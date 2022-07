De första ryktena om Samsung Galaxy Z Fold 5 och Z Flip 5 är här

Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) förväntas inte presenteras förrän nästa månad – vid nästa stora lanseringsevenemang för Samsung – men vi har redan fått höra några rykten om efterföljarna till dessa vikbara enheter som förväntas släppas under 2023.

Enligt The Elec (opens in new tab) (via Android Central (opens in new tab)) kommer båda mobiler att köras med en varsin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-mobilprocessor. Den processorn har inte tillkännagivits ännu, men den bör bli officiell innan slutet av 2022.

Enligt källorna som The Elec har pratat med, kommer Galaxy Z Fold 5 sannolikt att ha en bakre kamerauppsättning bestående av tre linser, inklusive en huvudkamera på 50 MP. Den nuvarande Galaxy Z Fold 3 har en bakre kamerauppsättning bestående av 12 MP + 12 MP + 12 MP.

Tillgång och efterfrågan

Denna nya rapport antyder också att de vikbara enheterna som Samsung kommer att lansera under 2023 kanske inte är lika enkla att få tag på som motsvarigheterna under 2022: försäljningsmålet har "försiktigt" satts till 10 miljoner enheter totalt, jämfört med 15 miljoner enheter för Galaxy Z Fold 4 och Galaxy Z Flip 4.

De flesta av dessa enheter kommer att vara Flip-modellen, då Samsung förväntar sig att den vikbara musselformade enheten kommer att stå för 8 miljoner av dessa 10 miljoner försäljningar. Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 3 tros ha sålt lite över 7 miljoner enheter.

Elec nämner de stigande priserna på råvaror, ekonomisk osäkerhet och de fortsatta effekterna av den globala corona-pandemin som skäl till att antalet målleveranser kommer att vara lägre 2023 – men det finns fortfarande tid för Samsung att höja sina mål igen.

Priset är nyckeln till framgång för vikbara

Vikbara mobiler är något av tekniska underverk och det är ingen överraskning att priserna för de första iterationerna av dessa enheter har varit mycket höga – de har ju ändå skärmar som kan böja sig på mitten utan att gå sönder.

Vid den tidpunkt de lanserades såldes Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 3 för 19 490 kronor respektive 11 490 kronor. De nya modellerna som kommer nästa månad kan sänka dessa priser något, tack vare att Samsungs produktionsprocesser blivit mer effektiva, men om de faktiskt blir billigare kommer det förmodligen inte att vara några större skillnader.

Det är mycket pengar att lägga ut på en mobil, även om du får mycket för pengarna (speciellt när det kommer till Z Fold 3 och dess enorma 7,6-tumsskärm). Men en stor del av användare kommer helt enkelt inte att kunna motivera kostnaden för en vikbar mobil, om man tittar på hur prissättningen ligger just nu.

Kostnaderna bör sjunka med tiden – det är vad som vanligtvis händer med teknik – men problem som rör pandemin och globala leveranser kan mycket väl påverka det. Tills dessa vikbara enheter blir mer överkomliga kommer de sannolikt att förbli ett nischval.