Samsung ger Apples nya iPhone 14-serie en känga

Samsungs senaste annons säger till iPhone-fans att förbereda sig inför nästa veckas Apple-event – ​​eftersom en nedslående resa väntar dem.

Apple förbereder för närvarande för sitt Far Out-evenemang den 7 september som troligen kommer att avslöja flera nya produkter som den nya iPhone 14-serien, Apple Watch 8 (opens in new tab) och kanske en överraskning eller två som HomePod 2 (opens in new tab) eller AirPods 4 (opens in new tab).

Men Samsung varnar alla som köper någon av Apples nya iPhones att de bör vara förberedda på att folk kommer att vrida på huvudena när de ser dem - men "inte i deras riktning". Istället antyder den sydkoreanska tillverkaren att den speciella formfaktorn på Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) och den kraftfulla kameran på Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) gör dem till mycket mer intressanta och imponerande produkter.

Även om Apples nya iPhone 14 inte har lanserats officiellt ännu, har läckor och rykten gett oss en ganska bra bild av vad vi kan förvänta oss av de nya iPhone-modellerna. Kameramässigt kommer iPhone 14 att släpa efter Samsungs S22. Den bästa kameran på alla nya iPhone-modeller i den nya iPhone 14-serien förväntas bara vara 48 MP. Under tiden erbjuder grundmodellen i Samsungs S22-serie en kamera på 50 MP, medan Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) ger dig en 108 MP-kamera.

Samsung Galaxy S22 vs iPhone 14

Vi kan inte direkt jämföra dessa mobiler förrän vi har haft chansen att prova båda, men baserat på de ryktade specifikationerna för den nya iPhone 14-serien och dess grundmodell, kanske den inte är så utklassad av Samsungs motsvarighet som annonsen verkar vilja få dig att tro.

Vad gäller skärmar förväntas båda mobiler erbjuda 6,1-tums OLED-skärmar – där Apple ser ut att ta en liten ledning med sin ryktade upplösning på 2532 x 1170 jämfört med 2340 x 1080 på S22. Men skillnaden i pixelantal är så pass liten att den sannolikt inte kommer att märkas av vid användning.

Samsung tar tillbaka några poäng genom att erbjuda 8 GB RAM jämfört med de 6 GB som den nya iPhone 14-serien sannolikt kommer att ha. Det chipset som användes i S22 var inte lika bra i benchmarktester som A15 Bionic-chippet som används i iPhone 13 i våra tester – så om den nya iPhone 14 erbjuder ett chip som är lika bra eller bättre än sin föregångare, kommer den förmodligen att kunna mäta sig bra med Samsung på prestandafronten.

Slutligen, när det gäller pris, förväntar vi oss att mobilerna blir praktiskt taget identiska – där Samsung som ligger precis före i vissa regioner. S22 säljs för 9 690 kronor och om den nya iPhone 14 matchar priset för iPhone 13 kommer du att kunna köpa en för 9 290 kronor.

Vissa av dessa detaljer kan komma att ändras nästa vecka när iPhone 14 äntligen lanseras. Men som du kan se av hur lika de två mobilerna är, kanske det inte är den bästa idén att ta iPhone-köpråd från Apples närmaste konkurrent.

Om du är på marknaden för en ny mobil rekommenderar vi istället att du väntar tills den nya iPhone 14-serien släpps och hinner testas av granskare, för att se vad de har att säga om mobilen. Google Pixel 7 (opens in new tab) förväntas dessutom släppas om drygt en månad, så om du kan vänta lite längre har du ett annat fint alternativ.

Om du vill köpa en ny mobil redan idag, kan du kolla in vår topplista på de bästa mobilerna (opens in new tab) som finns just nu.