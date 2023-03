Samsung Galaxy Z Fold 5 kan bli årets största besvikelse på mobilmarknaden

Vikbara mobiler är alltid spännande, men de är också dyra, så för att deras inköpspris ska vara motiverat är det viktigt att nya modeller bjuder på stora uppgraderingar. Samsung Galaxy Z Fold 5 (Öppnas i ny flik) ser dock inte ut att erbjuda mycket i form av nya funktioner.

Detta är enligt @UniverseIce (en läcka med bra historik) som hävdar att Galaxy Z Fold 5 kommer att ha en ytterskärm på 6,2 tum, precis som Samsung Galaxy Z Fold 4 (Öppnas i ny flik). I en annan tweet skriver han "the design has been confirmed and will not be changed", både för Samsung Galaxy Z Fold 5 och Samsung Galaxy Z Flip 5 (Öppnas i ny flik).

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6YlnhgiMarch 8, 2023 See more

Formuleringen är dock lite tvetydig, speciellt med tanke på att läckan inte talar engelska som modersmål. Han kan mena att designen kommer att vara densamma som förra året, eller helt enkelt att Samsung nu har beslutat sig för designen som de ska använda.

Även om han menar det sistnämnda, tyder den uppenbara närvaron av en ytterskärm i samma storlek som på Z Fold 4 att det förmodligen inte kommer att bli några större designförändringar.

Visuellt kan det alltså vara väldigt liten skillnad mellan dessa kommande mobiler och de nuvarande modellerna – även om det är värt att notera att vi på annat håll fått höra att Galaxy Z Fold 5 kommer att ha ett nytt droppformat gångjärn (Öppnas i ny flik), vilket kan förändra utseendet på den. Åtminstone lite grann.

Samsung Galaxy Z Flip 5 kan komma undan med enbart några få uppgraderingar, eftersom det sannolikt är en relativt prisvärd mobil, men något så dyrt som Galaxy Z Fold 5 kommer däremot att behöva bjuda på något nytt.

Som vanligt rekommenderar vi att du tar detta med en nypa salt. Läckan @UniverseIce pratar dessutom bara om designen och ytterskärmen här, så det är fortfarande möjligt att vi kommer att se rejäla förbättringar på specifikationsfronten. Om vi inte lyssnar på andra källor då, som menar att även det är osannolikt.

Dåligt med uppgraderingar

Om de läckor vi har hört hittills är korrekta, så är det inte bara designen på Samsung Galaxy Z Fold 5 som kan likna Z Fold 4. Dess kameror kan också vara jämförbara då en annan källa (Öppnas i ny flik) hävdar att Z Fold 5 Fold 5 kommer att ha en huvudkamera på 50 MP, precis som den nuvarande modellen.

Vi har också hört att mobilen kommer att ha samma lagringsalternativ (Öppnas i ny flik) som Z Fold 4 och den påstås inte få några större specifikations-uppgraderingar (Öppnas i ny flik) heller.

Förutom en förändring av gångjärnsdesignen är den enda uppgraderingen som hittills har läckt ut för Z Fold 5 närvaron av ett Snapdragon 8 Gen 2 (Öppnas i ny flik)-chipset, vilket kommer att göra den mer kraftfull än Z Fold 4 – men det är väl det minsta man kan förvänta sig av en ny iteration av en mobil.

Om vi inte börjar höra om andra spännande funktioner under de kommande månaderna, kan Samsung Galaxy Z Fold 5 få det svårt att ranka högt bland de bästa vikbara mobilerna (Öppnas i ny flik).