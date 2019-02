Samsung Galaxy S10 Plus har enligt DxoMark den bästa selfiekameran någonsin

Samsung Galaxy S10 Plus lanserades officiellt under Samsungs Unpacked-evenemang 2019 och har redan hunnit få toppoäng av DxOMark för sina starka kameror, som är branschens standard för allt som har med mobilkameror att göra.

I början av året tillkännagav DxOMark ett nytt test för selfiekameror på mobilen, som var utformat för att kunna avgöra vilken mobils främre kamerauppsättning var den allra bästa. Galaxy S10 Plus med sina dubbla selfiesensorer och RGB-djupsensor har redan vunnit den tävlingen med ett fantastiskt resultat på 96 poäng på DxOMarks Selfie-skala.

I omdömet skrivs det: "bra motivexponering på ansikten i de flesta ljusförhållanden" och "behagliga hudtoner, vitbalans och färgåtergivning". Recensionen berömmer även selfiekamerans "detaljer i starka ljusförhållanden oavsett avstånd".

Det var dock inte allt som fick lika höga poäng, då DxOMark noterar att kamerans något svaga skärpedjup kan resultera i "oskarpa ansikten i grupporträtt och suddiga bakgrundsdetaljer", samt att selfies kan få "matta färger i svaga ljusförhållanden".

Den bakre kamerauppsättningen på Galaxy S10 Plus låter sig inte överträffas av selfiekameran och lyckades även den klättra till första platsen med sin poäng, efter att den fick samma poäng som Huawei Mate 20 Pro, med en total poäng på 109 på DxOMarks mobilranking.

Enligt DxOMark har Galaxy S10 Plus "den bästa kameran de någonsin sett på en mobil från Samsung och kommer utan tvivel att vara en av toppenheterna att konkurrera med under 2019".

TechRadar kommer inom kort att göra grundliga tester av både Samsung Galaxy S10 Plus och dess syskon, för att själva testa vad kamerorna verkligen går för. Under tiden kan du kolla in våra första intryck av Galaxy S10, S10 Plus och S10e.