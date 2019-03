Sonos One får en uppgradering, men den är inte så spännande som du kanske trott

Sonos One får en ny uppgradering den här veckan, men det är inte värt att slänga ut din gamla högtalare för den. Enligt Sonos kommer den andra generationen av Sonos One få några uppgraderingar, som en uppdaterad processor och mer lagring, men den kommer i stort sett fortfarande se ut och fungera precis som sin föregångare.

En representant från Sonos bekräftade till och med att det inte kommer vara någon skillnad på hur högtalaren fungerar och ser ut.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Varför ens bry sig om att uppgradera då? Tja, Sonos har lagt märke till en brist på minne och processorkraft i några av sina äldsta högtalare, något som hindrade dem från att få AirPlay 2-uppdateringen som släpptes till Sonos One och Sonos Beam.

Det finns en chans att detta skulle kunna hända med Sonos One, där den andra generationen av högtalaren får en uppdatering och den första inte får det, men det kommer förmodligen inte hända inom en snar framtid. Sonos kommenterade faktiskt på detta i ett email och förklarade att "den ursprungliga Sonos One kommer att fortsätta stödjas via regelbundna uppdateringar."

Den här uppdateringen handlar tydligen mer om att framtidssäkra högtalaren, än någonting annat.

Reducerat pris

Den andra delen av dagens nyheter är att Sonos kommer att sänka priset på den första generationen av högtalaren, i samband med övergången till den uppdaterade hårdvaran. Detta är något som innebär att du kommer att se rabatterade priser på den ursprungliga Sonos One för cirka 1 600 kronor, medan den andra generationen kommer att ta över den tidigare prislappen på cirka 1 850 kronor.

Är du intresserad av att köpa en Sonos One, men har svårt att skilja på vilken som är vilken? Oroa dig inte, enligt Sonos kommer den andra generationen av högtalaren ha en etikett som hjälper till att skilja mellan de två versionerna.

Den andra generationen av Sonos One kommer officiellt att släppas till försäljning den 7 mars.