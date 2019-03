Samsung Galaxy S10 släpps i ett halvt dussin färger - så här ser de ut

Samsung har officiellt presenterat sitt nya flaggskepp i form av Galaxy S10, som bjuder på några specifikationer och funktioner i toppklass. Alla som planerar att köpa årets stora Android-mobil står inför ett svårt val, nämligen vilken färg de vill ha på mobilen.

Det finns ett stort utbud av färger att välja mellan, men tillgängligheten kan som vanligt skilja sig något beroende på vart du befinner dig. För konsumenter i USA, kommer exempelvis färgerna Prism Green och Canary Yellow inte att finnas tillgängliga.

Prestandan skiljer sig såklart inte beroende på vilken färg du väljer, det handlar enbart om hur mobilen kommer att se ut. Du kan dock imponera lite mer bland alla mobilfantaster du känner om du väljer en av de två färgerna som enbart finns tillgängliga på varianten av Galaxy S10 Plus med bäst konfigurationer, nämligen Ceramic White eller Ceramic Black.

Det finns dock gott om kraft i grundmodellen Galaxy S10 och ett stort utbud av färgalternativ.

Bild: TechRadar (Image: © TechRadar)

Samsung Galaxy S10 i Prism Black

Den första färgen på Galaxy S10 är Prism Black, som är en vanlig mörk nyans med en något matt finish. Det här kommer förmodligen (som alltid) bli ett populärt val.

Eftersom mobilen har en glansig baksida av glas, kommer färgen ändå få en viss skimmer och fånga upp lite mer ljus.

Bild: TechRadar

Samsung Galaxy S10 i Prism Blue

Prism Blue är ett av de mer diskreta färgalternativen som finns tillgängliga. Vem tycker inte om blått? Denna nyans är inte jätteljus och lutar mer åt ett mörkare, nästan denim-liknande håll av den något kalla färgen.

Detta är färgen för dem som vill ha något som är lite mer unikt än den gamla vanliga svarta färgen, men som ändå föredrar något diskret. Det verkar dessutom som att den kommer att finnas tillgänglig på de allra flesta marknader.

Färgen på Samsung Galaxy S10e, men färgerna gäller för alla enheter i serien (Bild: TechRadar) (Image: © TechRadar)

Samsung Galaxy S10 i Prism White

Prism White är en av färgerna som sticker ut mest. Den har en slags pärlemor-liknande glans som verkar skifta i olika färger beroende på vilken vinkel den hålls i. Det i kombination med den glansiga baksidan av glas på Galaxy S10, ger dig en otroligt vacker färg.

Med andra ord, förvänta dig inte en vanlig, simpel vit färg.

Bild: Samsung (Image: © Samsung)

Samsung Galaxy S10 i Flamingo Pink

Det fräsiga färgalternativet för årets serie är Flamingo Pink. Det är en pastellfärg som är färgstarkare än färgen Not Pink på Google Pixel 3 eller någon av Apples Rose Gold-färger. Detta är en djärv färg utan att vara alldeles för skrikig och ger mobilen ett snyggt och unikt utseende.

Under en presskonferens noterade en representant från Samsung att Flamingo Pink var årets Pantone Color of the Year. Även om det låter som lite marknadsföringstjat, är det skönt att se att mobiler äntligen utforskar bortom gränserna av de gamla vanliga färgerna vi alltid får se - svart, vitt, blått och guld.

Det här är en Samsung Galaxy S10 Plus, men samma färger gäller för hela serien (Bild: TechRadar) (Image: © TechRadar)

Samsung Galaxy S10 i Prism Green

Den första internationella nyansen för Galaxy S10 är en iögonfallande grön. Precis som den blå färgen, är denna något mörkare och djupare och påminner lite om färgen på en smaragd.

Den här färgen kommer inte att finnas tillgänglig i USA.

Det här är en Samsung Galaxy S10e, men samma färger gäller för hela serien. (Bild: TechRadar) (Image: © TechRadar)

Samsung Galaxy S10 i Canary Yellow

Det gula färgalternativet för Galaxy S10 är ett överraskande ljust alternativ för att vara på ett flaggskepp. Canary Yellow är det färgalternativ som sticker ut allra mest och har ungefär samma färg som bananer i tecknade serier.

Den här färgen kommer inte att finnas tillgänglig i USA.