Samsung Galaxy S21: Utgivningsdatum, pris, specifikationer, nyheter och läckor

Det är troligtvis bara några veckor kvar tills Samsung Galaxy S21 dyker upp, då flera källor antyder att den kommer lanseras den 14 januari. Och den kommer inte att vara ensam - vi förväntar oss även att få se en Samsung Galaxy S21 Plus och Samsung Galaxy S21 Ultra.

Det är riktigt spännande, eftersom Samsung Galaxy S20 och Galaxy S20 Plus för närvarande toppar vår lista över världens just nu bästa mobiler. Och eftersom de nya mobilerna är så pass nära lansering, har vi också hunnit få en bra uppfattning om vad vi kan förvänta oss av dem, tack vare många läckor och rykten som avslöjat de troliga specifikationerna, designen och funktionerna.

Höjdpunkterna inkluderar ett S Pen-stöd och en 10x optisk zoom för Samsung Galaxy S21 Ultra, ett slående nytt utseende för kameramodulerna på alla tre mobiler, och naturligtvis mer kraft än du någonsin kommer behöva. Du hittar detaljer om detta och allt annat vi har fått höra hittills.

Vi har också inkluderat detaljer om det troliga utgivningsdatumet och priset för Samsung Galaxy S21, och om du fortfarande behöver mer efter det, kan du skrolla ner till botten av den här artikeln för en önskelista över vad vi vill se från mobilerna för att se till att de blir stora uppgraderingar jämfört med Samsung Galaxy S20-serien.

Se till att kolla in här med jämna mellanrum, eftersom nya Samsung Galaxy S21-läckor fortsätter att rulla in och vi lägger till alla i den här artikeln.

Latest news Läckta bilder (som förmodligen är officiella marknadsföringsbilder) av Samsung Galaxy S21 Ultra har dykt upp och visar upp mobilen i en vit och en svart färg, medan andra högkvalitativa bilder av Samsung Galaxy S21 visar upp den i fyra olika färger.

Snabba fakta

Vad är det? Efterföljaren till Galaxy S20-serien

Efterföljaren till Galaxy S20-serien När släpps den? Lanseringen blir troligtvis den 14 januari och släppdatum i slutet av januari

Lanseringen blir troligtvis den 14 januari och släppdatum i slutet av januari Vad kommer den att kosta ? Troligtvis runt 999 dollar eller uppåt.

Samsung Galaxy S21 - utgivningsdatum och pris

Samsung presenterar alltid sina nya Galaxy S-modeller tidigt på året, och de senaste åren har de tillkännagett dem i februari för att sedan börja sälja dem i mars, så vi förväntade oss att få se samma sak med Samsung Galaxy S21-serien.

Nu ser det dock väldigt troligt ut att Samsung Galaxy S21-serien kommer att dyka upp i januari istället. En officiell Samsung-butik i Indien har till och med sagt att mobilerna kommer att presenteras den 14 januari.

Butiken tillade att mobilerna sedan skulle börja säljas i landet den 29 januari, men sade att större delar av världen skulle få dem en vecka tidigare, vilket innebär att du kanske kan ha en Samsung Galaxy S21-modell redan den 22 januari.

Det är inte heller första gången vi har hört dessa datum, med en läcka som tidigare hävdade att Samsung Galaxy S21-serien kommer att tillkännages den 14 januari och att de förväntar sig att förbeställningar blir tillgängliga samma dag och att mobilerna kommer att släppas till försäljning den 29 januari.

Efterföljande läckor har också backat upp påståendet som pekar på den 14 januari, medan flera tidigare rykten också föreslagit att släppdatumet för Samsung Galaxy S21 skulle bli tidigt under 2021, så tidigt under 2021 och mer specifikt 14 januari ser mycket troligt ut.

Samsung Galaxy S20-serien är väldigt dyr (Image credit: Future)

Mobilen har också passerat igenom certifieringsprocessen för Bureau of Indian Standards (BIS) en månad tidigare än normalt, vilket ytterligare tyder på att en lansering i januari är planerat. Om det faktiskt visat sig stämma, kommer det att vara den tidigaste punkten under året vi har fått se en ny Galaxy S-serie lanseras.

När det gäller hur mycket Samsung Galaxy S21-serien kommer att kosta kommer mobilerna troligtvis att vara minst lika dyra som Galaxy S20-serien, vilket sannolikt betyder ett startpris för basmodellen på minst 10 990 kronor, medan Samsung Galaxy S21 Plus och Samsung Galaxy S21 Ultra sannolikt kommer att kosta ännu mer.

En känd läcka hävdar faktiskt att S21 Ultra kommer att vara "den i särklass dyraste enheten" i Samsung Galaxy S21-serien.

En källa föreslår att sortimentet kommer att kosta ungefär samma som deras föregångare, men som sagt, en läcka från Naver (en koreansk hemsida) har hävdat att Galaxy S21-serien faktiskt kan bli billigare än 2020-mobilerna. Det säger att insiders hävdar att priset för Galaxy S21 kommer att ligga någonstans mellan $849 och $899 (jämfört med $999 för Galaxy S20).

Så även om vi inte är säkra på priset just nu, kommer de nya mobilerna åtminstone inte att kosta jättemycket mer än Galaxy S20-serien, vilket är goda nyheter.

Samsung Galaxy S21 - design och skärm

Rykten kring Samsung Galaxy S21 flödar in, och nu har vi fått se en hel video av Plus-modellen i action: Du kan se hela mobilens design, både fram- och baksidan, liksom hastigheten på mjukvarugränssnittet.

Mobilen är lika snabb och lyhörd som du förväntar dig, men det finns inget tecken på någon S Pen i det här klippet - stylusstöd förväntas vara en exklusiv funktion för Ultra-modellen.

I en annan läcka har vi också fått se vad som verkar vara en press-rendering av Samsung Galaxy S21. Du kan se den här nedanför och den har en design som är väldigt likt den på S20.

This is a real Galaxy S21, the bezel on both sides is larger than S20, but the chin is smaller than S20via @evleaks pic.twitter.com/5LyFpWeiAEDecember 16, 2020

En av de största läckorna hittills avslöjade Samsungs egna teaserklipp av de tre mobilerna.

Du kan se klippet på Galaxy S21 Plus här nedanför, och det ger oss en tydlig titt på vad vi kan förvänta oss av kameran och visar även upp en tvåfärgad design med en guldkamera och lila kropp. Videoläckan av den vanliga Galaxy S21 ser identiskt ut, så vi har valt att inte inkludera den här.

Videon verkar också visa upp en platt skärm för Galaxy S21 och Galaxy S21 Plus, något som stämmer överens ett tidigare rykte från IceUniverse.

Läckt teaser av Galaxy S21 Plus (Image credit: Android Police)

Videon av Galaxy S21 Ultra däremot - som du kan se här nedanför - visar upp mobilen i en svart färg med en större kameramodul och en skärm med rundade kanter.

Vi går in djupare på vad vi förväntar oss av kameran i avsnittet här nedanför, men vi förväntar oss att S21 Ultra är en allround större och kraftfullare mobil som är mer kapabel än S21 och S21 Plus.

Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Android Police)

Du kan få en mer fullständig titt på Galaxy S21 tack vare @OnLeaks. Dessa renderingar visar en design på framsidan som är väldigt lik den på Galaxy S20, men en kameramodul på baksidan som har moderniserats för att skapa en wraparound-effekt över mobilens hörn.

Det är en ganska dramatisk förändring, även om vi fick se tidiga tecken på detta i utvecklingen av Galaxy S20 och Note 20-mobilerna. Skärmstorleken på standardmodellen sägs vara 6,2 tum, och den kommer tydligen vara platt, som vi fått höra från flera läckor. Måtten kommer uppenbarligen att vara 151,7 mm x 71,2 mm x 7,9 mm.

Renderingarna verkar utesluta tidigare rykten om att mobilen kommer att få sin främre kamera inbyggd i skärmen. Det är dock klart att detta är något Samsung har övervägt, men det verkar alltså som att tekniken kanske inte riktigt är redo ännu.

Bild 1 av 3 (Image credit: @OnLeaks) Bild 2 av 3 (Image credit: @OnLeaks) Bild 3 av 3 (Image credit: @OnLeaks)

En bild av kameramodulen på Galaxy S21 som tagits inifrån en fabrik backar upp dessa renderingar, eftersom det är exakt samma form som modulen som visas i bilderna ovan. Detta får det att verka väldigt troligt att renderingarna är stämmer.

Samma källa som tillhandahöll tidigare Galaxy S21-bilder läckte också ut renderingar av Samsung Galaxy S21 Ultra, varav en du kan se här nedanför.

Denna visar upp en mobil med en rundad skärm som tydligen ska vara mellan 6,7 och 6,9 tum och ha en större kameramodul än grundmodellen S21, med fyra sensorer och en blixt. Baserat på de senaste ryktena kommer skärmstorleken uppenbarligen att vara 6,8 tum.

Måtten ska uppenbarligen ligga runt 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, och det finns ett skärmhål för selfie-kameran på framsidan, men ingen plats för en S-Pen, trots att några andra läckor hävdat att Samsungs stylus kommer att stödjas.

Så här kan Samsung Galaxy S21 Ultra bli att se ut. (Image credit: @OnLeaks / Voice)

Vi har också fått se vad som tydligen ska vara läckta officiella marknadsföringsbilder av Samsung Galaxy S21 Ultra i en svart och en vit färg, varav en kan du se här nedanför.

Dessa ser ut som läckorna ovan, så det kommer nästan med säkerhet att bli designen. Observera att även om skärmen ser ut att vara rundad, är det tydligt från dessa bilder att kurvan är mycket mindre än på vissa tidigare Samsung-mobiler.

Samsung Galaxy S21 Ultra: First official marketing pics of the new top-end model of the flagship series in Phantom Silver: https://t.co/56aF9h0RScDecember 17, 2020

Vi fick även se renderingar Samsung Galaxy S21 Plus från en annan källa som stämmer överens med bilderna vi har fått se av de andra enheterna. Och vi har sett bilder som till synes visar upp antingen Samsung Galaxy S21 eller S21 Plus i ett fodral, och kameradesignen resulterar i ett överraskande fult cut-out.

Vi har även fått se en läcka som ska visa upp hur S21 Plus- och S21 Ultra-enheterna ser ut i verkligheten, men den är tyvärr begränsad mobilernas baksidor. Men det stämmer åtminstone överens med de andra läckorna vi fått se.

Here is the the real world photo of the Galaxy S21 Ultra and S21 Plus, side by side. Watch full youtube video here for more details: https://t.co/AYC9OKrxnQ pic.twitter.com/SLp61Wce64December 7, 2020

Ytterligare en läcka av designen visar inte den slutliga versionen av enheterna, utan visar istället upp renderingar som är baserade på information som läckts direkt från källor hos Samsung om vad man kan förvänta sig av designen.

Du kan se dessa nedan. De publicerades av LetsGoDigital och skapades av deras egna designer Giuseppe Spinelli.

Dessa är avsedda att visa upp delar i designen som har läckt ut genom källor, så förvänta dig inte att detta kommer bli mobilens slutgiltiga design. Syftet med dessa bilder är snarare att ge dig ett smakprov på vad du kan förvänta dig.

Bild 1 av 2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli) Bild 2 av 2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli)

Slutligen, vad gäller skärmstorlekar, har Android Police delat med sig av en hel del specifikationer om de tre mobilerna som kommer i serien, och säger att vi kommer att få se en Galaxy S21 på 6,2-tum, en Galaxy S21 Plus på 6,7-tum och en Galaxy S21 Ultra på 6,8 -tum.

De sägs också ha en uppdateringsfrekvens på 120 Hz, med S21 Ultra som har en adaptiv uppdateringsfrekvens som automatiskt kan justeras enligt behov. Galaxy S21 och Galaxy S21 Plus har uppenbarligen en FHD+ upplösning, medan Galaxy S21 Ultra sägs vara WQHD+.

Samsung Galaxy S21 - färger

När det gäller färgerna har vi hört att mobilerna kan komma att släppas i svart, vitt, grått, silver, violett och rosa. Källan sa inte vilka modeller som kommer att finnas tillgängliga i vilka färger, men ytterligare en läcka har också sagt att detta är färgerna du kan förvänta dig.

Samsung S21: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray och Phantom White

Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray och Phantom White Samsung S21 Plus: Phantom Silver, Phantom Black och Phantom Violet

Phantom Silver, Phantom Black och Phantom Violet Samsung S21 Ultra: Phantom Black och Phantom Silver

Det stämmer till stor del överens med en ny läcka, som tillägger att du dessutom kommer att kunna köpa Galaxy S21 Plus i en rosa färg.

Vi har en bra uppfattning om hur dessa färger kommer att se ut tack vare ett antal läckor. Många av dem kan ses ovan, men tweeten nedan bjuder på en tydlig titt på alla fyra färger.

Samsung Galaxy S21 5G Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey & Phantom White Official High Quality Renders (Watermark-less)Beautiful IMO. Great way to use the camera bump and frame for a dual tone finish. #Samsung #GalaxyS21 #GalaxyS21 #GalaxyS21Series pic.twitter.com/wG18Y9uJvvDecember 17, 2020

Du bör vara medveten om att alla färger troligtvis inte kommer att finnas tillgängliga i alla regioner, och du kan förvänta dig att företaget kommer att släppa ytterligare färger under de närmaste månaderna efter att mobilerna har släppts i olika regioner. Det innebär att du troligtvis kommer att få fler valmöjligheter om du orkar vänta en liten stund längre.

Samsung Galaxy S21 - kamera och batteri

Källor som talat med Android Police säger att vi får en bakre kamera med 64MP + 12MP + 12MP på S21 och S21 Plus, och uppenbarligen en kamerauppsättning med 108MP + 12MP + 10MP + 10MP på baksidan av S21 Ultra. Vi har nu fått höra dessa specifikationer nämnas för S21 Ultra flera gånger.

En annan läcka föreslår även att Samsung Galaxy S21 Ultra kommer att ha fyra kameror på baksidan, med en huvudsensor på 108 MP, tillsammans med en sensor på 40 MP på framsidan.

Ett tidigare rykte antyder också att Samsung Galaxy S21 Ultra kommer att få en 108 MP kamera (precis som S20 Ultra), fast med en ny och troligen förbättrad bildsensor.

Ytterligare en kameraläcka av Samsung Galaxy S21 Ultra har sagt ungefär samma sak. Uppenbarligen kommer enheten att ha en huvudsensor på 108 MP, en ultravidvinkelssensor på 12 MP och en selfiekamera på 40 MP, som S20 Ultra, fast med två zoomsensorer istället för en och ingen ToF-sensor. Dessa zoomsensorer sägs underlätta den optiska zoomen vid 3x och 5x - men från annat håll har vi fått höra talas om en 10x optisk zoom.

Ett läckt teaserklipp av den bakre kameran på Galaxy S21 Ultra. (Image credit: Android Police)

Ryktet om en sensor på 108 MP har upprepats ett par gånger, och vissa rykten säger att det kan vara en förbättrad sensor jämfört med tidigare.

Låter det som om S21 Ultra-kamerorna solklara? Det kanske faktiskt inte är så enkelt. Vi har nämligen också hört att Samsung arbetar på en 150MP-kamera för mobiler som kan kombinera nio pixlar till en, för 16 MP-bilder som kan ta in mycket ljus.

Vi skulle emellertid ta detta påstående med en seriös nypa salt, eftersom källan inte har någon historik, och även om Samsung arbetar på den kameran, garanterar det inte att vi kommer att få se den i Galaxy S21-serien .

Med detta sagt har påståendet om en huvudsensor på 150 MP sedan dess dykt upp igen, fast från en annan källa som tillägger att den kan komma att kombineras med en telefotosensor på 64 MP, en ultravidvinkelssensor på 16 MP, en makrsensor på 12 MP och en djupsensor, för en kamerauppsättning bestående av totalt fem sensorer. Men vi har ändå fått höra fler läckor kring huvudsensorn på 108 MP, så det är vår bästa gissning för tillfället.

Från annat håll har vi fått höra att Samsung Galaxy S21-serien kommer att skippa den time-of-flight-sensor (ToF) som Galaxy S20 hade. Samsung lägger tydligen tekniken åt sidan tills de har en sensor som kan konkurrera med den som Apple använder.

Å andra sidan har vi nu fått se ett Samsung-patent på en ToF-sensor - tidigare använde företaget Sony-tillverkade, men detta antyder att de tillverkar sin egen, snarare än att strunta i dem helt. I så fall kan sensorn användas för ansiktsigenkänning, bokeh-effekter eller för funktioner med förstärkt verklighet. Naturligtvis garanterar inte förekomsten av ett patent att sensorn kommer att vara redo i tid för Galaxy S21-serien.

Det finns också ett Samsung-patent (nedan) som beskriver en kameradesign för en mobil med sex sensorer på baksidan. Denna kamerauppsättning skulle inkludera fem vidvinkelssensorer och ett teleobjektiv, där varje sensor skulle kunna gå att luta, så de kunde peka i olika riktningar.

Ett Samsung-patent. (Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Det skulle ha ett antal potentiella användningar, från att lägga till bokeh-effekt och panorama, till att förbättra bilder med svagt ljus och HDR. Det är dock värt att notera att patentet inte har kopplats specifikt till Galaxy S21.

Vad gäller batteriet hävdar en källa att Galaxy S21 Ultra kommer att få ett batteri på 5000 mAh, vilket sannolikt betyder att de andra modellerna kommer att ha lägre kapacitet än så. Vi har faktiskt fått höra att Samsung Galaxy S21 kan få ett batteri på 4000 mAh, medan S21 Plus får ett batteri på 4800 mAh.

Vi har även fått höra från inofficiella rapporter att S21-sortimentet kan bjuda på en liten förbättring i batterikapacitet jämfört med motsvarande S20-modeller - men vi måste vänta och se om detta resulterar i bättre batterilivslängd totalt sett.

Ett annat rykte som har nått våra öron är att Samsung kan höja hastigheten för snabbladdning upp till 65W - något som vi definitivt skulle välkomna, men vi är ännu inte säkra på att vi kommer att få se den här tekniken i Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 - specifikationer och funktioner

Ett benchmarktest till synes av Samsung Galaxy S21 Plus, visar upp ett Exynos 2100-chipset. Dess resultat är inte särskilt imponerande (men ligger ändå på toppnivå) och det listas tillsammans med bara 8 GB RAM.

Ett annat Exynos 2100-resultat (den här gången för Samsung Galaxy S21 Ultra i kombination med 12 GB RAM) visar liknande poäng som Exynos-resultatet ovan, så dessa nedslående resultat kan mycket väl vara korrekta.

Vi har också fått se resultat från ett benchmarktest av Samsung Galaxy S21 Plus med ett Snapdragon 888-chipset och 8 GB RAM.

Det resultatet är bättre än Exynos-testet som nämns ovan, men på annat håll hävdar @UniverseIce att Exynos-versionen faktiskt kan vara den snabbaste av de två, så vi är verkligen inte säkra på vad som är korrekt just nu.

Något som förvirrar ytterligare är att vi nu fått se ytterligare resultat från ett benchmarktest för en modell som använder ett Snapdragon 888-chipset, och detta resultat är ganska dåligt. Så ingen av versionerna ser ut att imponera jättemycket för tillfället.

Äldre läckor inkluderade benchmarktester som tyder på att vissa versioner av Samsung Galaxy S21 kommer att använda ett nytt Exynos 1000-chipset med GPU-prestanda som är upp till tre gånger snabbare än Snapdragon 865 - som var det bästa Android-chipsetet när detta läcktes ut.

Det förvirrar saker med tanke på att de flesta läckor talar om Exynos 2100, men det är troligt att de två chipseten är ett och samma, bara att källorna har olika idéer om namnet. Exynos 2100 ser ut att vara lanseringsnamnet i alla fall, eftersom de flesta läckor pekar på det, inklusive en från en officiell Samsung-butik.

S20 använde Snapdragon 865 och Exynos 990, beroende på region. (Image credit: Future)

Hur som helst, baserat på tidigare år kommer amerikanska köpare förmodligen att få en modell med Snapdragon 888 - ett chipset som presenterades i början av december, medan europeiska köpare förmodligen kommer att få en Exynos-modell.

När det gäller lagring antyder ett av de senaste ryktena på att vi kommer få 128 GB eller 256 GB-konfigurationer för alla tre modeller, medan Galaxy S21 Ultra även kommer erbjuda ett alternativ med 512 GB lagring, om du har budget för det.

Du kan förvänta dig att alla modeller av Galaxy S21 kommer att ha alternativ tillgängliga med stöd för 5G.

Vad gäller specifikationer har många läckor spekulerat att Samsung Galaxy S21 Ultra kan få stöd för Samsungs S Pen stylus (som Galaxy Note-serien), men det kan hända att du blir tvungen att köpa till ett extra fodral för att ha någonstans att lägga tillbehöret.

En källa hävdar sig till och med ha hört direkt från en officiell Samsung-källa att Galaxy S21 Ultra kommer att ha stöd för S Pen stylusen.

Något som är ännu mer avslöjande är att chefen för Samsung Mobile, TM Roh, har sagt "vi har också uppmärksammat människors favoritaspekter av Galaxy Note-upplevelsen och är glada över att kunna lägga till några av dess mest älskade funktioner till andra enheter i vårt sortiment." Även om varken S Pen eller S21 nämns, känns de som de sannolika kandidaterna.

Vi har dessutom fått höra påståenden om att Samsung har beställt digitizers för skärmen på Samsung Galaxy S21 Ultra - det är en komponent som är nödvändig för att S Pen ska fungera. Så just nu ser det alltså väldigt troligt ut att S Pen kommer till S21 Ultra - även om tillbehöret kan komma att säljas separat.

En annan funktion det gått rykten om är möjligheten att låsa upp Samsung Galaxy S21-serien med hjälp av rösten. Detta skulle tydligen drivas av Samsungs Bixby röstassistent, men det är inte klart om det skulle innebära ett lösenord eller om mobilen bara skulle känna igen din röst.

Slutligen hävdar en läcka att fingeravtrycksläsaren i Galaxy S21-serien både kommer att vara snabbare än den i S20-serien och större, så det är mindre troligt att du missar den när du vill låsa upp mobilen.

Samsung Galaxy S21-serien: Vilken modell passar dig bäst?

Vi har gått igenom alla de viktiga läckorna och ryktena vi har fått höra hittills och har samlat dem i en tabell som bör ge dig den tydligaste bilden av specifikationerna du kan förvänta dig för varje modell.

Detta är en sammanslagning av massor av olika läckor, så precis som med allt annat på den här sidan, rekommenderar vi att du tar det hela med en nypa salt tills Samsung har tillkännagivit de nya mobilerna i början av 2021.

Samsung S21 vs S21 Plus vs S21 Ultra - specifikationer Specifikationer Samsung S21 Samsung S21 Plus Samsung S21 Ultra Skärm 6,2 tum, Full HD+ 6,7 tum, Full HD+ 6,8 tum WQHD+ Uppdateringsfrekvens 120 Hz 120 Hz 120 Hz adaptiv Dimensioner 151,7 x 71,2 x 7,9 mm N/A 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Färger Violett, rosa, grå och vit Silver, svart, violett Svart och silver Chipset (US) Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Chipset (Europa) Exynos 2100 Exynos 2100 Exynos 2100 RAM 8 GB 8 GB N/A Kameror Ultravidvinkels: 12 MP Huvud: 12 MP Telefoto: 64 MP Ultravidvinkels: 12 MP Huvud: 12 MP Telefoto: 64 MP Ultravidvinkels: 12 MP Huvud: 108 MP 3X Optisk: 10 MP 10X Optisk: 10 MP Mjukvara One UI 3.1 / Android 11 One UI 3.1 / Android 11 One UI 3.1 / Android 11 S Pen? Ej sannolikt Ej sannolikt Sannolikt, men oklart Batteri 4000 mAh 4800 mAh 5000 mAh

Samsung Galaxy S21 - tillbehör

Samsung Galaxy S21 - tillbehör: laddare eller hörlurar?

Omvänd trådlös laddning på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: Future)

Samsung S21 kommer eventuellt att följa i iPhone 12-seriens fotspår och strunta i att skicka med laddningsblocket och övriga tillbehör (som billigare trådbundna hörlurar) i förpackningen ett försök att minska e-avfallet.

Samsung har enligt flera källor övervägt att ta bort prylarna från sina förpackningar och istället be kunderna att köpa till nya laddningsprylar utöver mobilerna om det behövs.

Vi har fått höra samma sak under flera månader, men sedan hånade Samsungs sociala mediateam Apple när de tillkännagav att de inte skulle inkludera laddningsblocket och hörlurarna i förpackningarna för iPhone 12.

Men oavsett vad som sägs på sociala medier, verkar det som att Samsung inte kommer att skicka med de vanliga tillbehören med Galaxy S21. Enligt en brasiliansk telekommunikationsbyrå verkar det som att företaget kommer att sluta med teknikprylarna i förpackningarna där, och vi förväntar oss att samma sak kommer att gälla över hela världen.

De flesta har troligen redan bättre hörlurar än de som Samsung normalt skulle inkludera i förpackningen, och de kommer förmodligen också redan att ha kompatibla laddare, så detta drag behöver nödvändigtvis inte kosta särskilt många mer pengar.

Som tidigare nämnt kommer Samsung troligtvis att inkludera stöd för S Pen på Galaxy S21 Ultra. Det är dock osannolikt att det kommer att finnas stöd för grundmodellen Galaxy S21 och S21 Plus, och det är dessutom oklart om det kommer att ingå i förpackningen med Galaxy S21 Ultra eller om du måste köpa till den separat.

Samsung Galaxy S30 eller Galaxy S21?

Innan Samsung Galaxy S20 lanserades trodde vi att den skulle heta Galaxy S11, och olika läckor hänvisade till den med olika namn.

Vissa tidiga läckor hänvisade till den kommande mobilen som Galaxy S30, men nu kallar de allra flesta den för Samsung Galaxy S21. Så kommer mobilen att heta Samsung Galaxy S21, eller något annat?

Det finns inget sätt att veta säkert just nu - men det är värt att påpeka att vi får höra S21-namnet används mer och mer, så Galaxy S21 verkar verkligen som det mest troliga namnet.

Samsung Galaxy S21: Vad vi vill se

När läckorna började dyka upp kring Galaxy S21, skrev vi ihop en lista över de uppgraderingar som vi vill se Samsung inkludera på sina kommande mobiler. Observera att detta skrevs innan alla läckor började dyka upp, så vissa kan matcha med det vi redan har hört.

1. Ett överkomligare pris

De flesta är redan medvetna om hur dyrt Samsung Galaxy S20-sortimentet är. Även basmodellen kommer att kosta dig en rejäl summa, med högre priser jämfört med föregående år och Samsung Galaxy S20 Ultra som nästan skapat en ny kategori av ultra-premium-mobiler.

Situationen blir inte bättre med frånvaron av en Samsung Galaxy S20e eller Samsung Galaxy S20 Lite - även om det eventuellt kommer släppas en längre fram.

I vilket fall som helst vill vi se antingen en kostnadsreduktion för 2021-modellerna eller en Samsung Galaxy S21 Lite tillsammans med resten av sortimentet. Eller ännu bättre, båda.

2. 100x zoom över hela serien

Samsung Galaxy S20 Ultra har några av de bästa kameraspecifikationerna vi fått se på mobiler hittills, där 100x zoomen är den stora stjärnan.

För Galaxy S21-serien vill vi se att den funktionen även finns med på de billigare modellerna. Men vi skulle också vilja se den förbättras, eftersom kvaliteten i dess nuvarande form inte är bra, vilket gör den mer till ett partytrick än en funktion du faktiskt kommer att använda mycket.

3. En kamera i skärmen

Inga mer skärmhål, tack. (Image credit: Future)

Samsungs nuvarande flaggskepp har skärmhål för selfie-kameran, och vi tycker att det här är en ganska oelegant lösning, så för den kommande Samsung Galaxy S21 skulle vi verkligen vilja se att kameran byggs in i skärmen, precis som fingeravtrycksläsaren.

Det skulle göra det möjligt för Samsung att leverera en riktigt stilren heltäckande skärm, utan att behöva använda en popup-kamera (som tar mer internt utrymme och sannolikt är mer sårbar).

Vi är inte säkra på att vi kommer att få se detta - det beror till stor del på om tekniken är tillräckligt bra - men det skulle verkligen vara en utmärkande funktion.

4. En ny design

Designen på Galaxy S-serien förändrades inte särskilt mycket under 2020, och förutom att byta ut en ram mot ett skärmhål, har designen inte förändrats särskilt mycket på flera år, så enligt oss är det dags för Samsung bjuda på något nytt med Galaxy S21-serien.

Ett sätt att göra det skulle vara med en kamera inbyggd i skärmen, som nämnts ovan, men på ett eller annat sätt vill vi att mobilerna ser annorlunda ut jämfört med Galaxy S20-serien.

5. Samma chipset överallt

En udda grej med Samsung Galaxy S-sortimentet är att chipseten skiljer sig beroende på var du befinner dig i världen, där vissa regioner får Qualcomms avancerade Snapdragon-chipset och andra får Samsungs egna Exynos-chipset.

Problemet är att dessa chipset sällan är helt lika. Oavsett om det gäller prestanda eller batteritid är det vanligtvis en skillnad. Hur stora skillnaderna är kan variera från år till år, och de är vanligtvis inte allt för stora, men det finns alltid en svagare version av mobilen.

Så framöver skulle vi därför vilja se Samsung använda samma chipset i alla regioner.

6. 120 Hz och QHD+

Alla Galaxy S20-mobiler är inte lika. (Image credit: Future)

En annan egenskap i Samsung Galaxy S20-serien är att du kan ha en uppdateringsfrekvens på 120 Hz eller en QHD+ skärmupplösning, men inte båda samtidigt.

Det är ganska begränsande, särskilt när många andra mobiler - som OnePlus 7T Pro och Google Pixel 4 XL - erbjuder en uppdateringsfrekvens på minst 90 Hz i kombination med en QHD+ upplösning, medan du på Samsungs mobiler måste gå ner till 60 Hz.

Det går rykten om att Samsung kan komma att ta bort begränsningen med en programuppdatering, men oavsett om det blir fallet eller inte, är det en begränsning som vi absolut inte vill se på Galaxy S21-serien.

7. En förbättrad skanner

Skannern inuti skärmen på Samsung Galaxy S20-serien är inte dålig, men den är inte heller lika snabb eller pålitlig som de bästa fysiska fingeravtrycksläsarna, så det är en ytterligare en sak som vi skulle vilja se förbättras på Samsung Galaxy S21-serien.

Vi vill att funktionen ska fungera direkt, varje gång, samtidigt som den är säker.