampanjen, låter det som att Splatoon 3 kommer att ha något för alla typer av spelare vid lanseringen.

Splatoon 3 - nyheter och rykten

Förbeställningar av Splatoon 3 är nu live. (Image credit: Nintendo)

Förbeställningar är live

Vi har inget exakt släppdatum för Splatoon 3 ännu men förbeställningar för spelet är redan live. Det var Nintendo Life som först upptäckte att förbeställningar gick live i USA och Storbritannien och det finns även tillgängligt att förhandsboka hos svenska återförsäljare. Du kan beställa spelet från återförsäljare som Webhallen och Elgiganten för 649 kronor.

Mer ny konst

Efter avslöjandet av den nya Splatoon 3-trailern under Nintendo Direct-presentationen i februari 2022, delade det officiella Splatoon 3 Twitter-kontot lite bilder från spelets Salmon Run-läge, inklusive bilder på den nya Sockeye Station-kartan och Salmonid-bossarna.

New Splatoon 3 screenshots and artwork from Salmon Run Next Wave.

Salmon Run gör en återkomst

I ett Nintendo Direct som hölls i februari 2022 bekräftades det att det populära flerspelarläget Salmon Run kommer tillbaka för Splatoon 3. Med titeln Salmon Run: The Next Wave, kommer det här läget att låta lag av spelare samarbeta för att avvärja vågor av Salmonids samtidigt som de samlar deras ägg. Det verkar ha många likheter från det ursprungliga Salmon Run-läget men det finns nya bossar att möta och en ny äggkastningsmekanik för att göra saker ännu mer intressanta.

Nya vapen

Nintendo har i ett blogginlägg gått ut med lite information om några av de nya vapen som spelare kommer att kunna använda i Splatoon 3 (av vilka vi fick en glimt av i spelets trailer från september 2021). Så vilka nya vapen har spelare att se fram emot? Tja, det finns ett flerbent fordon som går som en krabba och som kallas för Crab Tank, som låter spelare attackera med en kraftfull snabbt skjutande pistol och en kanon med en bred träffyta. Du kan kolla in det här nedanför:

Crab Tank blir ett nytt fordon i Splatoon 3. (Image credit: Nintendo)

Sedan har vi Big Bubbler, som är "en modifierad version av ett speciellt vapen som är populärt i Inkopolis och med lite justeringar har storleken ökat kraftigt! Det verkar som att Inklings i Splatlands tycker att större är bättre. Det här ser verkligen ut att vara användbart för att skydda ens allierade. Kolla in det här nedanför:

Big Bubbler kommer att stå redo i Splatoon 3. (Image credit: Nintendo)

Trizooka är ytterligare ett modifierat vapen från Inkopolis och "den skjuter kraftfulla skott som avfyrar tre explosioner på en gång och kan avfyras totalt tre gånger för varje användning!" Du kan kolla in det här nedanför:

Här snackar vi verkligen rejält vapen! (Image credit: Nintendo)

Slutligen har vi Killer Wail 5.1. Nintendo beskriver det så här: "De sex svävande megafonerna rör sig autonomt och attackerar med lasrar som jagar fiender. För att vara en så dammig plats verkar det som om Splatlands är fullt av glänsande teknik!"

Megafoner som skjuter lasrar? Ja, varför inte! (Image credit: Nintendo)

En glimt av enspelarkampanjen

En trailer för Splatoon 3 som visades under en Nintendo Direct-presentation i september 2021 gav oss en titt på spelets enspelarkampanj: Return of the Mammalians. Det saknas fortfarande detaljer om spelläget men den officiella beskrivningen från Nintendo lyder: "Ta kontroll över Agent 3 och kämpa mot den onda Octarian-armén tillsammans med New Squidbeak Splatoon i enspelarläget för Splatoon 3. Upptäck hemligheterna bakom Alterna, Fuzzy Ooze och hur det passar ihop med spellägets tema, Return of the Mammalians".

Spelets trailer på Nintendos hemsida nämner också att: "så vitt vi vet har däggdjur försvunnit från planetens yta (förutom ett par coola katter, förstås)" så det ser ut som att enspelarkampanjen kommer att ta spelare till en ny plats, Alterna, för att undersöka varför vissa Octarian-soldater får päls och vad det kan ha att göra med en mystisk substans som kallas Fuzzy Ink.

Ny konst

Efter att Splatoon 3 inte gjorde något framträdande på E3 2021 som många hoppades att det skulle göra, bröt Nintendo sin långa tystnad kring spelet för att avslöja lite ny konst. Splatoon 3-teamet nådde ut till fans via det officiella Twitter-kontot för Nintendo of America och önskade spelarna en trevlig sommar med denna bild som, även om den inte avslöjar mycket, var en trevlig påminnelse om att arbetet med spelet fortfarande pågick.

Whether you're basking in the sunny vibes or just trying to beat the heat, happy summer wishes from the #Splatoon3 team!

Splatoon 3 anlitar en leveldesigner för att integrera "befintliga" stadier

Nintendo lade upp en jobbansökan för en leveldesigner på Splatoon 3 via deras japanska Twitter-konto. Detta upptäcktes och översattes av Twitter-användaren OatmealDome och arbetsbeskrivningen ser ut att ha några intressanta ansvarsområden.

[Splatoon 3]Nintendo is hiring for a level designer. They will be responsible for the following tasks:- Adjusting stages, weapons, and gamemodes- Renovating "existing" stages- Placing stage objects per-gamemode- Balancing weapon parameter data

Leveldesigner jobbet för Splatoon 3 kräver det förväntade, inklusive att placera föremål och balansera vapen. Men mer intressant är ett annat ansvar som kräver en genomgång av "befintliga" nivåer.

Detta kan tolkas på flera sätt. Det är möjligt att Splatoon 3 kan ta tillbaka scener från de två första spelen, fast med lite olika vändningar och förändringar. Detta känns faktiskt troligt med tanke på temat i Splatoon 3. Det kan hända att vi får se scener ombildas och förändras för att se förfallna ut eller väsentligt förändrade på något annat sätt.

Nu vet vi ju bland annat att Salmon Run, samarbetsläget från Splatoon 2, kommer att återvända i Splatoon 3 som Salmon Run: The Next Wave.

Splatoon 3: Vad vi vill se

(Image credit: Nintendo)

Det finns många saker Splatoon 3 kan göra för att förbättras jämfört med sin föregångare. Även om Splatoon 2 var en stabil uppföljare till originalet med roliga nya lägen att prova på, kändes det ändå lite iterativt, nästan som om det var gjort bara för att släppa något nytt till Nintendo Switch. Det är nödvändigtvis ingen dålig sak, med tanke på att Splatoon 2 är det nionde bästsäljande Switch-spelet hittills, men vi känner att Splatoon 3 skulle kunna göra så mycket mer.

Matchmaking

För det första kan Splatoons matchmaking få en hel del förbättringar. Den främsta bland dem är att enklare kunna spela med vänner. Tro det eller ej, men varken Splatoon eller Splatoon 2 lät spelare köa till multiplayermatcher tillsammans med sina vänner i onlinelobbyer.

Splatoon 2 introducerade League Battle som lät spelare ansluta sig till matcher med färdiga grupper, men förvirrande nog var läget bara tillgängligt vid vissa tider. I både standardmatcher och rankade matcher var det omöjligt att spela med vänner utan att slumpmässigt stöta på dem online.

Det enda sättet för vänner att spela med varandra var via lokalt spel eller i privata lobbyer mot varandra. Splatoon 3 måste absolut ta itu med detta. Med tanke på att i princip alla multiplayerskjutspel på marknaden låter oss gå ihop med våra vänner har Splatoon ingen ursäkt att inte erbjuda detta.

Skippa tidsbegränsade spellägen

På tal om den begränsade tidsaspekten för vissa lägen, hade vi älskat om Splatoon 3 undviker just detta. Detta var fallet för League Battle och Salmon Run i Splatoon 2, där det sistnämnda var är ett av de bästa spellägen som serien någonsin introducerat. Men det var bara tillgängligt vissa dagar i några timmar åt gången.

Nintendo borde göra det möjligt för spelare att komma åt sådana här spellägen när de vill - det hade förmodligen gjort att fler hade spelat längre och fått en roligare spelupplevelse. Splatoon är en otroligt rolig spelserie och hade varit ännu bättre om Nintendo lät bli att ta bort en del av dess spellägen.

Ett bättre enspelarläge

Splatoon 3 skulle kunna erbjuda en mer omfattande enspelarkampanj. De enspelarkampanjer som finns i Splatoon och Splatoon 2 är trevliga, men spelets storylägen är väldigt korta och ger inte spelare någon anledning att återvända till dem, förutom några extra samlarobjekt här och där.

Trailern för Splatoon 3 får oss att längta efter en mer öppen enspelarupplevelse. Handlingen verkar förresten hämta inspiration från Splatfest-resultatet från Splatoon 2. De utvalda lagvalen var Order vs Chaos, där Chaos vann lätt.

Som ett resultat ser världen bortom Splatoons städer ut att vara i trubbel. Serien har redan slagit fast att den utspelar sig i en post-humanitetsvärld, så Splatoon 3 har alla möjligheter att utforska röran människor lämnat efter sig.