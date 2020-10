Remastern av Crysis försenas på grund av missnöjda fans efter att trailern läckt ut

I flera år har man ställt sig frågan "kan den köra Crysis?" som ett riktmärke för huruvida en gaming PC var tillräckligt kraftfull för att hantera spelets otroligt vackra och banbrytande grafik.

Så när utvecklare Crytek tillkännagav att de skulle släppa en remaster av det första Crysis-spelet, blev fans snabbt ivriga över att få se spelet uppdaterade grafik.

Entusiasmen har nu abrupt upphört efter att en läckt trailer för Crysis Remastered avslöjar att spelet inte ser så annorlunda ut jämfört med versionen som funnits tillgänglig under de senaste 13 åren.

"Det ser ut som det ursprungliga Crysis, fast med de lägsta inställningarna", skriver en användare under videon på YouTube, där flera andra var snabba med att påpeka att den moddade versionen av det ursprungliga spelet ser mycket bättre ut än det som visas upp i trailern.

Trots att vi för bara några dagar sedan fick höra rapporter om att Crysis Remastered kan komma tidigare än förväntat, har den negativa feedbacken från fans nu gjort att den Tyskland-baserade studion inte bara bekräftat att trailern är på riktigt, utan även beslutat sig för att skjuta fram spelets utgivning med några veckor.

I det officiella uttalandet, noterade Crytek att de sett "alla reaktioner - både de bra och dåliga" och att de lyssnar och sade att de fortfarande arbetar på en rad saker i spelet.

De fortsatte med att säga att den extra tiden kommer att ge dem tillräckligt med tid för att se till att Crysis Remastered håller den banbrytande standard för både PC och konsol som fans kommit att förvänta sig från Crysis-spelen.

Vi är dock osäkra på om några få veckor är tillräckligt med tid för att finslipa spelet - speciellt med tanke på att en Nintendo Switch-port för spelet också ska släppas vid samma tillfälle.

Du kan kolla in hela Cryteks uttalande här nedanför.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3July 1, 2020