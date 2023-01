Samsung Unpacked 2023: Galaxy S23-serien och allt annat vi förväntar oss

Samsung Galaxy S23 (Öppnas i ny flik)-serien är snart här, då Samsung kommer att hålla sitt lanseringsevenemang för mobilerna den 1 februari. Vi har fått höra en hel del om vad vi kan förvänta oss från Galaxy S23-serien, men det finns fortfarande några saker vi inte har svaren på ännu (Öppnas i ny flik).

Detta kommer att bli ett stort datum i mobilmarknadens kalender, speciellt för Samsung, då detta troligen kommer att bli några av de mest populära Samsung- och Android-mobilerna (Öppnas i ny flik) under 2023.

Men exakt vad kommer Samsung att visa upp under lanseringen och kommer vi att få se något annat än Galaxy S23-serien? Tja, ingenting är säkert ännu, men vi har en ganska bra uppfattning om vad som kan komma att dyka upp och vad som troligen inte kommer att lanseras.

När är Samsung Galaxy Unpacked 2023?

Samsung avslöjade datumet för sitt kommande Unpacked-evenemang för några veckor sedan. (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Unpacked 2023 är det officiella namnet på evenemanget där Galaxy S23-serien kommer att lanseras. Det kommer att äga rum onsdagen den 1 februari (Öppnas i ny flik) och drar igång klockan 19:00 svensk tid.

Så kollar du på Samsung Galaxy Unpacked 2023

Samsung kommer att hålla en livestream av Galaxy Unpacked 2023 på sin hemsida (Öppnas i ny flik), så du kommer att kunna följa alla nyheter som presenteras där.

Vi förväntar oss också att evenemanget kommer att sändas på företagets YouTube (Öppnas i ny flik)-sida och troligen även på andra platser, som Samsung Newsroom (Öppnas i ny flik).

Vad vi förväntar oss att se från Samsung Galaxy S23-lanseringen

Som du kanske förväntat dig kommer Samsung Galaxy S23-lanseringen förmodligen att vara främst fokuserad på den här nya serien av mobiler, men vi är också säkra på att vi kommer att se fler saker presenteras; då det inte bara finns rykten, utan Samsung har själva öppnat reservationer (Öppnas i ny flik) för ett gäng olika enheter, inklusive Galaxy S23-serien. Här nedanför listar vi produkterna vi med största sannolikhet kommer att få se.

1. Samsung Galaxy S23

Galaxy S23 kan eventuellt släppas i dessa färger. (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Eftersom det är lanseringen av Samsung Galaxy S23 det handlar om, hade det varit konstigt om den mobilen inte dyker upp. Exakt vad den får för namn är inte helt säkert, men vi förväntar oss ändå att få se grundmodellen i den nya Galaxy-serien presenteras under evenemanget.

Enligt läckor kommer denna att vara väldigt lik Samsung Galaxy S22 (Öppnas i ny flik) på många sätt, med samma 6,1-tums FHD+-skärm, samma uppdateringsfrekvens på 120 Hz, samma mängd RAM (8GB) och likadana kameror på baksidan, vilket innebär en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkelskamera på 12 MP och en telefotokamera på 10 MP med 3x optisk zoom.

Så vad kommer att förändras? Tja, Samsung Galaxy S23 ska bland annat att få ett nytt chipset enligt rykten, där de flesta källor pekar på att Samsung kommer att använda ett Snapdragon 8 Gen 2 (Öppnas i ny flik)-chipset i samtliga regioner. Det är en ganska stor förändring för Samsung, som vanligtvis använder Exynos-chipset i vissa regioner.

Detta kommer sannolikt att vara det mest kraftfulla chipset som finns tillgänglig för Android-mobiler under större delen av 2023 och S23-serien ska enligt uppgift få en ännu snabbare version av den än vad andra märken kommer att ha tillgång till.

Andra ryktade förändringar från S22 inkluderar en ny kameradesign som är mer lik den som användes för Samsung Galaxy S22 Ultra (Öppnas i ny flik), ett lite större batteri på 3 900 mAh och möjligen en uppgraderad selfiekamera på 12 MP. Mobilen kan också börja vid 256 GB lagringsutrymme, vilket är dubbelt så mycket som startkapaciteten för Samsung Galaxy S22.

2. Samsung Galaxy S23 Plus

Här är en tidigare inofficiell rendering vi fått se av Samsung Galaxy S23 Plus. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Samsung Galaxy S23 Plus kommer med all sannolikhet att tillkännages tillsammans med Galaxy S23 och det här ser ut att bli en liknande mobil. Skillnaden ska vara att den får en större 6,6-tums FHD+-skärm och ett större batteri på 4 700 mAh.

För övrigt kommer specifikationerna sannolikt att vara nästan identiska med grundmodellen Samsung Galaxy S23, vilket också innebär att många saker kommer att vara desamma som på Samsung Galaxy S22 Plus (Öppnas i ny flik), där chipsetet blir den största uppgraderingen. Denna korta lista över uppgraderingar mellan grundmodellen och Plus-modellen, fick en av våra skribenter i US-teamet att tycka att Samsung borde skippa sina Plus-modeller helt efter Galaxy S23-serien (Öppnas i ny flik).

3. Samsung Galaxy S23 Ultra

Här är en tidigare inofficiell rendering vi fått se av Samsung Galaxy S23 Ultra. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Den tredje och sista Galaxy S23-modellen vi förväntar oss att se vid detta evenemang är Samsung Galaxy S23 Ultra (Öppnas i ny flik) och precis som övriga år kommer denna modell eventuellt få fler uppgraderingar än resten av serien.

Enligt läckor kommer Samsung Galaxy S23 Ultra att få en ny huvudkamera på 200 MP, som kommer att kunna ta fantastiska nattbilder. Det är i stället för huvudkameran på 108 MP som användes på Samsung Galaxy S22 Ultra.

Det – tillsammans med ett nytt Snapdragon 8 Gen 2-chipset, som beskrivs ovan – kan vara den största förbättringen, medan övriga ryktade specifikationer i stort sett är ganska lika föregångaren, inklusive en 6,8-tums QHD+-skärm, upp till 12 GB RAM, upp till 1 TB lagring och ett batteri på 5 000 mAh.

Samsung Galaxy S23 Ultra kan också se ut ungefär som sin föregångare, vilket inte kommer som någon större överraskning, eftersom designen uppdaterades förra året. Det betyder en kantig design och en dedikerad plats för en S Pen-stylus. Vi har samlat ihop samtliga rykten om specifikationer för Samsung Galaxy S23, S23 Plus och S23 Ultra (Öppnas i ny flik) i en separat artikel för att gå igenom de viktigaste skillnaderna mellan de tre modellerna.

4. Samsung Galaxy Book 3

Vi kan eventuellt få se den första Ultra-laptopen från Samsung. (Image credit: Samsung / The Tech Outlook)

Det är inte bara mobiler som Samsung sannolikt kommer att presentera den 1 februari, då Samsung Galaxy Book-familjen också kommer att göra ett framträdande enligt rykten. Faktum är att Samsung har öppnat reservationer för en ny Galaxy Book i USA, så en ny modell kommer definitivt att dyka upp, det är bara namnet som förblir osäkert.

Dessa laptops kan inkludera Samsung Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 och Galaxy Book 3 Ultra, om man kan tro på läckor; Detta hade i sådana fall blivit den första "ultra"-laptop från Samsung.

Detaljer kring specifikationerna är få, men några bilder har läckt ut på TheTechOutlook (Öppnas i ny flik), varav en av dem kan du se ovan. Förvänta dig en tunn och lätt design, kombinerat med rejält med kraft.

5. One UI 5.1

Förutom ny hårdvara kommer vi sannolikt också att se ny mjukvara vid lanseringen, i form av One UI 5.1. Detta är förmodligen vad Samsung Galaxy S23-trion kommer att köra, men det är osannolikt att detta kommer att bli en större översyn av Samsungs Android-användarupplevelse – då vi räknar med att få se eventuella större förändringar dyka upp under Googles lansering av Android 14 senare under året.

Enligt uppgift One UI 5.1 testas för närvarande (via @SamSWUpdate (Öppnas i ny flik)), vilket starkt tyder på att vi kommer att få se den göra debut på dessa mobiler. Men det är oklart exakt vilka förändringar det kommer att medföra, utöver de förväntade buggfixarna och säkerhetskorrigeringarna.

Vad vi inte förväntar oss att se vid Samsung Galaxy S23-lanseringen

Efterföljaren till Galaxy Tab S8 Ultra kommer förmodligen inte att dyka upp. (Image credit: Future)

Ovanstående är allt vi förväntar oss att se vid lanseringen av Samsung Galaxy S23, vilket betyder att det finns en hel del saker som förmodligen inte kommer att dyka upp. För det första kommer vi förmodligen inte att få se Samsung Galaxy Tab S9 där, även om Galaxy Tab S8 (Öppnas i ny flik)-serien debuterade tillsammans med Samsung Galaxy S22-serien.

Dessa surfplattor har enligt uppgift blivit försenade (Öppnas i ny flik) på grund av trög försäljning av de nuvarande modellerna och det känns som ett trovärdigt påstående, med tanke på hur få rykten vi har fått höra om Tab S9-serien. Om den varit på väg att lanseras, hade vi förmodligen fått höra många fler rykten kring serien under de senaste månaderna.

Utöver det väntar vi på ett gäng andra stora Samsung-produkter, som bland annat Samsung Galaxy Z Fold 5 (Öppnas i ny flik), Samsung Galaxy Z Flip 5 (Öppnas i ny flik) och Samsung Galaxy Watch 6, men nya modeller i dessa serier förväntas inte dyka upp förrän i slutet av 2023, om vi utgår från tidigare släppscheman. Med samma logik stämmer inte heller tajmingen för ett par nya Galaxy Buds.