Sony hintar om en lansering av Xperia 1 IV den 11 maj

Vi hade på känn att Sony Xperia 1 IV skulle dyka upp snart och nu är det i stort sett klart, då Sony i princip har bekräftat att vi kommer att se mobilen den 11 maj.

Företaget har laddat upp en teaservideo med den ganska uppenbara titeln; "Are You Ready For The Next ONE?", samtidigt som videon visade upp historien av Xperia 1-serien och avslutade med att säga att "next One is coming" den 11 maj.

Teasern visar dessutom kort upp en bild som kan vara den nya mobilen, men den är samtidigt väldigt lik de äldre modellerna också, med ramar på över- och underkanten av skärmen, så vi kan inte vara säkra. Den stämmer dock överens med inofficiella renderingar som vi har sett.

Videon avslöjar inte jättemycket annat, men lanseringen kommer att dra igång klockan 12:00 svensk tid den 11 maj. Det är värt att notera att vi också kan få se Sony Xperia 5 IV eller Sony Xperia 10 IV under det här evenemanget, men eftersom vi inte fick se någon hint om dem i denna teaservideo skulle vi inte räkna med det.

Detta förväntar vi oss från Sony Xperia 1 IV

Teaservideon ovan avslöjar ingenting om Sony Xperia 1 IV, mer än den eventuella designen, men vi har redan en ganska bra uppfattning om vad vi kan förvänta oss.

Enligt läckor kommer Sony Xperia 1 IV att ha en 6,5-tumsskärm, ett Snapdragon 8 Gen 1-chipset, upp till 16 GB RAM, upp till 512 GB lagring och ett batteri på 5 000 mAh med 45W laddning.

Den kan också få samma 50 MP huvudkamera som Google Pixel 6, tillsammans med förbättringar av telefotokameran.

Det kan dock också bli riktigt dyr, då vi fått höra rykten om ett startpris på cirka 1 415 dollar (cirka 14 000 kronor direkt omvandlat), vilket hade gjort den ännu dyrare än Samsung Galaxy S22 Ultra.