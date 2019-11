Samsung Galaxy Note 9 kan snart bli tillgänglig i vitt

För tillfället finns Samsung Galaxy Note 9 tillgänglig i färgerna blå, svart, lila, silver och koppar (även om alla färger inte finns tillgängliga överallt). Nu verkar det som att den sjätte färg snart kan komma att läggas till i mixen, då en nyligen läckt rendering visar upp mobilen i en vit färg.

Den trovärdiga läckan Evan Blass delade bilden på Twitter och hävdade att han själv blivit tipsad om den, men i motsats till några av hans läckor var han inte säker på om den var äkta eller inte. Han bad därför "Photoshop-detektiver" på Twitter om deras åsikt.

De flesta i inlägget verkade eniga om att renderingen såg övertygande ut, men det utesluter fortfarande inte möjligheten att det bara är ett bra Photoshop-jobb.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Got tipped on this. Eagle-eyed Photoshop detectives, what say ye? pic.twitter.com/KXp4inQtL24 November 2018