Samsungs förmodade Android Go-mobil läckt i nya bilder

Förra veckans läckta hårdvaruspecifikationer gav oss det första signifikanta beviset på att det kan komma att dyka upp en billig Android Go-mobil från Samsung. Nu har det dykt upp nya läckor i form av bilder på nätet (via SamMobile), som antas vara av den aktuella enheten.

Till skillnad från de flesta andra Android Go-mobiler vi sett hittills, som använder sig av enklare versioner av Android för användning på billigare enheter, verkar det som att de läckta bilderna av den kommande Samsung-enheten (som antas kommer heta Galaxy J2 Core) istället använder en enklare version av Samsung Experience UI.

Klara, färdiga, Go

Vi förväntar oss att samtliga av Samsungs vanliga förinstallerade applikationer och underhållsverktyg kommer att finnas med, men bilderna visar även en rad Go-versioner av applikationer från Google som bland annat YouTube Go, Maps Go och Google Go.

Även om de ovannämnda ryktena kring hårdvaran tyder på att Samsungs enhet kan komma att erbjuda 16 GB internminne, verkar de läckta bilderna vara av en mobil som enbart erbjuder 8 GB internminne.

Att döma av bilderna kan vi även se att mobilen kommer ha knappar för navigering på skärmen och en ensam kamera på baksidan. Det är allt vi kan säga med säkerhet just nu, men vi förväntar oss att det dyker upp mer information inom kort.