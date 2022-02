Det är fortfarande tidiga dagar för S22-serien, men vi gillar det vi fått se hittills i Samsung Galaxy S22 Plus – och vi tror att du också kommer att göra det. Den har en bra design och en fantastisk känsla. Skärmen är expansiv, färgstark och lyhörd. Både fram och bak känns mixen av kameror och funktioner rätt. Den snålar inte in på något men känns inte heller överdriven på något sätt (för det kan du kolla in S22 Ultra).

Det är fortfarande tidiga dagar för S22-serien, men vi gillar det vi fått se hittills i Samsung Galaxy S22 Plus – och vi tror att du också kommer att göra det. Den har en bra design och en fantastisk känsla. Skärmen är expansiv, färgstark och lyhörd. Både fram och bak känns mixen av kameror och funktioner rätt. Den snålar inte in på något men känns inte heller överdriven på något sätt (för det kan du kolla in S22 Ultra).

Redan i detta tidiga skede kan vi säga att Galaxy S22 Plus 5G förmodligen är modellen du vill ha av Samsung Galaxy S22-trion av mobiler.

Med sina 6,6 tum ligger den mellan den kraftfulla Samsung Galaxy S22 Ultra på 6,8 tum och Galaxy S22 på 6,1 tum. Var och en av de nya Android-mobilerna har sina höjdpunkter (framför allt en optisk zoom på 10x och en helt integrerad S Pen på Ultra-modellen), men ingen av dem bjuder på några enorma förändringar jämfört med det Samsung presenterade med sin S21-serie förra året. Men varför ändra på något som fungerar så bra?

TechRadar har fått en tidig titt på hela Galaxy S22-serien (inklusive den spännande Ultra-modellen). Det var inte tillräckligt med tid för att verkligen gräva ned sig i detaljer och alla roliga funktioner, men det var mer än tillräckligt för en noggrann förhandstitt.

Vi återkommer med en fullständig recension snart. I detta tidiga test kommer vi att fokusera på S22 Plus. Men bortsett från dimensionerna och en liten uppsättning specifikationer under huven, är S22 Plus i stort sett samma som den mindre Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 Plus - pris och släppdatum

Samsung Galaxy S22 Plus har ett startpris på 11 690 kronor för modellen med 128 GB lagringsutrymme och 8 GB RAM. Du kan även välja att klicka hem mobilen med 256 GB lagringsutrymme för 12 190 kronor. Färgalternativen inkluderar Phantom Black, Phantom White, Pink Gold och vår personliga favorit Green.

Förbeställningar gick live den 9 februari och enheterna börjar levereras den 25 februari.

Design

Samsung Galaxy S22 Plus i grönt. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De kurvor på baksidan av glas- och aluminiumchassit som fanns på S21 är nu borta. Framsidan och baksidan av Galaxy S22 Plus (och S22) i Gorilla Glass Victus Plus är i huvudsak platt och den upphöjda modulen som hyser mobilens tre kameror är praktiskt taget oförändrad från förra året.

Inklämd mellan fram- och baksidan finns en pansarliknande aluminiumram. Det rostfria stålbandet som lindas runt kroppen känns nästan som en återgång till några av de tidigaste Galaxy S-seriens mobiler - på ett bra sätt.

Enheten känns solid i handen, stel men ändå bekväm att hålla i. Det kan bero på att Samsung valt att krympa mobilen något. Galaxy S21 Plus hade mått på 161,5 x 75,6 x 7,8 mm, medan Galaxy S22 Plus har mått på 157,4 x 75,8 x 7,8 mm. Det gör alltså mobilen tunnare, kortare och något bredare – och med en vikt på 196 gram har mobilen också blivit 6 gram lättare.

Utöver det finns det inget som riktigt sticker ut vad gäller design och konstruktion. Volym- och strömknapparna är i princip på samma ställen som tidigare. Det finns en märkbar utskärning längs ena kanten i metallramen för antennen och den nedre kanten har ett högtalargaller (stereohögtalare), USB-C-laddningsporten och SIM-kortplatsen. Galaxy S22 Plus är IP68-klassad, vilket betyder att den tål både damm och att sänkas ned i vatten.

Skärm

Samsung Galaxy S22 Plus har en variabel uppdateringsfrekvens. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Med en upplösning på 2340 x 1080 har AMOLED-skärmen något färre pixlar än S21 Plus, men pixeltätheten kommer inte att skilja sig jättemycket.

Istället för en uppdateringsfrekvens som skiftar mellan 48-120 hz på S21, stöder Galaxy S22 Plus nu en variabel frekvens från 10 hz till 120 hz. Detta betyder att skärmen kommer att uppdateras i en högre hastighet endast när det behövs (för spel, videor, snabb skrollning på hemsidor) och sedan sänka den till en låg frekvens när du exempelvis bara läser text på en statisk skärm. Den uppenbara fördelen här är bättre batteritid.

Vi fick inte tillräckligt med tid med mobilen för att hinna testa vad den variabla uppdateringsfrekvensen verkligen betyder för den vardagliga användarupplevelsen, men vi kan rapportera att skärmen är ljus, färgstark, skarp och snabb när du bläddrar igenom olika Samsung OneUI 4.1-menyer.

Under skärmen finns en riktigt bra fingeravtrycksläsare som vi hann testa några gånger. Själva sensorn är större än den varit på tidigare Galaxy-mobiler, vilket gör registreringen av fingeravtrycket och efterföljande läsningar enklare än någonsin. Vi registrerade en tumme på under 30 sekunder och använde den för att låsa upp mobilen omedelbart upprepade gånger. Vi kunde dessutom välja att registrera fler fingrar om vi ville.

Kameror

Samsung Galaxy S22 Ultra kamerorna (vänster) jämfört med kamerorna på S22 Plus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kant-till-kant-skärmen har ett litet skärmhål för selfiekameran på 40 MP, som är en ganska fin uppgradering jämfört med selfiekameran på 10 MP som användes på S21 Plus. Båda erbjuder samma 80-graders synfält och f/2.2-bländare. Kameran använder dessutom med största sannolikhet binning-teknologi för att kombinera pixlar, fyra-till-en, för att producera högkvalitativa 10 eller 12 MP-bilder. Vi tog några selfies med den och testade även att använda det uppgraderade porträttläget och resultaten var imponerande. Den lyckades till och med skilja ytterst små hårstrån runt öronen från bokeh-effekten i bakgrunden.

På baksidan av S22 Plus finns tre kameror: en ultravidvinkelskamera på 12 MP med ett 120 graders synfält och en f/2.2-bländare, en vidvinkelskamera på 50 MP med ett 85 graders synfält och en f/1.8-bländare, samt en telefotokamera på 10 MP med en optisk zoom på 3x och en f/2.4-bländare.

Telefotokamerans optiska zoom på 3x är lika effektiv som den var på S21 Plus. Den har fortfarande samma 30x space zoom, som använder en kombination av digital zoom och bildbehandling för att ta dig mycket, mycket närmare ditt motiv. Naturligtvis bleknar dessa specifikationer i jämförelse med den optiska zoomen på 10x och space zoom på 100x på den nya Samsung Galaxy S22 Ultras 10x, som fick oss att tappa hakan.

Comparing the Samsung Galaxy S22 Ultra 10X zoom (left) to the Galaxy S22 Plus's 3X zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sammantaget är kamerauppsättningen en uppgradering jämfört med Galaxy S21 Plus, som har vidvinkels- och ultravidvinkelskameror på 12 MP breda samt en telefotokamera på 64 MP med en 3x optisk zoom. Vi behöver dock testa kamerorna mer för vår fullständiga recension innan vi verkligen kan säga hur bra kamerorna på S22 Plus presterar jämfört med sina föregångare.

50 MP-kameran använder Samsungs nya tetra-binning-teknologi för att inte bara kombinera fyra pixlar åt gången till en bättre helhet, utan kombinerar också bildinformationen med den ursprungliga högupplösta bilden för ännu bättre resultat.

Under vår korta tid med mobilen hann vi inte testa kamerorna så mycket som vi hade velat, men de bilder vi hann ta såg bra ut.

Samsungs nya bildteknologi lovar också något de kallar "Nightography." Ja, det är ett helt påhittat ord, men i praktiken kan teknologin göra stor skillnad för fotografering i svagt ljus, under kvällar och nätter samt astrofotografering. Samsung hävdar till och med att du inte behöver något stativ för dina bilder. Vi hade inte möjligthet att prova detta under vårt korta test, men vi ser fram emot att ta med vår testenhet till höga, mörka kullar för lite nattfotografering längre fram.

På videofronten kan Samsung Galaxy S22 Plus spela in videor i upp till 8K med 24 fps med de bakre kamerorna och 4K, 60 fps-videor med den främre kameran. Kamerorna stöder även porträttläge för video. Vi ser fram emot att jämföra den med Apples imponerande nya Cinematic mode i iPhone 13.

Prestanda och batteritid

I USA använder Samsung Galaxy S22 Plus samma åttkärniga Qualcomm Snapdragon-processor som resten av S22 Plus-serien, som Samsung hävdar kommer att leverera en märkbar prestanda- och grafikökning jämfört med S21-seriens processorer. Vi hade inte möjlighet att installera någon mjukvara för benchmarktester och kunde därför inte testa dessa påståenden.

Utanför USA kommer Samsung Galaxy S22 Plus-kunder att få företagets egna Exynos CPU, som enligt företaget kommer att leverera samma 4 nm-prestanda. Båda chippen är ihopkopplade med 8 GB RAM och 128 eller 256 GB lagringsutrymme. Dessa specifikationer är oförändrade sedan S21 Plus och vi funderar på varför vi fortfarande inte får antingen en expanderbar microSD-kortplats eller möjligheten att köpa minst en 512GB-modell.

Om du funderar på varför man skulle vilja köpa Samsung Galaxy S22 Plus över S22, handlar det om några viktiga specifikationer. Skärmstorleken är en, men de andra är tillgång till snabbare nätverk, då Plus-modellen har stöd för både WiFi 6E och de nya 5G Ultra-Wideband (UWB)-nätverken (endast USA). Grundmodellen S22 har WiFi 6, men saknar UWB.

Sedan handlar det även om batteriet. Med 4 500 mAh har S22 Plus ett något mindre batteri än S21 Plus (4 800 mAh), men det är större än batteriet på 3 700 mAh som finns i S22.

Tidigt omdöme

Det är fortfarande tidiga dagar för S22-serien, men vi gillar det vi fått se hittills i Samsung Galaxy S22 Plus – och vi tror att du också kommer att göra det. Den har en bra design och en fantastisk känsla. Skärmen är expansiv, färgstark och lyhörd. Både fram och bak känns mixen av kameror och funktioner rätt. Den snålar inte in på något men känns inte heller överdriven på något sätt (för det kan du kolla in S22 Ultra). Kika gärna in här med jämna mellanrum för vår fullständiga recension av mobilen.