Samsung Galaxy Z Fold 4 kommer att få omedelbar konkurrens från Xiaomi

Den 10 augusti är ett stort datum i årets teknikkalender, eftersom Samsung håller ett evenemang där de förväntas presentera Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 och Galaxy Watch 5-serien. Men bara en dag senare kommer de att mötas av tuff konkurrens på marknaden av vikbara mobiler.

Detta blev klart då Xiaomi gick ut på Weibo – ett kinesiskt socialt nätverk – för att avslöja att de kommer att presentera sin Xiaomi Mix Fold 2, bara en dag senare, den 11 augusti.

Detta är företagets vikbara efterföljare till Xiaomi Mi Mix Fold och förutsatt att den har en liknande design kommer den att vara en direkt konkurrent till Samsung Galaxy Z Fold 4.

Vi vet inget om Xiaomi Mix Fold 2 med säkerhet, men enligt läckor kan den ha en uppdateringsfrekvens på 120 Hz på både den inre och yttre skärmen, och att den yttre skärmen kommer att ha en upplösning på 1080 x 2520.

Läckor pekar också på ett Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, 12 GB RAM, upp till 1 TB lagring, 67W laddning och en trippelkamera på baksidan med en huvudkamera på 50 MP, en telefotokamera med 2x optisk zoom och en tredje kamera på 13 MP, som vi skulle gissa är en ultravidvinkelslins.

Det låter alltså som att Xiaomi Mix Fold 2 kommer ha tillräckligt höga specifikationer för att kunna konkurrera med Samsung Galaxy Z Fold 4. Vi skulle dock inte räkna med att den kommer bli lika enkel att få tag på. Företagets första vikbara mobil finns inte inne hos några av de stora svenska återförsäljarna och fick till en början bara en kinesisk lansering. Det finns alltså en chans att det kommer att dröja innan företagets nya vikbara mobil blir tillgänglig på fler marknader, och den kommer därför eventuellt bara kunna konkurrera med Samsung på vissa marknader.

Motorolas nya vikbara mobil kan också ge Samsung lite konkurrens. (Image credit: Future)

En till konkurrent är på väg

Xiaomi är inte det enda företaget som kommer att tillkännage en ny vikbar mobil strax efter Samsung, eftersom Motorola kommer att göra samma sak med sin nya Motorola Razr 2022, som har försenats från ett tillkännagivande den 2 augusti till den 11 augusti.

Vi är inte säkra på vad som orsakade förseningen, men det betyder att vi sannolikt kommer att se minst fyra nya vikbara mobiler presenteras inom loppet av två dagar.

Lanseringen av Razr 2022 gäller till en början också bara för Kina, men eftersom tidigare modeller av den vikbara mobilen såldes på fler marknader, skulle vi gissa att samma sak kommer att gälla även för Motorola Razr 2022 i slutändan. Det kan alltså blir gott om alternativ för alla som vill köpa en vikbar mobil framöver.