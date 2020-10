Redmi Note 10-serien kan bjuda på 108 MP-kameror och 120 Hz-skärmar

Xiaomi Redmi Note-mobilerna är inte jättestora i Sverige, men finns ändå tillgängliga hos ett antal svenska återförsäljare som bland annat MediaMarkt. Nu har en ny läcka dykt upp som hävdar att en hel del spännande förändringar kan vara på väg till nästa iteration av serien.

Redmi Note 9-serien finns tillgänglig i Sverige, men det var ett tag sedan den lanserades nu, så det bör inte dröja alltför länge förrän vi får se Redmi Note 10-serien dyka upp. Och nu har som sagt nya läckor från Kina hävdat att vi kan förvänta oss större uppgraderingar den här gången.

Redmi is still very stable. The Note7 series will launch the 48-megapixel Samsung GM1, the Note8 series will launch 64-megapixel GW1, and the Note* series will also be the first to launch 108-megapixel HM2[笑不语]October 11, 2020