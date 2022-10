Samsung Galaxy S23 Plus kan få en batteriuppgradering – men inte S23 Ultra

En specifikationsläcka har avslöjat en batteriökning för Samsung Galaxy S23 Plus.

Även om vi inte förväntar oss att Samsung Galaxy S23-serien kommer att dyka upp förrän i början av nästa år, är det inte många andra stora mobiler på gång fram tills dess. Därför har vi redan börjat se ett växande antal läckor kring dessa mobiler, varav den senaste avslöjar några möjliga kamera- och batteridetaljer.

Enligt GalaxyClub (via GSMArena) kommer Samsung Galaxy S23 Plus att få ett batteri på 4 700 mAh, vilket hade varit en ganska stor ökning i kapacitet jämfört med de 4 500 mAh som finns i Samsung Galaxy S22 Plus.

I våra tester av den sistnämnda mobilen ansåg vi att den hade tillräckligt lång batteritid, men långt ifrån exceptionell, så ytterligare 200 mAh här kan bli en riktigt trevlig uppgradering.

Tyvärr är det dock ingen uppgradering som Samsung Galaxy S23 Ultra kommer att få, enligt denna läcka; då den mobilen tydligen kommer att hålla fast vid det visserligen hyfsade batteriet med en kapacitet på 5 000 mAh från sin föregångare.

Det är lite synd. Vi tyckte nämligen att Galaxy S22 Ultra har en hyfsad batteritid i våra tester, men att den ändå inte riktigt nådde upp till våra förväntningar. Det är också värt att notera att det här är andra gången vi har fått höra att S23 Ultra kommer att få ett batteri på 5 000 mAh, så det ser troligt ut.

Går vi vidare till kameran, så hävdar samma källa att Samsung Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus båda kommer att ha en ultravidvinkelskamera på 12 MP; precis som sina föregångare. Källan förväntar sig att samma sensor kommer att användas av Galaxy S23 Ultra också, men kan inte bekräfta det för tillfället.

Dags för bättre ultravidvinkelskameror

Baserat på den här senaste läckan låter det som att inte mycket kommer att förändras på dessa nya mobiler, vilket till stor del stämmer överens med vad vi har hört tidigare, men i fallet med ultravidvinkelskameran är det lite extra nedslående.

Samsung har använt samma ultravidvinkelskamera från Galaxy S20 och framåt, så om den används ytterligare en gång med S23-serien kommer det att bli fyra år i rad utan några betydande uppgraderingar av just denna kamerasensor.

Det är olyckligt, eftersom ultravidvinkelskameror kan vara extremt användbara, men om sensorn inte håller tillräckligt hög kvalitet, kan folk vara ovilliga att använda dem.

Samsung är inte ensamma om att försumma uppgraderingar av ultravidvinkelskameran. Huvudkameran på en mobil är den som vanligtvis får mest uppmärksamhet – och därför flest uppgraderingar, medan telefotokameror ibland kan få imponerande zoomsiffror, vilket gör dem till en flashig komponent som också är mer sannolik att förbättras år till år. Men ultravidvinkelskameror glöms ofta helt bort och det är verkligen synd.

Trots detta finns det en stor chans att Samsung Galaxy S23 Ultra kommer att rankas bland de bästa kameramobilerna, men det hade varit ännu bättre om Samsung förbättrade denna nyckelkomponent.