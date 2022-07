Samsung Galaxy S22 Ultras bästa funktion kanske inte uppgraderas för S23 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultras (opens in new tab) bästa kamerafunktion är dess periskoptelekamera med en 10x zoom, som låter dig ta fantastiska bilder på långt avstånd - men den är inte perfekt och det verkar som om mobilens efterföljare kanske inte kommer att förbättra den.

Enligt Samsungs fansida GalaxyClub, baserat på information från dess källor, kommer Galaxy S23 Ultra att få samma periskoplins som tidigare, och den kommer också att kombineras med en 10 MP-sensor precis som i S22 Ultra, även om det inte är klart om detta kommer att vara exakt samma sensor eller inte.

Det är synd – även om 10x zoom är bra, lämpar sig en 10 MP-sensor inte riktigt för högupplösta bilder, speciellt om du använder digital zoom för att komma ännu närmare.

Vi förväntade oss inte att Samsung skulle använda ännu längre teleobjektiv för sina mobiler, men en sensor med högre upplösning kan hjälpa mycket.

Om de exempelvis bara hade höjt upplösningen till 12 MP hade det möjliggjort 4K-videoinspelningar på det här objektivet, vilket skulle vara användbart för professionella videografer som vill spela in videor över längre avstånd.

De övriga kamerorna då?

GalaxyClub nämner också att den andra zoomkameran (i S22 Ultra stödde denna en 3x optisk zoom och hade en 10 MP-sensor) förmodligen kommer att behålla den upplösningen, då S23 tydligen kommer att ha en zoomkamera på 10 MP.

Utöver det har GalaxyClub ingen information om de övriga kamerorna, men en tidigare läcka pekar på att huvudkameran kommer att en enorm upplösning på 200 MP.

Det kommer förmodligen att finnas en fjärde kamera med ett ultravidvinkelsobjektiv, men läckor har inte gett så mycket information om den här kameran, troligtvis på grund av att den här typen av kamera är lite mindre spännande än huvud- och zoomkamerorna.

Det låter alltså som att den största kameraförändringen för Galaxy S23 Ultra kommer att bli i huvudkameran. Mobilen kommer att behöva bjuda på kameraförbättringar jämfört med S22 Ultra, eftersom den mobilen inte hade några ändringar av kamerahårdvara jämfört med S21 Ultra. Visst, det var en högupplöst kamera redan då, men vi skulle vilja se mer om den här mobilen ska ha en chans på en topplacering i vår lista över de bästa kameramobilerna.