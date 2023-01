Samsung släpper ett officiellt Unpacked-datum för lanseringen av Galaxy S23

Samsung kommer att presentera sina nya mobiler i Galaxy S23 (Öppnas i ny flik)-serien under ett evenemang den 1 februari. Du kan följa evenemanget direkt på Samsungs hemsida och TechRadar-teamet kommer att finnas på plats i San Francisco för att kolla in de nya mobilerna. Utöver grundmodellen, kommer serien förmodligen att bestå av modellerna Galaxy S23 Plus och Galaxy S23 Ultra med en kamera på 200 MP.

Om du redan är säker på att du vill ha någon av Samsungs nya mobiler, har intresseanmälningar gått live och kommer att pågå fram till lanseringen. Samsung avslöjar ingen information i förväg, men om du skriver upp dig på en eller två av de nya enheterna, får du en liten pengabonus på deras hemisda. Du behöver inte lägga ut pengar i förväg, bara ge dem ditt namn och din e-postadress.

Inbjudan till evenemanget är väldigt lik den trehåliga kameramodulen som vi har sett på läckta renderingar och bilder av Galaxy S23-mobilen, vilket gör den väldigt lik Galaxy S22 Ultra, som ses ovan.

Så här ser inbjudan ut till lanseringen - ganska likt kameramodulen, eller hur? (Image credit: Samsung)

Galaxy S23-lanseringen är årets första stora mobillansering och den sätter utan tvekan ribban för andra tillverkare att försöka matcha och gå förbi. Qualcomm har tidigare antytt att samtliga Galaxy S23-enheter kommer att använda nästa generations mobilplattform Snapdragon 8 Gen 2 och vi har till och med hört att den kan få en prestandaförbättring för Samsungs flaggskepp.

För övrigt förväntar vi oss inga större uppgraderingar i år, även om vi gärna hade velat bli överraskade. Den dyraste modellen, Galaxy S23 Ultra, kommer sannolikt att vara den första Samsung-mobilen med en 200 MP-sensor.

Utöver det enorma antalet pixlar, har vi fått höra intressanta rykten om förbättringar av kamerans kapacitet i svagt ljus. Vi förväntar oss inga stora förbättringar av någon av de andra kamerorna, vilket förmodligen är helt okej, eftersom Galaxy S22 Ultra redan toppar vår lista över de bästa kameramobiler (Öppnas i ny flik) du kan köpa.

Enligt ett rykte är detta färgerna vi kommer att få se Galaxy S23 Ultra släppas i. (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Prissättningen för mobilerna är fortfarande oklar och vi har hört att de kan kosta lika mycket eller få en liten prishöjning jämfört med fjolårets modeller. Vi räknar också med att få se någon annan enhet presenteras under evenemanget. Vi kommer bland annat att hålla utkik efter nya earbuds i alla de nya Galaxy S23-färgerna. De nya mobilerna ska lanseras i färgerna Cotton Flower (gräddfärgad), Misty Lilac (rosa), Botanic (grön) och Phantom (svart).

Eftersom vi har en ganska tydlig bild över de flesta hårdvaruspecifikationer blir den stora frågan vilka mjukvarufunktioner och förbättringar Samsung kommer att erbjuda på de nya mobilerna. Vi hoppas på att One UI äntligen uppdaterats för att matcha utseendet och känslan på Googles egna Pixel-enheter.

Samsung älskar att lägga till saker i eller ändra sin mjukvara med varje mobil, så vi är nyfikna på att se hur det kommer att se ut den 1 februari. Vi kommer att fortsätta hålla koll på alla Samsung-nyheter fram till lanseringen, så kika gärna in här med jämna mellanrum för att inte missa något.