Varje månad får du som har Amazon Prime tillgång till gratis spel och innehåll hos Prime Gaming. I april är det 7 titlar som är redo att huggas ta i, och det inkluderar ett klassiskt peka-klicka-äventyr och ett av världens bästa RPG-spel genom tiderna, men också några nyare indielir som du kanske har missat. Inte så pjåkigt.

7 spel som du kan ladda ner gratis i april

På april-listan ingår följande spel:

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Galaxy of Pen and Paper

Nanotale – Typing Chronicles

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge

Guild of Ascension

Turnip Boy Commits Tax Evasion

och vi tar en närmare titt på några av dem nedan.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls IV: Oblivion, även allmänt betraktat som ett av tidernas bästa RPG-spel, är en av de intressantaste titlarna på Prime Gaming den här månaden. Här får du som har Amazon Prime möjlighet att ladda ner Game of the Year Deluxe-utgåvan, plus allt bonusinnehåll, som expansionerna Knights of the Nine och Shivering Isles, utan extra kostnad.

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge

LucasArts klassiska äventyr Monkey Island 2: LeChuck's Revenge från 1991 putsades upp ordentligt och släpptes i en ny version för ett tiotal år sedan. Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge blev en succé precis som originalet och bevisar att en bra story gör spel odödliga.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Även om Turnip Boy Commits Tax Evasion liknar ett Zelda-äventyr från SNES-tiden så har åtminstone vi svårt att minnas att Links uppdrag var att undvika skatt och få en korrupt grönsaksregering på fall.

Du kommer åt spelet via Amazon Games-appen på din Windows-PC.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Tredjepersonsskjutaren Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville utspelar sig som titeln gör gällande i Neighborville, vars framtid står på spel när ogräs och odödliga drabbar samman. Spelet ges bort i i sin helhet i form av en kod som du löser ut på Origin.

Spelinnehåll till Hearthstone och Two Point Hospital

Utöver gratisspelen bjuder Prime Gaming i vanlig ordning på en massa innehåll att lösa ut under en begränsad tid.

Du får ett legendary-kort för Hearthstone, unik innehållspaket till Two Point Hospital, Prime gaming-kapslar för Legue of Legends och loot boxes för Owerwatch, plus mycket mera.

